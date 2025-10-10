Антикорупційні прокурори обшукали прокурорів ОГП (і кількох адвокатів) — це новий виток протистояння всередині системи. «Бабель» дізнався імена підозрюваних і подробиці справи

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Вранці 9 жовтня детективи НАБУ обшукали домівки та офіси двох прокурорів Офісу генпрокурора. Вони також провели обшуки в трьох адвокатів. Статус двох з них поки невідомий. Третій адвокат і один з прокурорів отримали підозру ― їм інкримінують незакінчений замах на підбурювання дачі хабаря.

Розслідування почалося взимку 2025 року — тобто ще до публічного конфлікту між НАБУ — САП та ОГП. Його почали заявою людини, яка в матеріалах значиться як «Левицький» (ім’я змінено). За словами джерел «Бабеля», це колишній посадовець, якого детективи НАБУ кілька років тому затримали в земельній справі. Розслідування його справи було вже на фінальній стадії і найближчим часом мало потрапити до суду. «Левицький» стверджує, що прокурори ОГП і адвокати пообіцяли йому «вирішити питання» і закрити земельну справу. Судячи з того, що справжнє ім’я «Левицького» не вказується, — саме він став викривачем.

Фото обшуку в одного з прокурорів Офісу генпрокурора. Facebook / НАБУ Facebook / НАБУ Фото обшуку в одного з прокурорів Офісу генпрокурора. Facebook / НАБУ

Антикорупційні органи повідомляють, що вирішувати питання «Левицького» взявся адвокат, який є «колишнім співробітником САП». Джерела «Бабеля» кажуть, що насправді це колишній прокурор департаменту забезпечення діяльності керівництва ОГП, його звати Сергій Науменко. Він працював у слідстві, потім в органах прокуратури. Як прокурор Офісу генпрокурора, у 2019 році він мав пройти переатестацію, але не склав компʼютерне тестування на знання законодавства, тому його звільнили з прокуратури. Згідно з реєстром судових рішень, він намагався оскаржити це рішення, але інформації про результат у реєстрі немає. У 2023 році він отримав адвокатське свідоцтво. Науменко і «Левицький» знали один одного понад десять років.

Ще одна людина, якій оголосили підозру, ― це Роман Шененко, прокурор відділу ОГП, який здійснює процесуальне керівництво за справами БЕБ. Він працює в органах прокуратури з 2009 року, у 2015 перейшов до центрального апарату Генпрокуратури. Роман Шененко і Сергій Науменко знайомі близько десяти років.

Роман Шененко Укрінформ

Версія НАБУ — САП

За версією слідства, адвокати (зокрема Сергій Науменко) і прокурор ОГП Роман Шененко запропонували «Левицькому» підкупити прокурорів САП і суддів ВАКС, щоб закрити земельну справу. За це «Левицький» мав віддати $3,5 мільона. Адвокат і прокурор мали передати його кошти антикорупційним прокурорам і суддям. Закрити справу зловмисники хотіли за допомогою «поправок Лозового». Для цього адвокати звернулися з клопотанням до ВАКС і попросили суд закрити справу.

НАБУ і САП оприлюднили відео. Вони стверджують, що на ньому адвокат Сергій Науменко «зустрічається з прокурорами [ОГП] та передає їм флешку». Згодом цю флешку знайшли в одного з прокурорів ОГП — судячи з усього, в прокурора Романа Шененка. На відео видно лише двох людей, їхні обличчя приховані. Після цього прокурор Роман Шененко отримує від «Левицького» $100 тисяч авансу — передача коштів теж зафіксована на відео.

Відеодоказ передачі флешки.

Наступна зустріч «Левицького» та прокурора Романа Шененка відбулася перед засіданням суду, який мав розглядати заяву адвокатів про закриття справи. «Левицький» приніс другий транш — $800 тисяч. Прокурор Роман Шененко попросив покласти їх у банківську комірку. Цю зустріч антикорупційні органи теж зафіксували на відео і оприлюднили його. НАБУ зазначає, що згодом зловмисники отримали ще $100 тисяч. Решту $2,5 мільйона «Левицький» мав передати після того, як суд закрив би його кримінальне провадження. Але до цього не дійшло.

Прокурора Романа Шененка й адвоката Сергія Науменка затримали в четвер. У пятницю суд обирав їм запобіжний захід.

Обшуки проводили ще в одного прокурора. Що відбувається з ним

Відомо, що детективи НАБУ проводили обшук у ще одного прокурора ОГП – Івана Саєнка. Він входить до відділу прокурорів, які здійснюють нагляд і процесуальне керівництво за справами Державного бюро розслідувань (ДБР). Офіс генпрокурора наголошував, що Іван Саєнко входить до групи прокурорів, які розслідують справу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. За словами джерел «Бабеля», головний у цій групі — саме прокурор відділу, який здійснює процесуальне керівництво.

У Саєнка провели обшук на роботі і вдома. Джерела «Бабеля» кажуть, що в ухвалі суду на обшук його роль була прописана одним реченням і зводилась до того, що він знайомий із прокурором Романом Шененком. Під час обшуку в Івана Саєнка не знайшли нічого, що могло б стати доказом у справі — ані флешок, ані грошей — але в нього вилучили телефон. Це стало приводом для ОГП заявити, що саме задля цього і проводили обшук.