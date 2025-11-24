AI навчає краще, ніж гарвардський викладач — каже свіже дослідження. Однак для цього потрібен AI, налаштований гарвардськими викладачами (бонус: як налаштувати власного цифрового тьютора)

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

«Штучний інтелект робить студентів дурнями». «Штучний інтелект може зробити зі студента генія». Коли популярні медіа пишуть про AI в освіті, зазвичай вони схиляються до однієї з цих двох тез. Вони або пророкують апокаліпсис, в якому люди розучилися думати, або обіцяють світле майбутнє, де кожна дитина може отримати освіту, до того доступну тільки найбагатшим. При цьому розумні підтвердження своїм тезам можуть знайти і песимісти, і оптимісти.

Песимісти як доказ наводять роботу групи кембриджських дослідників (серед яких була титулована вчена Наталія Косміна родом із Запоріжжя) під назвою «Ваш мозок під впливом ChatGPT». Дослідники рекрутували групу з 55 студентів і аспірантів віком від 18 до 39 років. Учасників розділили на групи, де кожен написав по три есе: одна група за допомогою ChatGPT, інша без. При цьому їм вимірювали мозкову активність за допомогою шолома-енцефалографа. Ті, хто писав есе за допомогою чат-бота, показали меншу активність мозку і гірше памʼятали, що саме вони написали. Коли через чотири місяці їм доручили написати есе вже без чат-бота, вони впоралися гірше, ніж піддослідні з іншої групи.

Відповідне дослідження є і в арсеналі оптимістів — саме його ми винесли в заголовок матеріалу. Група гарвардських викладачів налаштувала цифрового тьютора (індивідуального наставника) на закритій онлайн-платформі TeachGPT. За допомогою цього тьютора група студентів Гарварду вивчила базовий курс гідродинаміки. У порівнянні зі «звичайною» групою, яку навчав живий викладач, вона показала кращі результати: студенти сильніше залучилися до навчального процесу і отримали вищі оцінки.

Обидві групи дослідників працювали з однією й тією ж моделлю (GPT4). Їхні результати виглядають парадоксально: як може бути правильним перше дослідження, якщо правильним є друге? Річ у тім, що перша група використовувала «чистий» ChatGPT, який доступний будь-якому користувачеві. Недоліки «чистого» чат-бота добре вивчені. За своїм характером (якщо тут доречне слово «характер») він є послужливим підлабузником: чат-бот схильний підлаштовуватися під свого користувача, погоджуватися з ним у всьому, хвалити за будь-яку дію і давати готову відповідь на будь-яке запитання. Усі ці властивості роблять його поганим викладачем.