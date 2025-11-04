Ми прочитали посмертні мемуари Вірджинії Джуффре, яку роками експлуатував фінансист Джеффрі Епштейн. Ось що вона розповідає про зв’язок із (колишнім) принцом Ендрю

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Коли я була підлітком, Епштейн і Максвелл вчиняли щодо мене сексуальне насильство та торгували мною. Я провела понад двадцять пʼять місяців у їхньому «домі сорому». Навіть через десятиліття я все ще пам’ятаю, як сильно я їх обох боялася.

Як дитина, я страждала від майже всіх видів насильства: інцест, батьківське нехтування, жорстоке покарання, зґвалтування. Але Епштейн і Максвелл подвоїли мої страждання. Вони продавали мене багатьом заможним та впливовим людям. Іноді душили, били та калічили. Я вірила, що можу померти секс-рабинею, але у 2002 році, одразу після дев’ятнадцятиріччя, я ризикнула і втекла.

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл, 2005 рік. Фото з мемуарів Вірджинії Джуффре «Нічия дівчинка» Фото зроблене під час святкування 31-го дня народження Наомі Кемпбелл на яхті в Сен-Тропе. На передньому плані — авторка спогадів; поруч видно Максвелл у блакитному топі. Коли у серпні 2019-го знімок опублікували британські та американські видання, він став доказом того, що Вірджинія супроводжувала в поїздках Епштейна і Максвелл. Згодом інша жертва Епштейна зізналася, що саме це фото спонукало її розповісти власну історію. Фото з мемуарів Вірджинії Джуффре «Нічия дівчинка» Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл, 2005 рік. Фото зроблене під час святкування 31-го дня народження Наомі Кемпбелл на яхті в Сен-Тропе. На передньому плані — авторка спогадів; поруч видно Максвелл у блакитному топі. Коли у серпні 2019-го знімок опублікували британські та американські видання, він став доказом того, що Вірджинія супроводжувала в поїздках Епштейна і Максвелл. Згодом інша жертва Епштейна зізналася, що саме це фото спонукало її розповісти власну історію. Фото з мемуарів Вірджинії Джуффре «Нічия дівчинка»

Багато молодих жінок (і я теж) критикували дівчат за те, що вони поверталися до Епштейна навіть коли знали, чого він від нас хотів. Але така позиція не бере до уваги те, через що багато з нас пройшли: зґвалтування, насильство в дитинстві, бідність. Про нас ніколи ніхто не дбав. Епштейн вдавав, що піклується, пропонуючи уроки танців чи допомогу в мистецтві, а потім чинив із нами найгірше. Я знала, що це неправильно, але була переможеною, безнадійною дитиною. І просто намагалася вижити.

Як виглядала Вірджинія Джуффре, коли познайомилася з Джеффрі Епштейном і Гіслейн Максвелл. Фото з мемуарів Вірджинії Джуффре «Нічия дівчинка»

Десяте березня 2001 року, перша зустріч у Лондоні. Максвелл розбудила мене, оголосивши співучим голосом: «Це буде особливий день, і ти, як Попелюшка, зустрінеш справжнього принца». Вона сказала, що її старий друг принц Ендрю мав вечеряти з нами тієї ночі, тому мене потрібно підготувати.

Більшу частину дня ми провели на шопінгу. Вона купила мені дорогу брендову сумку і три різні вбрання. Коли ми повернулися до її будинку, я розклала їх на ліжку. Там були дві сексуальні, елегантні сукні, які вона вибрала, і третій варіант, за який я боролася: рожева майка з V-подібним вирізом і без рукавів, а також блискучі, різнокольорові джинси з візерунком.

Коли принц Ендрю приїхав до таунхауса того вечора, Максвелл була більш кокетливою, ніж зазвичай. Вона представила мене, а потім підштовхнула принца: «Вгадай вік Дженни». Герцог Йоркський, якому тоді був сорок один рік, вгадав: сімнадцять. «Мої дочки трохи молодші за тебе», — так він пояснив, чому вгадав правильно. Максвелл, як завжди, швидко пожартувала: «Схоже, нам доведеться незабаром її поміняти».

