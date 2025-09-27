Що подивитись у вихідні. Драма від творця «Гострих картузів», продовження «Кульгавих коней» і «Аліси в Прикордонні», трилер з Віллемом Дефо і моторошний серіал про інтернат для підлітків «Проблемні»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Костюмована драма «Дім Гіннесів»

Про що серіал. У 1868 році в ірландському Дубліні помирає Бенджамін Гіннес — власник пивоварні «Гіннес», чиє фірмове темне пиво поширилося всією Європою. Пивоварню успадковують двоє його синів — старший Артур і молодший Едвард. Їхня сестра Енн і брат-п’яниця Бенджамін нічого не отримують. Едварду, який планує радикальні зміни в компанії, доводиться співпрацювати з Артуром, який не зацікавлений у сімейному бізнесі й хоче повернутись в Лондон. Пивоварні загрожують не тільки чвари між спадкоємцями, а й феніани — члени таємної політичної організації, яка бореться за незалежну Ірландію й гостро критикує Гіннесів за співпрацю з британцями. Шоуранер серіалу — Стівен Найт, творець хітового серіалу «Гострі картузи».

House of Guinness / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Стівен Найт / у головних ролях — Ентоні Бойл, Луїс Партрідж, Емілі Ферн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це найкращий серіал Найта, який весь час тримає глядача в напрузі. Оглядач Collider пише, що серіал вийшов атмосферним і у фірмовому стилі Найта. Також він хвалить видатний акторський склад і сюжет, хоча каже, що через стрибки в часі неуважний глядач може заплутатись у сюжеті.

Шпигунський серіал «Кульгаві коні» — п’ятий сезон

Про що серіал. Екранізація романів британського письменника Міка Геррона. Молодий агент британської контррозвідки MI5 Рівер Картрайт провалює тренувальне завдання. За це його відсилають до відділу «Кульгаві коні» — підрозділу невдах — на марудну паперову роботу. Начальник відділу Джексон Лемб — старий розвідник, який давно махнув на все рукою і просто чекає, коли його співробітники звільняться. Та невдовзі після прибуття Картрайта «Кульгаві коні» опиняються в центрі великої шпигунської гри. У п’ятому сезоні підрозділ Лемба стежить за спробами замаху на посадовців і стріляниною в Лондоні — подіями, на перший погляд, не пов’язаними між собою. А ще — потайки спостерігають за підозрілою новою дівчиною їхнього агента-айтівця Родді.

Slow Horses / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранер — Сол Мецштейн / у головних ролях — Ґері Олдмен, Джек Лауден, Джек Лауден, Кетрін Вотерстон, Сопе Дірісу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що в новому сезоні шоуранер вдало поєднав найкращі елементи серіалу. Наприклад, об’єднав агентів у нові пари, за якими цікаво спостерігати. Оглядач Decider хвалить акторську гру і хімію між персонажами. Також він вважає, що сюжет цього сезону цікавіший за попередній.

Фантастичний серіал «Аліса в Прикордонні» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної манги Харо Асо. Молодий безробітний геймер Арісу разом з друзями Чота і Карубе випадково потрапляє в паралельний світ. У цій альтернативній версії Токіо вони мусять грати в жорстокі й заплутані ігри на виживання, щоб отримати право прожити в місті ще кілька днів. Якщо вони відмовляться, їх уб’є ведучий гри. Борючись за життя, Арісу намагається з’ясувати, хто керує іграми та як йому повернутись додому. У третьому сезоні персонажі, яким вдалось вибратися, знову повертаються в гру.

Alice in Borderland / Netflix / є українські субтитри / шоуранери — Ясуко Кураміцу, Сато Сінсуке / у головних ролях — Кенто Ямазакі, Тао Цутія, Нідзіро Муракамі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Decider пише, що новий сезон атмосферний і тримає глядачів у напрузі. Screen Rant пише, що ігри в цьому сезоні захопливі, динамічні й перевершують випробування попередніх сезонів.

Психологічний трилер «Чоловік у моєму підвалі»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману американського письменника Волтера Мослі. У 1990-х, після смерті матері Чарльз успадковує родинні артефакти і будинок, ізольований від інших споруд. Він у скрутному становищі — йому терміново треба виплатити позику, яку він узяв під заставу будинку, інакше він його втратить. Через погану репутацію в місті Чарльз не може знайти роботу, тож єдиний варіант для нього — продати цінні сімейні реліквії, якими він дорожить. Вихід із цієї ситуації пропонує таємничий бізнесмен Енністон Беннет. Він приходить до Чарльза додому і пропонує, щоб той здав йому в оренду підвал на три місяці за дуже високу ціну. Чарльз погоджується. Та чим довше він живе з незнайомцем, тим зловіснішим і підозрілішим той стає.

The Man in My Basement / Hulu / немає українського дубляжу або субтитрів / режисерка — Надя Латіф / у головних ролях — Віллем Дефо, Корі Гокінс, Анна Діоп / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 43% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Оглядач Variety хвалить видатну гру Дефо і Гокінса, але вважає, що режисерці не вдалось вдало розкрити соціальні теми (провини і расової ворожнечі), які вона намагалась висвітлити. Screen Rant пише, що за розвитком взаємин Чарльза і Енністона цікаво спостерігати завдяки акторській грі, але сценарій сумбурний і не тримає в напрузі.

Містичний трилер «Проблемні»

Про що серіал. 2003 рік. Дві найкращі подруги Лейла та Еббі — типові проблемні підлітки. Одного дня батьки Еббі відправляють її до спеціалізованої академії «Високі сосни». Нею керує моторошна директорка Ліенн, яка перевиховує підлітків «новаторськими терапевтичними техніками». Лейла тікає з дому і пробирається до закладу, щоб врятувати подругу. Тим часом до містечка неподалік академії переїжджає поліцейський Алекс разом з вагітною дружиною Лорою, яка в юності навчалась у «Високих соснах». У перші дні на новій роботі, патрулюючи місто, Алекс знаходить у лісі переляканого і закривавленого підлітка, який втік з академії. Поліцейський починає розслідування і дізнається про багатьох зниклих і дивні практики, які застосовують у «Високих соснах».

Wayward / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Мей Мартін / у головних ролях — Мей Мартін, Тоні Коллетт, Сара Ґадон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian каже, що серіал стильний і надзвичайно цікавий, а гра Колетт (директорки Ліенн) неперевершена. Collider пише, що актори чудово грають, особливо Колетт. Оглядач каже, що серіал динамічно починається, але швидко втрачає темп — і це руйнує моторошну атмосферу.