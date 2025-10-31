Нацвідбір «Євробачення-2026» закрив прийом заявок. Послухайте треки найцікавіших співачок, співаків і гуртів, які хочуть поїхати на конкурс від України

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Цьогоріч вже вчетверте подає заявку на Нацвідбір виконавець під сценічним імʼям KHAYAT. Цього разу він надіслав на розгляд одразу дві пісні. Вперше артист узяв участь у відборі 2019 року — тоді йому не вдалося потрапити до фіналу. Наступного року він повторив спробу і посів друге місце. Після цього казав, що «третього повернення не буде».

У 2023 році KHAYAT висловився про те, що «виділяти 11 мільйонів гривень на конкурс під час війни — недоречно». Згодом він додав, що «якщо є можливість це робити — то супер». У 2025 році співак знову взяв участь у Нацвідборі — отримав найвищу оцінку від журі, але посів четверте місце. KHAYAT робить пісні з використанням синтезаторів, електронних ритмів і сучасних ефектів, поєднуючи їх з українськими народними мотивами. Одна з його найпопулярніших пісень — “HONOR”, з якою він виступав на Нацвідборі-2025. Відео в Ютуб набрало майже 2,6 мільйона переглядів.

Заявку на Нацвідбір подали й минулорічні срібні призери — гурт MOLODI. Торік маріупольці Кирило та Іван виступали з піснею “My Sea”, яка набрала майже два мільйони прослуховувань на Спотіфай. Під неї тисячі маріупольців (і не лише) у Тіктоці ділилися спогадами про довоєнні часи. Коли гурт посів друге місце, вони не обіцяли повернутися на конкурс. Музиканти казали, що “My Sea” — це особиста історія про втрачений дім і рідне Азовське море, яку вони хотіли донести до Європи, і не були впевнені, чи вдасться передати ті самі сенси вдруге. Та останньої миті вони все ж подали заявку на цьогорічний відбір. MOLODI грають альтернативний поп та електронну музику.

Не вперше заявку на участь подав виконавець Ostrovskyi. В одному з інтерв’ю він казав, що пробував це зробити ще у 2022 році, але «переглянув це питання і зрозумів, що це поки не його формат». Найпопулярнішим записом співака є дует із виконавицею Mayorova — «Твої тату», яка на Спотіфай має понад 2,3 мільйона прослуховувань. Серед сольних пісень найбільше прослуховувань має трек «Шаленію» — майже мільйон. Образ Ostrovskyi досить зухвалий, а романтика в його піснях часто тісно переплітається з «еротикою». Цікавий факт: співак товаришує з хлопцями з гурту MOLODI, які виступили саундпродюсерами чималої кількості його треків.

Вперше на Нацвідбір заявку подав артист з Херсонщини «РуханкоМен» — це назва його сольного проєкту. Крім власного проєкту, співак є беквокалістом у Меловіна, який представляв Україну на «Євробаченні» 2018 року. «РуханкоМен» здобув популярність у 2023 році завдяки пісні‑руханці «Скоро перемога», створеній для дітей у школах під час повітряної тривоги. Усі його пісні — танцювальні руханки для дітей і молоді, тож конкурсна композиція, ймовірно, теж матиме розважальний характер.

Уп’яте заявку на участь подала виконавиця Солоха. Жодного разу вона не потрапляла до лонгліста — минулого року, вже після оголошення переможців, співачка заявила, що «голосування було фіктивним і нібито все було сплановано заздалегідь». Після того як у 2025 році Солоха знову не пройшла до лонгліста, вона зазначила, що планує «попрощатися зі старим амплуа». Та вже цьогоріч співачка анонсує, що її пісня буде «в її фірмовому стилі — весела та яскрава». Її найпопулярніша пісня на Спотіфай — «Булочка», яка має майже 56 тисяч прослуховувань.

Серед тих, хто подав заявку, — виконавиця Гізвірдо. Свою творчу діяльність Гізвірдо розпочала у 2018 році, коли вийшов її перший трек. До повномасштабного вторгнення писала пісні російською та тексти для російських виконавців, серед яких була Анна Сєдакова, а також співпрацювала з музикантом Едуардом Магаєвим. З початком війни артистка майже на рік зникла з музичного простору, а у грудні 2022 року випустила російськомовний трек «Мости». У червні 2023 року в Тіктоці став вірусним її перший українськомовний трек «Гаддеміт», який зараз має понад 5 мільйонів прослуховувань.

Гізвірдо відверто каже, що раніше припускалася помилок та їй тривалий час було важко перейти на українську, але тепер пише пісні лише українською. Зараз у репертуарі артистки близько десяти пісень українською. У 2025 році вона подавала заявку на Нацвідбір із піснею “WAKE UP”, але не потрапила до списку кандидатів.

Серед потенційних учасників — співачка з Донецької області Христина Старикова. Минулого року вона вже їздила на «Євробачення» у складі команди «Циферблата» як беквокалістка. Співачка виконала партію пісні, яка імітує спів пташки, що відповідає назві композиції «Молитовний птах». Через це європейці буквально прозвали її «пташкою». Згодом Христина розпочала свій сольний проєкт. Нещодавно стало відомо, що для створення конкурсного треку вона, ймовірно, співпрацювала з музичними продюсерами DITVAK та Freel, а також зі співаком і сонграйтером Golubenko.

Про свою участь у цьогорічному Нацвідборі заявила й співачка Оля Полякова. В одному з інтерв’ю артистка розповідала, що планувала йти на «Євробачення» ще у 2024 році та готувала для цього пісню разом зі шведським композитором Андерсом Ханссоном. Тоді плани змінилися, і вона разом з композитором почала працювати над англомовним альбомом.

Імовірно, на Нацвідборі артистка планує представити пісню “Warrior”, створену разом з британськими продюсерами. До запису також долучився британський ЛГБТ‑хор із пʼятдесяти учасників. У кліпі на “Warrior” Оля Полякова приміряла образ княгині Ольги та супергероїні. Кліп створений переважно за допомогою ШІ, а пісня супроводжується сильною і динамічною хореографією. Це перша композиція з майбутнього англомовного альбому артистки.

Однак участь у Нацвідборі для Олі Полякової ускладнює одне правило: після 2014 року артистка давала концерти в Росії, а за чинними правилами учасники з таким досвідом не можуть брати участь у відборі. Співачка зверталася до «Суспільного», яке проводить конкурс, з проханням переглянути це правило, але отримала відмову. У команді Полякової зазначили, що нібито інші українські артисти, які теж виступали в Росії після 2014 року, брали участь у конкурсі. Зараз команда співачки звернулася до Європейської мовної спілки (EBU) із закликом втрутитися в ситуацію. Продюсер артистки зазначив, що «якщо окремі правила Нацвідбору не буде змінено, неминучий судовий позов, і процес можуть призвести до ще більших скандалів».