Принц Ендрю тоді ще був відносно у формі, з коротко підстриженим каштановим волоссям і юними очима. Це відрізняється від його сьогоднішнього вигляду — кремезного, з білим волоссям і вʼялими щоками. Його давно знали як плейбоя королівської родини. Як розлучений чоловік (він та його дружина Сара Фергюсон, або «Фергі», розлучилися в 1996 році) він міцно тримався цієї ролі.

Принц Ендрю зі своїми доньками Беатріс (ліворуч) і Євгенією (праворуч), 25 грудня 2001 року. Getty Images / «Бабель»

Тієї ночі він був у штанах і світло-блакитній сорочці, розстебнутій на комірі, з французькими манжетами та елегантними запонками. Коли я помітила, що Епштейн називає принца «Енді», я також почала звертатися до нього так. Поки ми спілкувалися в передпокої Максвелл, я раптом подумала: моя мама ніколи не пробачить мені, якщо я зустріну когось настільки відомого, як принц Ендрю, і не зроблю фото. Я вибачилася, побігла до своєї кімнати, щоб узяти камеру, повернулася й передала її Епштейну. Я памʼятаю, як принц обійняв мене за талію, поки Максвелл усміхалася поруч.

Він вірив, що секс зі мною був його правом за народженням. Після недовгої світської бесіди ми вчотирьох вийшли на холодне весняне повітря. Принц поїхав зі своєю охороною. Епштейн, Максвелл та я сіли в окрему машину. Ми поїхали до ресторану на вечерю, а потім до ексклюзивного лондонського нічного клубу під назвою Tramp. Принц підійшов до бару, повернувся з коктейлем для мене, а потім запросив на танець. Він танцював дещо незграбно, і я пам’ятаю, як сильно він пітнів.

Повернувшись додому, Максвелл і Епштейн попрощалися та пішли нагору. Це було знаком, що настав час мені подбати про принца. За роки, що минули, я багато думала про те, як він поводився. Він був досить дружелюбним, але водночас почувався привілейованим — ніби вірив, що секс зі мною був його правом за народженням.

У моїй памʼяті все це тривало менше ніж пів години. Наступного ранку було зрозуміло, що Максвелл поговорила зі своїм королівським другом, бо сказала мені: «Ти добре впоралася. Принц отримав задоволення». Незабаром Епштейн заплатив мені $15 тисяч за «обслуговування чоловіка, якого таблоїди називали “Ренді Енді”». Це була велика сума грошей.

Моя друга зустріч із принцом Ендрю відбулася приблизно через місяць, у таунхаусі Епштейна в Нью-Йорку. Це було, ймовірно, у квітні 2001 року. Епштейн привітав принца Ендрю і привів його до вітальні, де сиділи ми з Максвелл. Невдовзі прибула ще одна з їхніх жертв, Йоганна Сьоберг.

Так виглядав таунхаус Епштейна в Нью-Йорку зовні та всередині. Getty Images Modlin Group Так виглядав таунхаус Епштейна в Нью-Йорку зовні та всередині. Getty Images; Modlin Group

Як завжди, коли принц був поруч, Максвелл була зухвалою та постійно фліртувала. Вона дістала з шафи ляльку з маленькою етикеткою, на якій було написано «Принц Ендрю». Максвелл оголосила принцу, що це жартівливий подарунок — лялька, що виглядала точнісінько як він. Вона влаштувала ціле шоу, вручаючи її йому, а потім запропонувала зробити з нею фото.

Принц і я сіли поруч на дивані. Максвелл поклала ляльку мені на коліна, розмістивши одну з її рук на моїх грудях. Потім вона посадила Сьоберг на коліна принца, і принц поклав свою руку на груди Сьоберг. Символізм було неможливо ігнорувати. Йоганна і я були ляльками Максвелл та Епштейна, і вони «тягнули за нитки». Пізніше, за їхньою вказівкою, мене направили до спальні, де я вдруге була змушена займатися сексом із принцом.

Я не знаю точно, коли втретє займалася сексом із принцом Ендрю, але мені відоме місце: острів Літтл-Сент-Джеймс. Цього разу нас було не двоє — це була оргія. У присяжній заяві у 2015 році я розповіла: «Мені було близько вісімнадцяти. Епштейн, Енді, приблизно вісім інших молодих дівчат та я займалися сексом разом. Усі інші дівчата здавалися і виглядали молодшими за вісімнадцять років і майже не говорили англійською».