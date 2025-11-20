Українські чоловіки віком 18—22 роки масово виїжджають до Німеччини. Місцева влада вже скорочує їм соціальну допомогу, німецькі медіа розпитують їх, чому вони залишили Україну

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Причина міграційної хвилі — політичні рішення України і… Польща

Кількість молодих чоловіків, які приїжджають до Німеччини, зросла майже вдесятеро — з 19 людей на тиждень у середині серпня до понад півтори тисячі в жовтні. Про це пише суспільний мовник Bayerischer Rundfunk з посиланням на речника Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини. Там виділили дві головні причини такої міграційної хвилі: рішення України дозволити виїзд для молодих чоловіків та суворіші закони для проживання українців у Польщі — соціальні виплати, наприклад, допомогу на дитину, надаватимуть лише тим, хто працює і сплачує податки в країні. Німеччина теж повинна переглянути правила для українців і «що швидше, то краще», вважає міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер.

Що каже молодь?

Deutsche Welle поспілкувалося з кількома юнаками, які приїхали до Німеччини, щоб зрозуміти їхню мотивацію. Один із тих, хто скористався можливістю виїхати, — 20-річний Максим з Києва. Нещодавно він прибув до Берліну — це його перша поїздка за кордон. Прогулюючись по Александерплац, він ледве стримує свої емоції: «Я приголомшений та щасливий, бо знаю, що це мій квиток у майбутнє». Максим подав документи на тимчасовий захист і планує спочатку вивчити німецьку, а потім навчатися або працювати. Хлопець приїхав, щоб пройти тут стажування — бажано як інженер-електрик, а також допомогти своїй матері, яка працює прибиральницею. Останні два роки Максим працював кур’єром у Києві. Його батько помер сім років тому, і хлопець жив з мамою.

Двадцятидвохрічний Сергій, який теж нещодавно приїхав до Німеччини, родом з Донеччини. З 2014 року він тікає від війни Росії в Україні — хлопець жив лише за два кілометри від Донецького аеропорту, тож пережив початок бойових дій зблизька. Потім він переїхав до Дніпропетровської області. Ще навчаючись у школі, Сергій захопився відеопродакшеном, а тепер працює моушен-дизайнером на фрілансі. Хлопець каже журналістам видання, що рішення покинути Україну далося йому важко, але це його останній шанс виїхати легально. Зараз хлопець облаштовується, шукає роботу і хоче згодом перевезти в Німеччину свою родину. В Україну повертатися не планує, принаймні найближчі 10 років, і не відчуває ностальгії, оскільки з 2014 року він переїжджав шість разів. «Я багато переїжджав і, на жаль, ніколи не мав справжнього дому», — пояснив Сергій.

DW також пише, посилаючись на консультаційний центр для біженців у Берліні, що молоді чоловіки з України мають «доволі високий рівень освіти». Більшість із них спочатку хочуть отримати тимчасовий захист, а потім шукати місце в університеті або роботу.

Вимога «служити»

Наплив молодих чоловіків викликав гостру реакцію серед впливових політиків Німеччини, які побоюються, що нова хвиля міграції погіршить суспільну підтримку України.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав Європейський Союз та уряд Німеччини тиснути на український уряд, щоб той змінив правила виїзду. На його думку, «нікому не допоможе, якщо все більше молодих чоловіків з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину». Зьодер зазначив, що Німеччина підтримує Україну зброєю, грошима і гуманітарною допомогою, однак «також потрібні українські солдати для захисту власної країни». За словами прем’єр-міністра, солідарність «вимагає чітких правил і відповідальності з обох сторін», і якщо Україна сама добровільно не розвʼяже це питання, то мають бути обмеження на рівні ЄС.

Канцлер Фрідріх Мерц закликав Володимира Зеленського скасувати дозвіл молодим українцям віком від 18 до 22 років виїжджати з країни. Він сказав, що вони мають служити у своїй країні. Таке рішення засудила голова правління Альянсу українських організацій в Німеччині Олександра Бінерт. «Замість того, щоб морально тиснути на молодих українських біженців або ставити під сумнів їхні права на захист, слід зосереджуватися на причинах їхньої втечі. Йдеться про безпеку і виживання», — сказала вона в інтерв’ю виданню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський. Getty Images / «Бабель»

Реформа соціальної допомоги та думка суспільства

У відповідь на ситуацію і суспільний тиск уряд Німеччини почав реформу соціальної допомоги для українських біженців — її планують ухвалити вже цього тижня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт в інтервʼю DW.

Раніше українці могли отримувати соціальну допомогу, яку надають людям із правом на тимчасовий захист (Bürgergeld). Нові зміни передбачають перехід на систему виплат для шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz) — зазвичай вона передбачає менший розмір допомоги.

Добріндт також зауважив, що українських біженців зобов’яжуть шукати роботу в Німеччині. Він додав, що влада перевірятиме майно, тому на соціальну допомогу можуть розраховувати лише ті, хто не має власних активів.

Черга до ярмарку вакансій для біженців у Берліні, 13 листопада 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Настрій політиків поділяє і громадськість. Видання Bild опублікувало результати опитування Insa, згідно з якими 66% респондентів висловилися проти фінансової підтримки українських біженців. А 62% німців вважають, що працездатні чоловіки з України, які приїхали до Німеччини з початку війни, повинні повернутися на батьківщину, лише 18% проти цього. Ще 8% респондентів байдуже, а 12% не визначилися з відповіддю.