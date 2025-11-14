Головні медіа світу написали, що «пророк» фондового ринку США Майкл Беррі поставив мільярд на те, що роздута ШІ-бульбашка лусне. Із сумою вони прорахувались, але із ШІ-компаніями справді є проблеми

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

На початку XXI століття ринок нерухомості вважався найстабільнішим в американській економіці. Люди брали іпотеки й купували все більше квартир і будинків. Між 1998 і 2006 роками ціни на особисту нерухомість у США виросли понад удвічі. Майже 40% нових робочих місць у приватному секторі, що з’явилися у 2001—2005 роках, припадали на галузі, пов’язані із житловим сектором.

Банки видавали дедалі більше кредитів, а потім, щоб заробити більше, обʼєднували надійні борги з ненадійними в облігації, які продавали інвесторам. У 2005 році Майкл Беррі — колишній лікар, який став головою хеджфонду, — зробив відкриття: банки видали так багато кредитів людям, нездатним їх повернути, що ринок іпотеки от-от має обвалитись.

Разом з кількома іншими інвесторами він почав купувати кредитно-дефолтні свопи на іпотечні облігації — своєрідну страховку чужих інвестицій. Беррі сплачував банкам регулярні страхові суми за однієї умови — якщо облігації «згорять», банки виплатять йому велику компенсацію. Тоді таких, як він, вважали божевільними — ніхто не припускав, що ринок іпотеки, а заразом і вся світова економіка можуть обвалитися. Та коли у 2008 році вибухнула криза, фонд Беррі дав 489% прибутку, а сам він заробив $100 мільйонів.

Через два десятиліття після того, як Майкл Беррі побачив бульбашку, американська економіка знову потрапила в залежність.

Крістіан Бейл у ролі Майкла Беррі у фільмі «Гра на пониження» 2015 року. imdb.com / «Бабель»

2

Сьогодні американська економіка залежить від штучного інтелекту навіть більше, ніж колись від ринку нерухомості. Хоча через шатдаун у США вчасно не опублікували фінансових даних за другий квартал, Bloomberg пише, що понад половину приросту американського ВВП за перші шість місяців 2025 року — заслуга ШІ.

Економіст з Гарварду і колишній головний економічний радник Обами Джейсон Фурман підрахував, що за це півріччя інвестиції в обладнання і програмне забезпечення для обробки інформації становили лише 4%, але дали 92% приросту ВВП.

Інвестиції в ШІ сприяють росту і в інших сферах. Наприклад, обробка інформації вимагає побудови величезних дата-центрів. У липні річні витрати на їхнє будівництво становили $41 мільярд. Хоча це менше ніж 5% від загального обсягу нежитлового приватного будівництва у США, дата-центри стали ледь не єдиною сферою будівництва, де було зростання. Колись американська нерухомість зростала за рахунок іпотек — тепер вона зростає завдяки технологічним гігантам.

Загалом аналітики сходяться на тому, що сфера ШІ — саме те, що утримує США (а разом з ними весь світ) від рецесії. І в цей момент Майкл Беррі вирішив знову зіграти на пониження.

Дата-центр Aurora, який будує Nvidia. Digital Realty

3

Тридцять першого жовтня Беррі вперше за два роки зробив пост в X. В акаунті «Кассандра звільнена» він поділився кадром з «Гри на пониження», де його грає Крістіан Бейл. Світлину доповнює підпис: «Іноді ми бачимо бульбашки. Іноді із цим можна щось зробити. Іноді єдиний виграшний хід — не грати».

X (Twitter) / «Бабель»

У понеділок, 3 листопада, фонд Беррі Scion Asset подав звіт про свої інвестиційні активи за третій квартал — це мало прояснити ситуацію.

Стало відомо, що Scion Asset придбав 50 тисяч пут-опціонів контрактів компанії Palantir і 10 тисяч контрактів Nvidia. Пут-опціон — це не власне акції, а лише право продати їх за наперед визначеною ціною до певної дати. Беррі зробив ставку на те, що ціна акцій компаній впаде: в Palantir нижче за $50 до 15 січня 2027 року, а в Nvidia нижче за $110 до 17 грудня 2027 року. Якщо його прогноз виявиться правильним, після падіння він скупить акції дешево і продасть за зафіксованими в опціонах цінами. Наразі акції Palantir коштують близько $172, Nvidia — близько $186. Тобто Бері вважає, що падіння справді буде великим.

