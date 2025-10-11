Що подивитися у вихідні. Трилер з Кірою Найтлі, серіал про Вікторію Бекхем і трукрайм-документалка від Джеймса Вана — творця культового «Закляття», «Астралу» і «Пили»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Психологічний трилер «Жінка з каюти № 10»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману британської письменниці Рут Вейр. Журналістка-розслідувачка Лаура пише статтю про благодійну ініціативу подружжя мільярдерів Річарда та Енн. Відкриття цього проєкту вони святкують у розкішному круїзі, куди запрошують Лауру та своїх заможних і впливових друзів. У першу ніч на судні Лаура чує, як кричить жінка із сусідньої десятої каюти, яку скидають за борт. Вона негайно сповіщає про це екіпаж, але всі переконують Лауру, що в десятій каюті ніхто не жив і всі пасажири на місці. Журналістка починає розслідувати, що насправді сталося тієї ночі, поки можновладці натяками погрожують їй і суперечать одне одному.

The Woman in Cabin 10 / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Саймон Стоун / у головних ролях — Кіра Найтлі, Гай Пірс, Ганна Ваддінгем / тривалість — 1 година 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що динамічний і витончений сюжет тримає глядача в напрузі, а гра Найтлі — родзинка фільму. Проте оглядачка вважає, що всі персонажі, окрім Лаури, поверхнево прописані. Оглядач Variety каже, що Найтлі майстерно грає якісно написану історію її героїні, але недбала робота режисера псує атмосферу, яку створюють актори.

Документальний серіал «Вікторія Бекхем»

Про що серіал. Бізнесвумен і колишня учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем розповідає про свої головні виклики і ключові епізоди біографії: дитинство в «робітничій сім’ї», участь у гурті Spice Girls, стосунки з футболістом Девідом Бекхемом і кар’єру в модному бізнесі. Під час зйомок Вікторія готується до свого найбільшого модного показу, який відбувся в Парижі 3 жовтня. Її життєвий шлях коментують одні з найвпливовіших людей у світі моди: колишня редакторка Vogue Анна Вінтур та модельєри Том Форд і Донателла Версаче.

Victoria Beckham / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранерка — Надя Халлгрен / у документалці беруть участь Вікторія і Девід Бекхем, Анна Вінтур, Донателла Версаче, Том Форд / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Variety каже, що серіал — комплексний портрет Вікторії, він вийшов захопливим і щирим. The Guardian, навпаки, пише, що документалка банальна і постановочна. На думку оглядачки, єдина цікава частина — сюжетна лінія про те, як Вікторія знайшла своє покликання й стала дизайнеркою.

Документальний серіал «Справжні жахіття»

Про що серіал. Культовий режисер горорів Джеймс Ван, який зняв серії фільмів «Закляття», «Астрал», «Анабель» і «Пила», створив документалку про людей, які нібито пережили паранормальні явища. Перша історія — про студента Кріса ді Чезаре, який у 1984 році почав чути голос надприродної істоти, що його переслідувала. Крісу ніхто не вірив, тому йому довелось розібратися з нею самотужки. Друга — про подружжя Ейпріл і Метта, яким довелось боротися з привидами за право володіти старим будинком у вікторіанському стилі. Інтервʼю зі «свідками» подій шоуранер доповнив моторошними реконструкціями, де грають актори.

True Haunting / Netflix / є українські субтитри / шоуранер — Джеймс Ван / у головних ролях — Ваят Доріон, Ріс Александр Філліпс, Макенна Пікерсґілл / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що серіал вийшов у стилі Джеймса Вана — з витонченим сюжетом і моторошними моментами, що справді лякають. Decider пише, що «Справжні жахіття» — одна з найкращих документалок про жахи, бо шоуранер вдало балансує елементи реальної історії з художніми прийомами.

Підлітковий серіал «Рекрути»

Про що серіал. Адаптація мемуарів «Рожевий морський піхотинець» американського письменника Грега Коупа Вайта. Дія серіалу відбувається в 1990-х. Кемерон — звичайний підліток, з якого знущаються в школі. Після випуску він імпульсивно вступає до морської піхоти США разом зі своїм єдиним другом Реєм. В армії Кемерону значно важче за інших, бо він зовсім не підготований до важких фізичних випробувань. А ще — він гей, і мусить приховувати це від новобранців і військового керівництва, щоб уникнути булінгу і жорстокого покарання. За три місяці в навчальному таборі Кемерон неочікувано для себе знаходить вірних друзів і нову мету в житті.

Boots / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Енді Паркер / у головних ролях — Майлз Гейзер, Макс Паркер, Віра Фарміга / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори сильно грають і шоуранер вдало поєднав серйозні сцени з веселощами. Оглядачка Variety також хвалить гру акторів, добре прописаних персонажів і те, що серіал вийшов водночас і веселим, і драматичним.

Комедійний серіал «Компанія стільців»

Про що серіал. Рон Троспер керує забудовою торговельного центру у великій будівельній компанії. Одного дня з ним трапляється неприємна історія, і все через офісний стілець. Переживши приниження на очах у свого керівництва і підлеглих, він фанатично намагається всім довести, що з тим стільцем щось не так. Рон починає розслідування про підприємство «Тесса», яка виробляє ці стільці, і створює громіздку конспірологічну теорію. Тепер він переконаний, що викрив грандіозну змову, про яку мають дізнатися всі.

The Chair Company / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Тім Робінсон, Зак Канін / у головних ролях — Айлін Нунан, Саймон Перл, Джозеф Лаймоус / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що сюжет банальний, але актори чудово грають дивакуватих персонажів. Оглядач The Wrap називає серіал «найбожевільнішою та найблискучішою» роботою шоуранера Тіма Робінсона і каже, що сюжет добре балансує між комедійними і драматичними сценами.