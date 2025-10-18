Що подивитися у вихідні. Продовження «Дипломатки», адаптація гри Splinter Cell від сценариста «Джона Уіка» і моторошний серіал про справжні вбивства корумпованого адвоката зі США

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Політичний серіал «Дипломатка» — третій сезон

Про що серіал. Кейт Вілер — досвідчена американська дипломатка, але посада посла у Великій Британії навіть для неї виявляється важкою місією. У відносинах США і Британії назріває криза, президент Рейберн і премʼєр-міністр Троубрідж ніяк не можуть порозумітися. Складається враження, що хтось навмисно псує відносини між країнами. Паралельно криза настає у шлюбі Вілер із дипломатом Гелом. Третій сезон починається там, де закінчився другий — президент Рейберн помер і віцепрезидентка Грейс Пенн, яку Кейт напередодні звинуватила у змові з терористами, зайняла його посаду.

The Diplomat / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Дебора Кан / у головних ролях — Кері Расселл, Руфус Сьюелл, Девід Ґьясі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що новий сезон не гірший за попередні — він захопливий, напружений і з чудовою акторською грою. Оглядачка Variety хвалить те, що шоуранер повернув серіал до витоків — динамічного сюжету про «перетягування каната між двома амбітними людьми».

Анімаційний бойовик «Splinter Cell: Перед лицем смерті»

Про що серіал. Адаптація серії компʼютерних ігор 2000-х Splinter Cell. Сем Фішер — легендарний агент таємної шпигунської організації Splinter, який збирається йти на пенсію. Та коли поранена агентка-новачок МакКенна приходить до нього додому і благає про допомогу, Сем долучається до її нібито рутинної місії. Занурившись у справу, Фішер дізнається про світову змову, до якої має несподіваний особистий стосунок.

Splinter Cell: Deathwatch / Netflix / є українські субтитри / шоуранер — Дерек Колстад / озвучують головні ролі — Лів Шрайбер, Кірбі Гауелл-Баптіст, Джанет Варні / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 63% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Оглядач Collider хвалить якість анімації та каже, що актор, який озвучує Фішера, ідеально підходить для цієї ролі. Проте сюжет надто шаблонний і передбачуваний, вважає він. Оглядачу Decider подобається, що серіал перегукується з оригінальною грою і водночас має власний стиль.

Кримінальний серіал «Мердо: Смерть у родині»

Про що серіал. Засновано на реальній історії заможної і впливової родини Мердо зі штату Південна Кароліна. Алекс — харизматичний і впливовий адвокат, якому все сходить з рук. Одного дня його пʼяний син потрапляє в аварію на човні, в якій гине його подруга. Поліція розслідує справу і розкриває сімейні таємниці родини: підозрілу смерть хатньої робітниці, фінансові афери та наркотичну залежність Алекса. Історія закінчується вбивством двох членів родини, яке у 2021 році шокувало США.

Murdaugh: Death in the Family / Hulu / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Ерін Лі Карр, Майкл Д. Фуллер / у головних ролях — Джейсон Кларк, Патрісія Аркетт, Патч Дарраг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian пише, що актори сильно грають, а серіал якісно знятий. Проте історія Мердо настільки огидна, що оглядач замислюється, чи варто взагалі дивитись цей серіал. Collider теж хвалить акторську гру, але пише, що серіал надто затягнутий, бо зосереджується на непотрібних деталях.

Кримінальний трилер «Мене обожнюють, коли я мертва»

Про що фільм. Тох — сім’янин і працівник банку, який загруз у боргах. Щоб оплатити лікування важкохворої доньки, він прохає у керівника премію. Той не лише відмовляє, але й натякає, що генеративна модель ШІ невдовзі зможе замінити Тоха. Тим часом колега Тоха Петч помічає неактивний рахунок, на якому зберігаються 30 мільйонів батів. Його власниця Джітд померла три роки тому, а її нащадки за спадщиною не зʼявились. Тох і Петч домовляються привласнити ці гроші. І все йде за планом, поки до банку не приходить зловмисниця, яка вдає із себе доньку Джітд.

Everybody Loves Me When I'm Dead / Netflix / є українські субтитри / шоуранер — Нітхіват Тараторн / у головних ролях — Тірадедж Вонґпуапан, Вачіравіч Ваттанапакдіпайсан, Чулачак Чакрабонґсе / тривалість — 2 години 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Оглядач Ready Steady Cut каже, що фільм майстерно знятий, сюжет правдоподібний і весь акторський склад чудово грає. IGN пише, що на початку фільм цікавий і динамічний, але згодом втрачає темп, бо намагається охопити забагато тем.