Nvidia Американська технологічна компанія, яку в 1993 році заснували троє інженерів — Дженсен Хуанг (зараз CEO), Кріс Малачовскі і Кертіс Прім. Довгий час вона була відома переважно як виробник графічних процесорів для комп’ютерів і серверів. Після запуску ChatGPT і буму штучного інтелекту 2022 року Nvidia сфокусувалась на розробці графічних процесорів для дата-центрів, створенні платформ для штучного інтелекту та інфраструктури, щоб тренувати великі мовні моделі. За три роки ціна акцій Nvidia зросла з $400 мільярдів до $5 трильйонів — вона стала найдорожчою компанією у світі.

Ціна покупки не розкривається, проте опціони покривають акції, які наразі коштують майже $1,1 мільярда. Саме це спричинило плутанину — багато авторитетних медіа вирішили, що це обсяг інвестицій Беррі. Неправильні розрахунки журналістів і відоме прізвище привернули увагу ринку, і кілька днів після появи перших новин акції Nvidia і Palantir падали.

Через переполох фінансист розкрив деякі деталі угоди і спростував заяви медіа: за опціони Palantir він заплатив лише $9,2 мільйона. Тобто право продажу однієї акції в певний час за певною ціною обійшлось йому в $1,84. Водночас на 25 листопада Беррі анонсував нові, ще більші покупки.

Palantir Technologies Inc. Американська технологічна компанія, яку у 2003 році засновали четверо підприємців. Один з них — співзасновник PayPal Пітер Тіль. Компанія насамперед відома як постачальник програмного забезпечення з аналізу великих даних для урядових, військових і розвідувальних структур. У 2010-ті Palantir розширилася на комерційний сектор. Вона створює платформи для обробки даних, що допомагають компаніям ухвалювати рішення на основі аналітики. Співпрацює зі Збройними силами України у сфері штучного інтелекту та IT-забезпечення. У 2024 році Міністерство економіки підписало з Palantir договір про партнерство в гуманітарному розмінуванні. З початку 2023 року акції компанії зросли майже в 30 разів — до понад $400 мільярдів.

Попри те що після ажіотажу ціна Nvidia і Palantir стабілізувалась, дедалі більше аналітиків ставлять ті самі питання, що й Беррі: чи не повторюється історія з фінансовою бульбашкою?

4

Схоже, бульбашка на ринку штучного інтелекту надувається, й ось чому. По-перше, продукція технологічних гігантів не окупається. Навіть попри новини про зростання доходів у сфері ШІ, мільярди доларів, що йдуть на побудову величезних дата-центрів та інвестиції в нові розробки, не окупаються реальним продуктом. Від розвитку ШІ очікують автоматизації, що збільшить прибутки, проте настільки серйозного технологічного прориву досі не сталося. Наразі ціна акцій Nvidia вища за прибутки у 55 разів, у Palantir — аж у понад 600.

Ситуація нагадує бульбашку доткомів 1995—2000 років. Тоді розвиток інтернету спонукав до великих інвестицій у повʼязані з ним бізнес-моделі. Проте вони так і не змогли окупитися, тож бульбашка лопнула.

По-друге, технологічні гіганти підживлюють ринок, купуючи один в одного товари й послуги. В одному з постів Беррі опублікував інфографіку від Bloomberg, яка показує фінансові операції на сотні мільйонів доларів між провідними компаніями у сфері штучного інтелекту. Виходить, що вони роздувають ринок, не виробляючи продукту для клієнтів поза цим колом.

Bloomberg / «Бабель»

По-третє, щоб будувати інфраструктуру, ШІ-гіганти набирають все більше боргів і намагаються це приховати. Серед іншого, популярним став інструмент «спеціальна цільова компанія». Це порожня компанія, яка дозволяє великим корпораціям брати на себе борги й притому не погіршувати фінансові звіти, щоб потім брати ще більше в борг.

Наприклад, коли Meta збиралася залучити $30 мільярдів для нового дата-центру в Луїзіані, борг розмістили на балансі однієї з таких компаній. Завдяки цьому Meta потім змогла розмістити ще $30 мільярдів у звичайних облігаціях.

Є ознаки, які свідчать, що занепокоєння серед інвесторів поділяє не лише Беррі. Одна з них — рекордні ціни на золото, що зросли майже втричі за останні три роки. Таке рідко трапляється, коли з акціями все добре, — зазвичай інвестори купують золото, аби зберегти свої заощадження під час кризи.

Звісно, Майкл Беррі не пророк, і раніше помилявся. У 2023 році перед зникненням з X він опублікував пост: «Продавайте», — вірив у неминучу рецесію. Тоді її вдалось уникнути, переважно завдяки росту ринку штучного інтелекту. Його знак для всесвіту цього разу — закриття свого хеджфонду. Це сталось 10 листопада. Беррі пообіцяв інвесторам повернути гроші до кінця року і сказав, що він і ринок оцінюють вартість акцій по-різному, і давно.