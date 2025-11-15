Що подивитися у вихідні. Напружений трилер «Звір у мені», документалка про Едді Мерфі та нові сезони «Палм-Рояль» і «Землевласника» з Демі Мур

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Психологічний трилер «Звір у мені»

Про що серіал. Відома письменниця Аггі Віггс одночасно переживає кілька важких подій: втрату сина, творчу кризу і розлучення з дружиною Шеллі. Від проблем її відволікає новий і підозрілий сусід — зухвалий магнат у сфері нерухомості Найл Джарвіс, який, ймовірно, убив свою першу дружину Медісон. Шість років тому поліція визнала жінку зниклою безвісти та відпустила Найла, проте суспільство досі вважає його винним. Аггі вирішує докопатися до правди й написати про це роман. На диво, Найл погоджується на численні інтерв’ю, під час яких розповідає свою версію подій. Агент ФБР, який вів цю справу, попереджає Аггі, що Найл «не такий, як всі», і радить триматися від нього подалі. Та що сильніше вона зближається з Найлом, то тим менше вірить усім звинуваченням.

The Beast in Me / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Ґейб Роттер / у головних ролях — Клер Дейнс, Меттью Різ, Бріттані Сноу / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал приголомшливий та напружений, а його сценарій, стиль і гра акторів — на найвищому рівні. Оглядачка прогнозує, що «Звір у мені» точно переможе на престижних кінопреміях. Collider теж хвалить акторську гру і каже, що сюжетні повороти вражають, хвилюють і весь час тримають глядача в напрузі.

Драматичний серіал «Землевласник» — другий сезон

Про що серіал. Томмі Норріс — кризовий менеджер, який працює на нафтового барона Монті Міллера. Він хоче побудувати нафтову вишку в Західному Техасі, тому відправляє туди Норріса домовитися про оренду з місцевим лідером мексиканського картелю. Норріс завжди виконує брудну роботу — наглядає за робітниками, задовольняє багатіїв та уникає надокучливих журналістів і судових позовів. Але одного дня стається масштабна аварія, її наслідки — новий виклик для Норріса. Другий сезон починається там, де закінчився перший — Монті Міллер помирає, а нафтову імперію очолює його дружина Камі, яку грає Демі Мур.

Landman / Paramount+ / немає українського дубляжу або субтритрів / шоуранер — Тейлор Шерідан / у головних ролях — Біллі Боб Торнтон, Джон Гемм, Елі Лартер, Демі Мур / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори добре грають, сюжет тримає в напрузі та загалом другий сезон вийшов кращим за перший. Одна з причин — окрім клішованих і банальних персонажок, з’явилась складна і добре прописана Камі. Esquire пише, що в другому сезоні шоуранер краще розкриває сюжетні лінії персонажів, хоча деякі з них вийшли надто затягнутими.

Комедійний серіал «Палм-Рояль» — другий сезон

Про що серіал. Улітку 1969 року Максін переїжджає в Палм-Біч і дізнається про місцевий клуб «Палм-Рояль». Його члени — заможна еліта міста. Щоб потрапити до жаданого вищого світу, Максін готова на все. Наприклад, перелізти через паркан, якщо її не пускають на бранч через парадні двері. Та що ближчою Максін стає до клубу «Палм-Рояль», то більше дізнається про таємниці його членів. У другому сезоні в центрі сюжету — боротьба за владу і вплив у клубі «Палм-Рояль» між Максін та його завсідницями Евелін, Нормою і Ліндою.

Palm Royale / Apple TV / є українські субтитри / шоуранерка — Абе Сільвія / у головних ролях — Крістен Віг, Рікі Мартін, Джош Лукас / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що «Палм-Рояль» став кумеднішим і знайшов свій темп для розвитку подій. Також серіал вдало балансує між комедією і напругою, яку в кожному епізоді створюють неочікувані сюжетні повороти. Оглядач Indie Wire захоплюється вишуканими діалогами та візуалом серіалу: декораціями, костюмами й вдалою постановкою кадру.

Бойовик «До останнього самурая»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману японського письменника Сього Імамура. Дія серіалу відбувається в епоху Мейдзі. Досвідчений самурай Сюдзюро бере участь в турнірі «Кодоку», щоб заробити грошей та врятувати від холери дружину і доньку. Про ці змагання майже нічого не відомо — в обʼяві таємна організація лише називає місце зустрічі й обіцяє велику винагороду для майстрів бойових мистецтв. Виявляється, щоб перемогти, потрібно зібрати якомога більше жетонів учасників, відібравши їх у суперників. Сюдзюро створює невелику команду, з якою спробує не лише вижити у кривавій бійні, але й викрити організаторів турніру.

Last Samurai Standing / Netflix / є українські субтитри / шоуранери — Мітіхіто Фудзії, Кенто Ямагуті / у головних ролях — Дзюніті Окада, Юміа Фуджісакі, Кая Кійохара / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider називає серіал найкращим бойовиком року та хвалить екшн-сцени, гру акторів, трюки каскадерів і правдоподібність сюжету, який розгортається в цікавий історичний період. Оглядач Screen Rant захоплюється хореографією бійок і продуманим сюжетом, але вважає, що історії персонажів варто було б прописати краще.

Документалка «Бути Едді»

Про що фільм. Зірка Голлівуду Едді Мерфі розповідає про свій шлях у шоу-бізнесі та найкращі комедійні ролі. Кар’єру Мерфі почав у 1980-х у пародійному телевізійному шоу Saturday Night Live. За кілька років він прославився грою у комедійних блокбастерах, наприклад, у «Поліцейському з Беверлі Хіллз». У документалці шлях Мерфі коментують його рідні, друзі та колеги по знімальному майданчику. Наприклад, актори Кевін Харт і Піт Девідсон. Усі розповіді режисер доповнює архівними кадрами й відео.

Being Eddie / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Ангус Волл / у головних ролях — Едді Мерфі / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. New York Times пише, що у фільмі Мерфі, як завжди, кумедний і приємний. Проте він фокусується лише на позитивних епізодах життя і не порушує незручні теми. Наприклад, гомофобні жарти зі стендапів Мерфі у 1980-х. The Guardian пише, що документалка охоплює чимало цікавих подій з життя актора, але їй бракує глибини.