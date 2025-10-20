Чи буде тепло в оселях цієї зими? «Бабель» спитав трьох експертів і пояснює простою мовою

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Чому зараз усі говорять про те, що нам не вистачить газу? Раніше Росія теж била по енергосистемі, але опалення було.

У попередні роки Україна використовувала для опалювання той газ, що сама й добувала; газ за кордоном купували, тільки щоб покрити значний дефіцит. Але через російські обстріли газовидобуток зменшився. Тому, щоб поповнити запаси, Україна має імпортувати газ з інших країн і шукати на це кошти.

Москва змінила тактику обстрілів напередодні опалювального сезону. Тепер вона б’є одночасно по всій енергосистемі: газових об’єктах (як державних, так і приватних), електростанціях і нафтобазах. Зокрема, прицільно по основних видобувних регіонах — Полтавщині та Харківщині. На один об’єкт запускають десятки ракет і сотні дронів.

Третього жовтня росіяни здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну галузь України з початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджена значна частина об’єктів, а деякі руйнування — критичні, каже виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко. Компанії ліквідовують наслідки: деякі об’єкти можна відновити швидко, інші потребуватимуть більше часу, адже їх доведеться будувати з нуля.

У ніч проти 15 жовтня РФ обстріляла одну з теплових електростанцій НАК «Нафтогаз України». Facebook

Тобто ми більше не зможемо добувати газ самі? Західна преса пише, що ми втратили майже 60% власного видобутку.

Не зовсім. Певні втрати є, але ця цифра змінюється майже щодня. Наприклад, одразу після удару по об’єкту може бути одна оцінка. А потім щось швидко відремонтували — і наступного дня цифра змінилася.

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснює: час на відновлення залежить від типу обладнання, яке потрапило під обстріл. Деякі установки доводиться повністю замінювати — купувати за мільйони доларів і чекати місяцями, поки їх виготовлять. Інше обладнання можна відновити прямо на місці за декілька днів чи тижнів.

Усі експерти, з якими ми спілкувалися, з міркувань безпеки не називають точних цифр чи відсотків масштабу руйнувань. Та кажуть, що армія РФ з перших днів повномасштабного вторгнення б’є по газовому сектору. Однак Україна намагається все відновити, продовжує видобувати газ, бурити нові свердловини та інвестувати у власний газовидобуток. Артем Петренко зазначає, що сценарій, коли ми взагалі не зможемо видобувати газ самостійно і перейдемо на імпорт, зараз виглядає малоймовірно. Але держава готується і моделює різні ситуації.

Скільки в нас газу є зараз, нам вистачить на зиму?

Поки що ні. Україна почала закачувати газ ще влітку. Наприкінці вересня НАК «Нафтогаз» повідомив, що план Міністерства енергетики — 13,2 мільярда кубометрів газу у сховищах до 1 листопада — виконано на 95—97%. Це означало, що Україна була готова до початку опалювального сезону.