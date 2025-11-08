Що подивитися у вихідні. «Франкенштайн» Гільєрмо дель Торо із зірковим складом, наукова фантастика від творця «Пуститися берега» і захоплива документалка про зйомки «Аватара»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Фантастичний фільм «Франкенштайн»

Про що фільм. Адаптація популярного роману «Франкенштайн, або Сучасний Прометей» 1818 року англійської письменниці Мері Шеллі. В Арктиці човен, повний моряків, застрягає в льодах. Вони помічають, як неподалік чоловіка переслідує якась істота. Моряки рятують людину, що виявляється доктором Віктором Франкенштайном. Науковець розповідає їм, як оживив власноруч створену істоту, і як у ній розчарувався, бо та не мала інтелекту і не могла зв’язно говорити. Тим часом істота пробирається на борт, щоб помститися своєму творцеві. Фільм розповідає дві версії подій — Франкенштайна і його покинутого створіння, яке просто хотіло любові. Режисер фільму — Гільєрмо дель Торо, оскароносний творець «Лабіринту Фавна» і «Форми води».

Frankenstein / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Гільєрмо дель Торо / у головних ролях — Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Мія Ґот / тривалість — 2 години 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що режисер чудово екранізує історію і створює «візуальне свято» — захопливі величезні декорації, розлогі пейзажі та неймовірні костюми й грим. Variety також хвалить візуал і пише, що ця адаптація найкраще з усіх передає головну ідею роману.

Науково-фантастичний серіал «Плюрибус»

Про що серіал. Інопланетний вірус заражає землян і об’єднує свідомості людей в один колективний розум, який завжди надзвичайно щасливий. Керол — єдина в США, хто має імунітет до вірусу. Тепер увага натовпу усміхнених людей завжди прикута до неї. Поки вони шукають ліки, щоб врятувати Керол від похмурості, колективний розум намагається задовільнити всі її потреби. Скориставшись безмежними ресурсами, Керол вирушає на пошуки правди і людей, які також мають імунітет. Шоуранер серіалу — Вінс Гілліган, творець хітових серіалів «Пуститися берега», «Краще телефонуйте Солу» і «Секретні матеріали».

Pluribus / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Вінс Гілліган / у головних ролях — Ріа Сігорн, Кароліна Видра, Карлос Мануель Везга / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 9,2.

Що кажуть критики. Collider хвалить сильну акторську роботу, якісну хореографію, роботу оператора і шоуранера, який поступово розкриває головну таємницю. The Guardian пише, що серіал нагадує реальний світ і порушує актуальні питання сьогодення. Оглядачка також каже, що діалоги добре прописані, а шоуранер вдало балансує між похмурими і кумедними моментами.

Кримінальний трилер «Все її вина»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2021 року американської письменниці Андреа Мари. У центрі сюжету — успішна менеджерка з управління активами Марісса та її пʼятирічний син, якого викрали з дитячої вечірки. Новина стає резонансною і до пошуків хлопця долучається все місто. Та невдовзі Марісса розуміє, що майже всі навколо вважають її винною в трагедії, бо не встежила за своєю дитиною. Тим часом поліція припускає, що до викрадення причетний хтось із близьких Марісси.

All Her Fault / Peacock / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранерки — Меган Галлагер, Сара Снук / у головних ролях — Сара Снук, Майкл Пенья, Дакота Феннінг/ тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що головні акторки чудово грають і в основі сюжету цікава ідея. Проте оглядачка вважає, що шоуранерки зосередились не на сценарії, а лише намагались шокувати глядачів — тому сюжетні повороти виникають нізвідки. Decider пише, що актори добре грають, у серіалу вдалий темп і в ньому достатньо драматичних сцен, але він вийшов надто типовим і клішованим.

Документалка «Вогонь і вода: створення фільмів про Аватара»

Про що серіал. Шоуранер показує ексклюзивні кадри зі зйомок фільму «Аватар: Шлях води», який вийшов наприкінці 2022 року. Режисер фільму Джеймс Кемерон, актори та інші члени знімальної групи розповідають, як вони створили ті захопливі ефекти, якими славиться фільм. Наприклад, пояснюють, навіщо їм знадобились білі кульки для пінг-понгу, щоб зняти правдоподібні водні трюки. Наприкінці документалки шоуранер показує кілька уривків з третьої частини франшизи «Аватар: Вогонь і попіл», яка вийде в український прокат у грудні 2025 року.

Fire and Water: Making the Avatar Films / Disney+ / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Томас С. Грейн / у документалці з’являються — Джеймс Кемерон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Кейт Вінслет, / тривалість — 2 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Screen Rant називає документалку присвятою невтомній праці знімальної групи, яка розв’язує численні технічні проблеми і створює захопливий візуал. Indie Wire пише, що серіал захопливий і якісно показує, що творчих людей не замінить штучний інтелект і будь-які цифрові технології.