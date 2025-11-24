Щоб збудувати місто в пустелі, в пустелі збудували міста для будівельників. Саудівський мегапроєкт The Line ефектно загинається під тягарем інженерних та фінансових проблем (багато фото)

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

У 2017 році спадкоємець престолу Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман презентував мегапроєкт Neom — футуристичний регіон у пустелі. Він планував побудувати місто без машин, заводи майбутнього та гірський курорт — які живилися б «зеленою» енергією. Тоді принц сказав, що в новому місті не будуть дотримуватися тих правил, що діють у решті Саудівської Аравії. Мешканці зможуть жити більш вільно: ходити на концерти, розважатися, а закони та суд там будуть свої.

Спадкоємець престолу Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман на презентації The Line, 10 січня 2021 року. neom.com

Neom складається з кількох частин. Найвідоміша — The Line, 170-кілометрове лінійне місто без машин і викидів вуглецю, розташоване всередині двох дзеркальних хмарочосів. Також у планах: індустріальний хаб Oxagon — восьмикутний порт і промисловий центр; гірський курорт Trojena зі штучною зимою посеред пустелі і туристичний острів Sindalah з маринами, пляжами та готелями.

The Line — ключовий і найамбітніший елемент Neom. Його будівництво стартувало з масових земляних робіт у 2021 році. Уже в 2022-му дронові відео показали, як у пустелі прокладають величезну траншею — перший контур майбутнього 170-кілометрового міста.

У пустелі прокладають величезну траншею для The Line, жовтень 2022 року. Youtube / Ot Sky

У центрі The Line планували «приховану пристань для яхт» — глибоку гавань у пустелі, куди могли б заходити навіть найбільші круїзні лайнери. Над цією гаванню мала висіти 30-поверхова скляно-сталева конструкція — щось на кшталт гігантської люстри. Під пристанню для яхт інженери планували станцію швидкісної залізниці. А вище, у верхній частині The Line, хотіли розмістити футбольний стадіон на 45 тисяч місць, піднятий на висоту 350 метрів. Саудівська Аравія сподівалась завершити його до Чемпіонату світу з футболу 2034 року.

Так за задумом розробників має виглядати The Line зверху: видно і приховану пристань для яхт, і стадіон на верхньому рівні. neom.com Таким The Line запланований всередині. neom.com А так The Line має виглядати зовні. neom.com Так за задумом розробників має виглядати The Line зверху: видно і приховану пристань для яхт, і стадіон на верхньому рівні. Таким The Line запланований всередині. А так The Line має виглядати зовні. neom.com

Проте з часом стало зрозуміло, що проєкт надто дорогий і складний. Вартість зросла від $1,6 трильйона до майже $4,5 трильйона. Терміни зривалися, а великі іноземні інвестори так і не прийшли. Перший етап мав складатися з 20 модулів. Потім їх стало 12, потім сім, потім чотири. Наприкінці 2023 року залишили лише три. Тим часом у пустелі вже стояли тисячі фундаментних опор і тягнулися довгі траншеї — робіт на десятки мільярдів доларів, які тепер нікому не потрібні.

Заливка бетону в квітні 2025 року. neom.com neom.com Заливка бетону в квітні 2025 року. neom.com

Щоб The Line був вигідним для інвесторів, у ньому мало жити щонайменше 300—500 тисяч людей. З трьома модулями це неможливо. Тож проєкт поступово втрачає свої амбіції — і справа не лише у фінансах, а й у тому, що задумане не дуже підвладне законам фізики.

Під час будівництва Neom влада зруйнувала кілька поселень. «Нове місто» будують на землях племені Хувайтат, і задля будівництва місцевих примусово виселяли. Їхні протести закінчилися репресіями: у 2022 році влада стратила кількох чоловіків за опір, трьох засудила до 27—50 років, а багатьох інших заарештувала. Експерти ООН розкритикували дії уряду та зазначили, що проєкт реалізують всупереч волі місцевих мешканців.

У пустелі виросли п’ять мінімістечок для робітників, задіяних у будівництві The Line. Ми зібрали їх на фото — ці поселення вже мають власні назви.

Найбільше поселення — NEOM Community 1. Це сотні одноповерхових будинків, розташованих рядами або групами навколо невеликих газонів. У центрі є магазини, ресторани, мечеті, школи, спортивні та дитячі майданчики — школи є тільки там. Поселення вирізняється трьома великими полями в центрі: футбольним, баскетбольним і тенісним. По всій території також розкидані інші спортивні майданчики й басейни. Є центр для відвідувачів та готель Hampton by Hilton, а поруч — Neom Media Village із житлом та двома студіями звукозапису.

Google Maps / «Бабель» Google Maps / «Бабель» Так виглядає усе поселення NEOM Community 1. Google Maps / «Бабель» Так виглядає усе поселення NEOM Community 1. Google Maps / «Бабель»

Місцевий безкоштовний буфет Dining Hall. Google Maps / «Бабель» Місцева середня школа. Google Maps / «Бабель» Вид на місцеві вулиці. Google Maps / «Бабель» Місцевий безкоштовний буфет Dining Hall. Місцева середня школа. Вид на місцеві вулиці. Google Maps / «Бабель»

Neom Residential Camp 1. З найцікавішого: тут є великий майданчик для посадки гелікоптерів. Також працюють магазин комп’ютерних товарів, спортзал та один мінімаркет.

Google Maps / «Бабель» Google Maps / «Бабель» Так виглядає усе поселення Neom Residential Camp 1. Google Maps / «Бабель» Так виглядає усе поселення Neom Residential Camp 1. Google Maps / «Бабель»

Табір для міжнаціональних працівників. Ймовірно, там проживають переважно ті робітники, що не мають родин. Google Maps / «Бабель»

Neom Construction Village CAMP 1 & CAMP 2 Tamimi та Neom Residential Community 26 розташовані біля гір. На відміну від інших містечок, крім звичних спортивних полів, там є поля для крикету.

Так виглядає усе поселення Neom Construction Village CAMP 1 & CAMP 2 Tamimi. Google Maps / «Бабель» Так виглядає усе поселення Neom Residential Community 26. Google Maps / «Бабель» Так виглядає усе поселення Neom Construction Village CAMP 1 & CAMP 2 Tamimi. Так виглядає усе поселення Neom Residential Community 26. Google Maps / «Бабель»

Частина табору, стилізована під бедуїнські намети. Google Maps / «Бабель» П’ятизірковий медичний центр (Bassam Medical Center NCV1). Google Maps / «Бабель» Вид на місцевість поруч із футбольним полем. Google Maps / «Бабель» Частина табору, стилізована під бедуїнські намети. П’ятизірковий медичний центр (Bassam Medical Center NCV1). Вид на місцевість поруч із футбольним полем. Google Maps / «Бабель»

Найменше містечко — Aramco Camp. Лише житлові будинки, без інфраструктури, і очевидно, що воно ще будується.