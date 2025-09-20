Що подивитися у вихідні. Трилер з Джудом Лоу і Джейсоном Бейтманом, серіали від творців «Паперового будинку» і «Ріка та Морті», продовження «Ранкового шоу», «Покоління V» і «Короля Талси» зі Сталлоне

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Кримінальний трилер «Чорний кролик»

Про що серіал. Джейк — ресторатор престижного і найпопулярнішого в Нью-Йорку ресторану «Чорний кролик». Розкішне життя йому все ще не по кишені, тому він експлуатує персонал ресторану, щоб дозволити собі вечірки і великий пентхаус. Одного дня до нього приїжджає його брат Вінс. Вони разом керували «Чорним кроликом», поки Вінс не став залежним від азартних ігор і наркотиків. Виявляється, що він програв кілька сотень тисяч доларів, і тому за ним полюють колектори від численних букмекерів і власників казино. Джейк вирішує допомогти брату, і той затягує його у світ криміналу.

Black Rabbit / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Зак Бейлін, Кейт Сусман / у головних ролях — Джуд Лоу, Джейсон Бейтман, Клеопатра Коулмен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал вдало тримає жвавий темп і має багато неочікуваних сюжетних поворотів, а гра Лоу і Бейтмана неперевершена. Decider також хвалить тандем братів, але пише, що серіал дещо перевантажений другорядними героями.

Постапокаліптичний серіал «Бункер мільярдерів»

Про що серіал. Світ на порозі Третьої світової війни. Кілька найзаможніших і найвпливовіших родин укриваються в розкішному бункері, який може витримати будь-яку катастрофу. У центрі сюжету Макс. Три роки тому п’яний і під дією наркотиків, він розтрощив автівку об дерево і втік, залишивши свою поранену дівчину вмирати. У бункері він зустрічає її родину, що жадає помсти. З кожним днем ситуація загострюється і дедалі більше мешканців конфліктують одне з одним і керівництвом бункеру, яке приховує свої справжні плани на заможних гостей. Один із шоуранерів серіалу — Алекс Піна, творець хітового серіалу Netflix «Паперовий будинок».

Billionaires' Bunker / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Алекс Піна, Естер Мартінес Лобато / у головних ролях — Мірен Ібаргурен, Хоакін Фурріель, Наталія Вербеке / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач Micropsia каже, що в основі сюжету цікава ідея, але її псує клішована драма між героями. Leasure Bite також пише, що серіал погано висвітлює катастрофу і напругу між персонажами, бо фокусується лише на суперечках.

Комедійний анімаційний серіал для дорослих «Готель із привидами»

Про що серіал. Мати-одиначка Кетрін керує готелем «Андервейл», де живуть різноманітні привиди та інші міфічні істоти. Один з них — колишній власник готелю та її брат-привид Натан, який намагається звикнути до життя після смерті та допомагає сестрі керувати бізнесом. Тим часом діти Кетрін Бен і Естер постійно потрапляють у різні пригоди й товаришують з Аббадоном — дратівливим демоном, що застряг у тілі маленького хлопчика вікторіанської епохи. Шоуранер серіалу Метт Роллер — творець культового серіалу «Рік та Морті».

Haunted Hotel / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Метт Роллер / озвучують головні ролі — Вілл Форте, Еліза Куп, Скайлер Гісондо / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що «Готель із привидами» — чарівний, смішний і цікавий серіал. Його родзинка — добре прописані другорядні персонажі, наприклад, привиди — мешканці будинку, які чудово доповнюють сюжет. Оглядач The Hollywood Reporter також хвалить сюжет, гумор і персонажів, але каже, що серіал не унікальний і нічим не відрізняється від інших анімаційних шоу для дорослих.

Супергеройський серіал «Покоління V» — другий сезон

Про що серіал. Спіноф «Хлопаків», дія якого відбувається після третього сезону основного серіалу. «Покоління V» концентрується на історії юних супергероїв, що тільки вчаться управляти своїми здібностями. Марі Моро ― дівчина, що випадково вбиває своїх батьків через те, що вміє перетворювати на зброю власну кров. Спочатку Марі потрапляє до вʼязниці для підлітків, а потім ― до Школи боротьби зі злочинністю Університету Годолкіна, якою керує корпорація Vought International. У другому сезоні з’являється новий персонаж — таємничий декан університету Сайфер, який приховує свої справжні плани щодо трійці головних героїв.

Gen V / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Крейг Розенберг, Еван Голдберг, Ерік Кріпке / у головних ролях — Джаз Сінклер, Ченс Пердомо, Медді Філліпс, Дерек Лух / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що цей сезон чудово доповнює всесвіт «Хлопаків» і його важливо переглянути перед фіналом основного серіалу. Оглядач Decider каже, що за головною трійцею та за розвитком їхніх супергеройських сил цікаво спостерігати.

Сатирична драма «Ранкове шоу» — третій сезон

Про що серіал. Алекс Леві ― ведуча ранкового шоу на каналі UBA, її співведучого Мітча Кесслера звільняють через сексуальні домагання. Леві намагається дистанціюватися від Мітча, тому в прямому ефірі виголошує промову, де заявляє про свою підтримку всіх скривджених жінок. Це запускає ланцюг подій, що суттєво змінюють роботу всього телеканалу. Дія нового сезону починається через два роки після фіналу третього — канали UBA і NBN об’єднались, щоб зміцнити позиції на ринку. Тепер головні герої намагаються втримати свої посади на тлі внутрішніх конфліктів у компанії і скандалів через використання штучного інтелекту.

The Morning Show / Apple TV+ / є українську субтитри / шоуранер — Джей Карсон / у головних ролях — Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Біллі Круда, Джон Гемм / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 70% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що новий сезон надто зосередився на особистих драмах героїв і не фокусується на світових подіях, як-от президентські вибори в США, хоча це була основа сюжету попередніх сезонів. Collider пише, що нові сюжетні лінії та емоційні сцени непереконливі. Проте оглядачка вважає, що «Ранкове шоу» досі цікаве і захопливе, принаймні для його фанатів.

Кримінальний серіал «Король Талси» — третій сезон

Про що серіал. Двайт Манфреді на прізвисько Генерал був не останньою людиною в нью-йоркській мафії, але потрапив у в’язницю, звідки вийшов лише через 25 років. За цей час багато що змінилося, і босам мафії старий Двайт уже не потрібен. Тому вони відправляють його до Талси, штат Оклахома — щоб він провів кілька незаконних операцій і збудував філіал їхньої організації. У третьому сезоні Манфреді планує захопити місцеве виробництво бурбону, знищивши мафіозний клан Данмайрів.



Tulsa King / Paramount+ / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Тейлор Шерідан і Теренс Вінтер / у головних ролях — Сильвестр Сталлоне, Макс Казелла, Доменік Ломбардоцці / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Seatle Times пише, що продовження «Короля Талси» захопливе і тримає глядачів у напрузі. Оглядач Collider вважає, що цей сезон вийшов найзахопливішим з усіх завдяки видатній акторській грі, динамічному сюжету і яскравим персонажам.