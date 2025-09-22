Адміністрація Дональда Трампа нарешті знайшла суперника, якого вона змогла перемогти. Ним став телевізійний ведучий Джиммі Кіммел — із яким у Трампа були давні рахунки

Десять років тому ведучий Джиммі Кіммел запросив кандидата в президенти Дональда Трампа в ефір свого шоу — і висміяв його в обличчя у прямому ефірі. Сегмент тривав лише пʼять хвилин. В ці пʼять хвилин Кіммел вмістив три доволі вишукані образи.

На самому початку Кіммел крупним планом показав обкладинку газети-таблоїда. На обкладинці Дональда Трампа називали расистом. Крім того, Кіммел висміяв книги, написані Трампом. Він зауважив, що Трамп ніколи не писав книжки для дітей, і що він заповнив цю прогалину: написав дитячу книжку під його імʼям. Кіммел зачитав її в ефірі. Вона коротко, влучно і прозоро натякала, що Дональда Трампа — самовдоволений м***к.

Кандидат в президенти Дональд Трамп в ефірі вечірнього шоу Джиммі Кіммела. Нью-Йорк, 2015 рік. Randy Holmes / Disney General Entertainment Content via Getty Images

Крім того, Джиммі Кіммел згадав, що головний негативний персонаж у фільмі «Назад у майбутнє 2» змальований з Трампа. Сценаристи фільму справді надихалися карʼєрою Дональда. За сюжетом шкільний хуліган виростає в бізнесмена-забудовника, зводить у центрі рідного міста готель-казино, абʼюзіт дружину і намагається вбити Марті Макфлая. В одному з епізодів поплічники бізнесмена хапають Марті Макфлая, щоб відвести його до боса. Вони погрожують Марті тим, що можуть зробити це «по-хорошому або по-плохому».

Дональд Трамп повівся в ефірі шоу Джиммі Кіммела спокійно. Усі пʼять хвилин він не переставав посміхатися. Почувши історію про «Назад у майбутнє» він заявив, що хоче отримати «свою частку» від зборів фільму. Наприкінці сегмента Дональд Трамп виконав із Джиммі Кіммелом свій класичний прийом: потискаючи йому руку, він кілька разів потягнув Кіммела на себе. За десять років цей епізод в ютюбі подивилися понад три мільйони людей.

Можливість помститися (чужими руками) випала Дональду Трампу нещодавно. За десять років Кіммел висміював президента багато разів — як, утім, і всі інші ведучі вечірніх шоу. Він зробив це і тиждень тому, назвавши Дональда Трампа лицеміром, ябедою та м****ом (dick) — вже прямим текстом.

Контекстом жартів Джиммі Кіммела було нещодавне вбивство Чарлі Керка — найгучніше політичне вбивство останніх років. Активіст Чарлі Кірк був важливим публічним прихильником Дональда Трампа. Тринадцять років тому він заснував консервативну молодіжну організацію Turning Point USA і зробив її відомою, дебатуючи зі студентами ліберальних університетів на кампусах. Чарлі Керк був одним із небагатьох молодих консерваторів, які користувалися повагою демократів — тому що послідовно виступав за свободу слова.

10 вересня на кампусі університету в штаті Юта пострілом з гвинтівки його вбив екстреміст Тайлер Робінсон, просто під час публічних дебатів. Стрільця розшукували близько півтори доби. Увесь цей час республіканці та демократи сварилися в медіа, звинувачуючи один одного в тому, що саме опоненти створили в Америці культуру нетерпимості. 14 вересня губернатор штату Юта заявив, що сімʼя вбивці дотримується консервативних поглядів, але сам стрілець сповідував ліву ідеологію.

Наступного дня особистість вбивці прокоментував Джиммі Кіммел — у тому самому злощасному ефірі. У вступному монолозі він сказав, що «банда MAGA відчайдушно намагається виставити хлопця ким завгодно, аби тільки не таким, як вони». Судячи з доказів, які слідство зібрало до цього дня, Джиммі Кіммел помилився: вбивця, найімовірніше, справді керувався лівою «антифашистською» ідеологія.

За помилку Джиммі Кіммела вхопився один із чиновників адміністрації Трампа — голова Федеральної комісії зі звʼязку на імʼя Брендан Карр. У середу, 17 вересня, він публічно озвучив погрозу на адресу телеканалу АВС і студії Дісней, яка володіє телеканалом. «Можемо зробити це по-хорошому або по-плохому — сказав Карр. — Ці компанії знайдуть спосіб вплинути на Кіммела або у комісії знайдеться додаткова робота».

Погроза не була порожньою, у Карра були способи натиснути на студію. Оскільки АВС — це ефірний телеканал, його покриття в США залежить від локальних телевізійних станцій. Компанія Nextar, найбільший власник мережі таких станцій, якраз проводить багатомільярдну угоду, яка зробить її майже повним монополістом ринку. Таку угоду має схвалити Федеральна комісія. Тому вже наступного дня генеральний директор Nextar оголосив, що його станції не транслюватимуть шоу Джиммі Кіммела. Ще через день генеральний директор студії Дісней Боб Айгер прибрав шоу з сітки мовлення. З боку президента США це було очевидною та цинічною помстою.

Кенселінг Джиммі Кіммела викликав в американських медіа цілу хвилю коментарів — і гнівних, і радісних. Але найтверезіше цю подію прокоментував американський маркетолог Скотт Гелловей. Потрібно визнати — каже Гелловей — що шоу Кіммела давно перебуває в кризі. Команда з майже двохсот чоловік записує його раз на тиждень з живою аудиторією, і це коштує Діснею великих грошей. При цьому шоу дивиться лише 1.8 мільйона людей, девʼять десятих з яких перебувають у пенсійному віці. Джиммі Кіммелу варто скористатися нагодою: урізати витрати, найняти нових сценаристів, перейти на стримінгову платформу і завоювати молоду аудиторію.

Можливо, для цього доведеться навіть поховати бородатий жарт про Метта Деймона.