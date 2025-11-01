Що подивитися у вихідні. Продовження «Відьмака», британський трилер від творця «Кульгавих коней» і стильний фільм від оскароносного режисера «Конклаву»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Фентезійний серіал «Відьмак» — четвертий сезон

Про що серіал. Продовження історії Геральда, засноване на книгах польського письменника Анжея Сапковського. В основі четвертого сезону — романи «Хрещення вогнем» і «Вежа Ластівки». Геральд разом з бардом Любистком вирушає у подорож, щоб врятувати Цирі, яку в Нільфгарді утримує її батько — імператор Емгир ван Емрейс. Насправді в полоні самозванка, а справжня Цирі вливається у банду злодіїв, які називають себе Щурами. Про них Netlix випустив спіноф, в якому злочинці провертають зухвале пограбування. Тим часом в основному серіалі Йеннефер об’єднує чаклунок, які вижили в кривавій битві у фіналі третього сезону, і вирішує очолити магічну академію Аретуза. У нових епізодах Геральда замість Генрі Кавілла грає Ліам Гемсворт.

The Witcher / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Лорен Шмідт-Гіссріх / у головних ролях — Ліам Гемсворт, Аня Чалотра, Фрея Аллан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, 19% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Decider пише, що новий сезон зберіг атмосферу, захопливі бійки та гумор, якими славилися попередні сезони. Collider пише, що актори сильно грають і вдало розкривають своїх персонажів. Оглядачці сподобалось, що Гемсворт швидко вжився у роль Геральда і не намагався копіювати гру Кавілла.

Трилер «Дорога на кладовище»

Про що серіал. Екранізація першої книги із серії романів про детективку Зої Бем британського письменника Міка Херрона. Саме за його книгами зняли популярний серіал «Кульгаві коні». У центрі сюжету — реставраторка Сара Такер. Одного дня будинок по сусідству раптово вибухає. Виживає лише маленька дівчинка Діна. Коли Сара підходить до лікарні, щоб провідати дівчинку, то бачить, як невідомі заштовхують її в машину і викрадають. Щоб врятувати Діну, Сара звертається до зухвалої детективки Зої Бем.

Down Cemetery Road / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранерка — Морвенна Бенкс / у головних ролях — Емма Томпсон, Рут Вілсон, Аділь Актар / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що серіал — високоякісний трилер з елементами чорної комедії. Оглядач хвалить те, як шоуранерка адаптувала книгу і як актори оживили персонажів роману. Collider пише, що Томпсон (Зої) і Вілсон (Сара) майстерно грають, а повільний темп серіалу весь час тримає глядача в напрузі.

Драматичний фільм «Балада про дрібного гравця»

Про що фільм. Лорд Дойл — азартний гравець і шахрай, який розкішно вдягається і вдає із себе впливову і заможну людину. Він живе в Макао, яке називають «китайським Лас-Вегасом». Останнім часом Лорду Дойлу зовсім не таланить і він винен гроші всім, зокрема готелю, в якому живе, і кредиторам, яким він роками не виплачує позику. Кожен день Лорд Дойл проводить у «Райдузі» — єдиному казино, яке досі дає йому кредит. Там він зближається з працівницею Дао Мін та обіцяє їй виплатити всі їхні борги й почати життя з чистого аркуша. Та зірвати куш треба якомога швидше, бо якщо за три дні Лорд Дойл не поверне борг готелю, то адміністрація видасть чоловіка британському уряду, який переслідує його за шахрайство.

Ballad of a Small Player / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Едвард Берґер / у головних ролях — Колін Фаррелл, Фала Чень, Діні Іп / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 49% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Variety пише, що фільм яскравий, деталізований і приголомшливий візуально. The Guardian також каже, що стрічка витончена і має розкішний візуал, але деякі персонажі непереконливі та карикатурні.

Анімаційний серіал «Готель Газбін» — другий сезон

Про що серіал. Чарлі Морнінгстар — принцеса Пекла. Її підземне царство перенаселене грішниками, тому янголи щороку спускаються з Небес і вбивають більшість демонів. Це непокоїть Чарлі, бо вона вірить у мирне вирішення цієї проблеми. Вона відкриває готель, в якому реабілітуватиме грішників, щоб їхні очищенні душі потрапили до Раю. Перший клієнт «Готелю Газбін» — розбещений і зухвалий порноактор Енджел Даст. Очищати його душу допомагатимуть подруга Чарлі дияволиця Веггі та могутній демон Аластор, який бере у цьому участь лише для того, щоб поглузувати з Чарлі.

Hazbin Hotel / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранерка — Вів'єн Медрано / озвучують головні ролі — Еріка Хеннінгсен, Стефані Беатріс, Блейк Роман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Decider хвалить креативну і яскраву анімацію, майстерний сценарій та талановитих акторів озвучки, які чудово співають і передають емоції героїв. RadioTimes пише, що сюжет другого сезону набирає обертів, якісно розкриває старих персонажів і вдало вводить нових — і все це доповнюють неймовірні музичні номери.