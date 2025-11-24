Щоб збудувати місто в пустелі, в пустелі збудували міста для будівельників. Саудівський мегапроєкт The Line ефектно загинається під тягарем інженерних та фінансових проблем (багато фото)

У 2017 році спадкоємець престолу Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман презентував мегапроєкт Neom — футуристичний регіон у пустелі. Він планував побудувати місто без машин, заводи майбутнього та гірський курорт — які живилися б «зеленою» енергією. Тоді принц сказав, що в новому місті не будуть дотримуватися тих правил, що діють у решті Саудівської Аравії. Мешканці зможуть жити більш вільно: ходити на концерти, розважатися, а закони та суд там будуть свої.
Neom складається з кількох частин. Найвідоміша — The Line, 170-кілометрове лінійне місто без машин і викидів вуглецю, розташоване всередині двох дзеркальних хмарочосів. Також у планах: індустріальний хаб Oxagon — восьмикутний порт і промисловий центр; гірський курорт Trojena зі штучною зимою посеред пустелі і туристичний острів Sindalah з маринами, пляжами та готелями.
The Line — ключовий і найамбітніший елемент Neom. Його будівництво стартувало з масових земляних робіт у 2021 році. Уже в 2022-му дронові відео показали, як у пустелі прокладають величезну траншею — перший контур майбутнього 170-кілометрового міста.
У центрі The Line планували «приховану пристань для яхт» — глибоку гавань у пустелі, куди могли б заходити навіть найбільші круїзні лайнери. Над цією гаванню мала висіти 30-поверхова скляно-сталева конструкція — щось на кшталт гігантської люстри. Під пристанню для яхт інженери планували станцію швидкісної залізниці. А вище, у верхній частині The Line, хотіли розмістити футбольний стадіон на 45 тисяч місць, піднятий на висоту 350 метрів. Саудівська Аравія сподівалась завершити його до Чемпіонату світу з футболу 2034 року.
Проте з часом стало зрозуміло, що проєкт надто дорогий і складний. Вартість зросла від $1,6 трильйона до майже $4,5 трильйона. Терміни зривалися, а великі іноземні інвестори так і не прийшли. Перший етап мав складатися з 20 модулів. Потім їх стало 12, потім сім, потім чотири. Наприкінці 2023 року залишили лише три. Тим часом у пустелі вже стояли тисячі фундаментних опор і тягнулися довгі траншеї — робіт на десятки мільярдів доларів, які тепер нікому не потрібні.
Щоб The Line був вигідним для інвесторів, у ньому мало жити щонайменше 300—500 тисяч людей. З трьома модулями це неможливо. Тож проєкт поступово втрачає свої амбіції — і справа не лише у фінансах, а й у тому, що задумане не дуже підвладне законам фізики.
Під час будівництва Neom влада зруйнувала кілька поселень. «Нове місто» будують на землях племені Хувайтат, і задля будівництва місцевих примусово виселяли. Їхні протести закінчилися репресіями: у 2022 році влада стратила кількох чоловіків за опір, трьох засудила до 27—50 років, а багатьох інших заарештувала. Експерти ООН розкритикували дії уряду та зазначили, що проєкт реалізують всупереч волі місцевих мешканців.
У пустелі виросли п’ять мінімістечок для робітників, задіяних у будівництві The Line. Ми зібрали їх на фото — ці поселення вже мають власні назви.
Найбільше поселення — NEOM Community 1. Це сотні одноповерхових будинків, розташованих рядами або групами навколо невеликих газонів. У центрі є магазини, ресторани, мечеті, школи, спортивні та дитячі майданчики — школи є тільки там. Поселення вирізняється трьома великими полями в центрі: футбольним, баскетбольним і тенісним. По всій території також розкидані інші спортивні майданчики й басейни. Є центр для відвідувачів та готель Hampton by Hilton, а поруч — Neom Media Village із житлом та двома студіями звукозапису.
Neom Residential Camp 1. З найцікавішого: тут є великий майданчик для посадки гелікоптерів. Також працюють магазин комп’ютерних товарів, спортзал та один мінімаркет.
Neom Construction Village CAMP 1 & CAMP 2 Tamimi та Neom Residential Community 26 розташовані біля гір. На відміну від інших містечок, крім звичних спортивних полів, там є поля для крикету.
Найменше містечко — Aramco Camp. Лише житлові будинки, без інфраструктури, і очевидно, що воно ще будується.