Що подивитися у вихідні. Напружені драми з Кілліаном Мерфі та Метью Макконагі, бойовик з Марком Волбергом і моторошний серіал про маніяка-прототипа злодіїв з «Психо» і «Мовчання ягнят»

Драма «Стів»

Про що фільм. Адаптація роману «Шай» 2023 року англійського письменника Макса Портера. 1996 рік. Стів — директор школи для проблемних хлопців-підлітків, який нещодавно потрапив в автомобільну аварію і глушить біль сильними знеболювальними. Він намагається допомогти хлопцям, які постійно конфліктують і бʼються одне з одним. У нього залишилось небагато часу — донори припинили фінансувати програму, тож за кілька місяців вона закриється. Дія фільму відбувається протягом одного дня, коли до школи приїхала знімальна група, щоб зробити документалку про заклад.

Steve / Netflix / є українські субтитри й дубляж / режисер — Тім Міелантс / у головних ролях — Кілліан Мерфі, Трейсі Уллман, Джей Лікурґо / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори фантастично грають і якісно показують, що їхні персонажі дійшли межі, але зазначає, що сценарист сильно змінив оригінальний сюжет книги — і це погане рішення. Оглядач Varierty теж хвалить сильну акторську гру і добре прописаних персонажів. А ще каже, що це найкращий фільм року від Netflix.

Драма «Автобус у вогні»

Про що фільм. «Автобус у вогні» заснований на реальних подіях 2018 року. Кевін — одинак, який виховує сина-підлітка Шона і доглядає за хворою матір’ю. Він працює водієм шкільного автобуса. Одного дня в лісі неподалік гірського містечка Парадайз у штаті Каліфорнія, де мешкає Кевін, починається сильна пожежа. Вогонь поступово наближається до школи, в якій застрягли школярі разом із вчителькою. Кевін відгукується на їхній сигнал тривоги й тепер мусить проїхати важким шляхом крізь дим і вогонь.

The Lost Bus / Apple TV + / є українські субтитри / режисер — Пол Грінграссс / у головних ролях — Метью Макконагі, Америка Феррера, Юл Васкес / тривалість — 2 години 9 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм динамічний, а актори якісно і щиро грають. Оглядач Collider пише, що гра Макконагі видатна, візуал захоплює і кілька сцен добре тримають глядача в напрузі, але сюжет дещо одноманітний і затягнутий, тому не завжди викликає сильні емоції.

Кримінальний серіал «Чудовисько: Історія Еда Ґіна»

Про що серіал. Третя частина антології про маніяків від Netflix. Екранізація історії Еда Ґіна, якого американська преса прозвала «Мʼясником із Плейнфілда» або «Плейнфілдським упирем». Коли Ґіна викрила поліція, він зізнався, що вбив двох жінок у 1950-х і викопав десятки свіжих трупів з кладовищ у маленькому місті у штаті Вісконсин. Із решток людей він створював артефакти. Наприклад, маски зі шкіри обличчя, посуд із черепів, шкіряний одяг та інші моторошні речі. Ед Ґін став прототипом злодіїв у культових трилерах і фільмах жахів — «Психо», «Мовчання ягнят» і «Техаська різанина бензопилою». Перша частина антології «Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» увійшла в трійку найпопулярніших англомовних релізів Netflix і здобула престижні кінопремії, як-от «Еммі» та «Золотий глобус».

Monster: The Ed Gein Story / Netflix / є українські субтитри й дубляж / шоуранери — Раян Мерфі, Ян Бреннан / у головних ролях — Чарлі Ганнем, Лорі Меткалф, Сюзанна Сон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Оглядачка The New York Times пише, що шоуранери фокусуються на цікавих аспектах життя Ґіна і намагаються відділити те, ким він був насправді, від його образу з фільмів. Оглядачка The Guardian хвалить сценарій, темп і стиль серіалу. Але критикує те, що шоуранери буденно і лояльно висвітлюють злочини Ґіна та ніби намагаються викликати до нього співчуття.

Комедійний бойовик «Брудна гра»

Про що фільм. Адаптація серії книг «Паркер» американського письменника Дональда Вестлейка. Паркер — досвідчений грабіжник. На одній з вилазок він втрачає свого напарника Філлі та обіцяє помститися за нього. Невдовзі він виходить на вбивцю — вправну крадійку Зен. Вона переконує Паркера обʼєднатися з нею, щоб вкрасти скарби із затонулого іспанського корабля XV століття вартістю в мільярд доларів. Їхньому плану завадять диктатор з Латинської Америки, нью-йоркська мафія та впливовий мільярдер, які теж полюють на ці скарби.

Play Dirty / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / режисер — Шейн Блек / у головних ролях — Марк Волберг, Роза Салазар, Лейкіт Стенфілд / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від критиків, 52% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. Оглядач Variety хвалить роботу режисера і динамічність фільму, проте каже, що сюжет дещо шаблонний і перевантажений подіями. Collider теж критикує сюжет, але хвалить екшнсцени, гру акторів і хімію між ними.