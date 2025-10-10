Антикорупційні прокурори обшукали прокурорів ОГП (і кількох адвокатів) — це новий виток протистояння всередині системи. «Бабель» дізнався імена підозрюваних і подробиці справи

Вранці 9 жовтня детективи НАБУ обшукали домівки та офіси двох прокурорів Офісу генпрокурора. Вони також провели обшуки в трьох адвокатів. Статус двох з них поки невідомий. Третій адвокат і один з прокурорів отримали підозру ― їм інкримінують незакінчений замах на підбурювання дачі хабаря.
Розслідування почалося взимку 2025 року — тобто ще до публічного конфлікту між НАБУ — САП та ОГП. Його почали заявою людини, яка в матеріалах значиться як «Левицький» (ім’я змінено). За словами джерел «Бабеля», це колишній посадовець, якого детективи НАБУ кілька років тому затримали в земельній справі. Розслідування його справи було вже на фінальній стадії і найближчим часом мало потрапити до суду. «Левицький» стверджує, що прокурори ОГП і адвокати пообіцяли йому «вирішити питання» і закрити земельну справу. Судячи з того, що справжнє ім’я «Левицького» не вказується, — саме він став викривачем.
Антикорупційні органи повідомляють, що вирішувати питання «Левицького» взявся адвокат, який є «колишнім співробітником САП». Джерела «Бабеля» кажуть, що насправді це колишній прокурор департаменту забезпечення діяльності керівництва ОГП, його звати Сергій Науменко. Він працював у слідстві, потім в органах прокуратури. Як прокурор Офісу генпрокурора, у 2019 році він мав пройти переатестацію, але не склав компʼютерне тестування на знання законодавства, тому його звільнили з прокуратури. Згідно з реєстром судових рішень, він намагався оскаржити це рішення, але інформації про результат у реєстрі немає. У 2023 році він отримав адвокатське свідоцтво. Науменко і «Левицький» знали один одного понад десять років.
Ще одна людина, якій оголосили підозру, ― це Роман Шененко, прокурор відділу ОГП, який здійснює процесуальне керівництво за справами БЕБ. Він працює в органах прокуратури з 2009 року, у 2015 перейшов до центрального апарату Генпрокуратури. Роман Шененко і Сергій Науменко знайомі близько десяти років.
Версія НАБУ — САП
За версією слідства, адвокати (зокрема Сергій Науменко) і прокурор ОГП Роман Шененко запропонували «Левицькому» підкупити прокурорів САП і суддів ВАКС, щоб закрити земельну справу. За це «Левицький» мав віддати $3,5 мільона. Адвокат і прокурор мали передати його кошти антикорупційним прокурорам і суддям. Закрити справу зловмисники хотіли за допомогою «поправок Лозового». Для цього адвокати звернулися з клопотанням до ВАКС і попросили суд закрити справу.
НАБУ і САП оприлюднили відео. Вони стверджують, що на ньому адвокат Сергій Науменко «зустрічається з прокурорами [ОГП] та передає їм флешку». Згодом цю флешку знайшли в одного з прокурорів ОГП — судячи з усього, в прокурора Романа Шененка. На відео видно лише двох людей, їхні обличчя приховані. Після цього прокурор Роман Шененко отримує від «Левицького» $100 тисяч авансу — передача коштів теж зафіксована на відео.
Наступна зустріч «Левицького» та прокурора Романа Шененка відбулася перед засіданням суду, який мав розглядати заяву адвокатів про закриття справи. «Левицький» приніс другий транш — $800 тисяч. Прокурор Роман Шененко попросив покласти їх у банківську комірку. Цю зустріч антикорупційні органи теж зафіксували на відео і оприлюднили його. НАБУ зазначає, що згодом зловмисники отримали ще $100 тисяч. Решту $2,5 мільйона «Левицький» мав передати після того, як суд закрив би його кримінальне провадження. Але до цього не дійшло.
Прокурора Романа Шененка й адвоката Сергія Науменка затримали в четвер. У пятницю суд обирав їм запобіжний захід.
Обшуки проводили ще в одного прокурора. Що відбувається з ним
Відомо, що детективи НАБУ проводили обшук у ще одного прокурора ОГП – Івана Саєнка. Він входить до відділу прокурорів, які здійснюють нагляд і процесуальне керівництво за справами Державного бюро розслідувань (ДБР). Офіс генпрокурора наголошував, що Іван Саєнко входить до групи прокурорів, які розслідують справу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. За словами джерел «Бабеля», головний у цій групі — саме прокурор відділу, який здійснює процесуальне керівництво.
У Саєнка провели обшук на роботі і вдома. Джерела «Бабеля» кажуть, що в ухвалі суду на обшук його роль була прописана одним реченням і зводилась до того, що він знайомий із прокурором Романом Шененком. Під час обшуку в Івана Саєнка не знайшли нічого, що могло б стати доказом у справі — ані флешок, ані грошей — але в нього вилучили телефон. Це стало приводом для ОГП заявити, що саме задля цього і проводили обшук.
Як виглядає боротьба між НАБУ — САП та ОГП — СБУ
Влітку 2025 року СБУ провела 70 обшуків у детективів НАБУ та затримала декількох. Серед них був керівник регіонального управління НАБУ, яке покриває Дніпропетровську і Запорізьку області, ― Руслан Магамедрасулов. Йому оголосили підозру в пособництві державі-агресору та махінаціях з податками.
Ще одного детектива, співробітника центрального апарату НАБУ Віктора Гусарова підозрюють у державній зраді.
Захисники Магамедрасулова заявили, що він дотичний до розслідування справи близького до президента бізнесмена Тимура Міндіча. Зокрема, він нібито мав справу з «плівками Міндіча» — прослушками, які нібито були записані в квартирі бізнесмена. Чи дійсно існують ці плівки, достеменно невідомо.
Другого вересня 2025 року НАБУ і САП оголосили підозру в незаконному збагаченні генералу СБУ Іллі Вітюку. У спецслужбі, коментуючи затримання, заявили, що це помста антикорупційних органів.