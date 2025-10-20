Чи буде тепло в оселях цієї зими? «Бабель» спитав трьох експертів і пояснює простою мовою

Чому зараз усі говорять про те, що нам не вистачить газу? Раніше Росія теж била по енергосистемі, але опалення було.
У попередні роки Україна використовувала для опалювання той газ, що сама й добувала; газ за кордоном купували, тільки щоб покрити значний дефіцит. Але через російські обстріли газовидобуток зменшився. Тому, щоб поповнити запаси, Україна має імпортувати газ з інших країн і шукати на це кошти.
Москва змінила тактику обстрілів напередодні опалювального сезону. Тепер вона б’є одночасно по всій енергосистемі: газових об’єктах (як державних, так і приватних), електростанціях і нафтобазах. Зокрема, прицільно по основних видобувних регіонах — Полтавщині та Харківщині. На один об’єкт запускають десятки ракет і сотні дронів.
Третього жовтня росіяни здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну галузь України з початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджена значна частина об’єктів, а деякі руйнування — критичні, каже виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко. Компанії ліквідовують наслідки: деякі об’єкти можна відновити швидко, інші потребуватимуть більше часу, адже їх доведеться будувати з нуля.
Тобто ми більше не зможемо добувати газ самі? Західна преса пише, що ми втратили майже 60% власного видобутку.
Не зовсім. Певні втрати є, але ця цифра змінюється майже щодня. Наприклад, одразу після удару по об’єкту може бути одна оцінка. А потім щось швидко відремонтували — і наступного дня цифра змінилася.
Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснює: час на відновлення залежить від типу обладнання, яке потрапило під обстріл. Деякі установки доводиться повністю замінювати — купувати за мільйони доларів і чекати місяцями, поки їх виготовлять. Інше обладнання можна відновити прямо на місці за декілька днів чи тижнів.
Усі експерти, з якими ми спілкувалися, з міркувань безпеки не називають точних цифр чи відсотків масштабу руйнувань. Та кажуть, що армія РФ з перших днів повномасштабного вторгнення б’є по газовому сектору. Однак Україна намагається все відновити, продовжує видобувати газ, бурити нові свердловини та інвестувати у власний газовидобуток. Артем Петренко зазначає, що сценарій, коли ми взагалі не зможемо видобувати газ самостійно і перейдемо на імпорт, зараз виглядає малоймовірно. Але держава готується і моделює різні ситуації.
Скільки в нас газу є зараз, нам вистачить на зиму?
Поки що ні. Україна почала закачувати газ ще влітку. Наприкінці вересня НАК «Нафтогаз» повідомив, що план Міністерства енергетики — 13,2 мільярда кубометрів газу у сховищах до 1 листопада — виконано на 95—97%. Це означало, що Україна була готова до початку опалювального сезону.
Але після масованих атак у жовтні ситуація змінилася. Того обсягу, що є зараз у сховищах, на цілу зиму не вистачить. Тому Україні доведеться докуповувати за кордоном. Скільки саме — залежить від двох факторів: інтенсивності російських ударів по газовидобувній інфраструктурі і наскільки швидко зможуть відновити та стабілізувати власний газовидобуток.
А де ми його купуємо і за які кошти?
Зараз Україна переважно купує газ у європейських постачальників і отримує його через трубопроводи, які проходять через Польщу, Словаччину, Угорщину. Є ще так званий вертикальний газовий коридор, або ще його називають «трансбалканським». Тобто газ іде з Греції, через Болгарію, Румунію та Молдову — в Україну. Але через нього імпортують меншу частину.
Газ у Європі є, і знайти його — не проблема, але питання в грошах. Компанія «Нафтогаз» зараз купує блакитне паливо здебільшого за позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і гранти міжнародних партнерів. Також допомагають українські банки. Наприклад, 9 жовтня Група «Нафтогаз» залучила кредит у розмірі 3 млрд грн від АТ «Ощадбанк».
Олександр Харченко зазначає, що ми маємо ресурси для того, щоб закупити необхідні обсяги газу для опалювального сезону, навіть якщо масовані обстріли триватимуть. За його словами, європейські партнери нас активно підтримують і продовжать допомогу. Володимир Зеленський каже, що Україна має партнерів, які готові постачати газ без негайної оплати. Зокрема, це Норвегія та країни ЄС, а також постачальники з регіону Близького Сходу.
А якщо Росія буде обстрілювати газопроводи, що качають газ з ЄС?
Андріан Прокіп пояснює, що такий сценарій — можливий. Але газотранспортна система України велика і розгалужена. Тому, навіть якщо десь пошкодять труби, потоки газу можна перенаправити іншими шляхами.
Тоді чого чекати взимку? Чи можуть ввести ліміти на газ і давати опалення частково?
Експерти погоджуються, що зима буде непростою, але кажуть, що газ будуть докуповувати — і його має вистачити. Ми вже прожили три опалювальні сезони в умовах війни. Зараз усі видобувники намагаються якнайшвидше стабілізувати виробництво, а держава готується до різних сценаріїв, пояснюють в Асоціації газовидобувних компаній України.
Андріан Прокіп каже, що газ не можна просто відключити і знову включити, як електрику, через великі безпекові ризики. Сценарій, коли газ для населення будуть давати погодинно, це фантастика. Але якщо його не вистачатиме, держава може ввести ліміти для промисловості та побутових споживачів.
Така історія була ще до великої війни, у 2018 році (спойлер: теж через Росію). Російський «Газпром» за 15 хвилин до початку постачання газу 1 березня раптово відмовився від свого зобов’язання та повернув передоплату Україні. Це призвело до кризи газу, яка отримала назву «Прикрути». Її назвали так тому, що «Нафтогаз» у перші дні березня звертався до населення з проханням знизити температуру в оселях на 1—2 °C, аби зменшити споживання газу на кілька днів і «вирівняти» систему. Українцям це вдалося, і вони знизили споживання на 14%.