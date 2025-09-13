Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Убивств в одній будівлі» із Селеною Гомез, легкий ромком «Не той Париж» і кримінальний серіал «Мертві дівчата», натхненний справжніми злочинами в Мексиці

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Психологічний трилер «Дівчина»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2017 року американської письменниці Мішель Френсіс. Лора — заможна артдилерка та мати Денні, який працює лікарем. Після смерті доньки вона одержима сином і надто ним опікується, бо боїться втратити і його. Одного дня хлопець знайомить її зі своєї дівчиною Черрі. Та уникає запитань про своє минуле і, здається, приховує щось жахливе. Щоб у цьому переконатися, Лора копирсається у житті Черрі та намагається налаштувати всю родину проти неї. Напруга між жінками переростає у ворожнечу, а Денні опиняється перед важким вибором між матірʼю та коханою.

The Girlfriend / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранерки — Геббі Ашер, Наомі Шелдон / у головних ролях — Олівія Кук, Робін Райт, Лорі Девідсон / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал захоплює, зокрема тому, що водночас показує дві точки зору — Лори й Черрі. Оглядачка Collider хвалить хімію між персонажками Райт (Лора) і Кук (Черрі). Вона додає, що в «Дівчині» багато сюжетних поворотів і кожен тримає глядачів у напрузі.

Комедійний детектив «Убивства в одній будівлі» — пʼятий сезон

Про що серіал. Бродвейський режисер Чарльз, актор на пенсії Олівер і художниця Мейбл — сусіди. У них не надто багато спільного, але всі троє є шанувальниками подкасту про розслідування злочинів Not All is OK in Oklahoma. Одного дня в мангеттенській багатоповерхівці, де вони мешкають, стається вбивство. Сусіди обʼєднують зусилля, щоб розкрити злочин, і запускають власний подкаст, який за три сезони стає дуже популярним, а в четвертому Голлівуд навіть знімає про нього серіал. Пʼятий сезон починається там, де закінчився четвертий, — весілля Олівера перервали дві несподівані події: убивство в будинку і візит таємничої гості.

Only Murders in the Building / Hulu / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Стів Мартін, Джон Хоффман / у головних ролях — Селена Гомес, Мартін Шорт, Стів Мартін / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Washington Post пише, що новий сезон жвавий і вдало балансує між комедійними й драматичними сценами, але має слабку детективну лінію. The Guardian пише, що серіал цікавий, чарівний і тримає в напрузі, але шоуранер надто часто розділяє головну трійцю — і це невдале рішення.

Драматичний серіал «Мертві дівчата»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 1977 року мексиканського письменника Хорхе Ібарґуенґойтіа, якого надихнули справжні події у Мексиці 1940—1960-х. У центрі сюжету сестри Серафіна й Арканхела Балардо, які керують великою мережею борделів у Мексиці 1960-х. Серіал розповідає, як вони побудували бізнес завдяки хабарям та як жорстоко ним керують, експлуатуючи юних дівчат. Їхню злочинну імперію руйнує ланцюжок подій, що призводить до вбивств у борделі, якими зацікавилась поліція.

Las muertas / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Луїс Естрада / у головних ролях — Пауліна Ґайтан, Арселія Рамірес, Хоакін Косіо / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Decider хвалить якісну акторську гру, похмурий гумор і приголомшливий візуал серіалу, але критикує те, що сюжет розвивається заповільно. Time пише, що шоуранер вдало поєднав справжні події та вигадані сюжетні лінії.

Ромком «Не той Париж»

Про що фільм. Американка Дон вступила в омріяну школу мистецтв у Парижі, але їй бракує коштів на навчання. Вона вирішує цю проблему незвичним шляхом — реєструється на ток-шоу «Холостяк», яке зніматимуть у Парижі, й успішно проходить кастинг. Дон зекономить на перельоті й отримає за участь $20 тисяч, якими оплатить заняття в художній школі. Та коли літак сідає, на неї чекає неприємний сюрприз — шоу зніматимуть в американському Парижі, що у штаті Техас. Щоб піти з шоу, не втративши гонорар, Дон робить усе, аби не сподобатись місцевому холостяку Трею. Та її план руйнує іскра, що спалахує між ними.

The Wrong Paris / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисерка — Дженін Даміан / у головних ролях — Міранда Косгроув, Пірсон Фод, Френсіс Фішер / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що фільм вийшов атмосферним і в стилі «Холостяка», хоча сюжету не завадило б кілька сатиричних жартів про оригінальне шоу. The Guardian пише, що роман між Доун і Треєм погано прописаний, а неякісний монтаж псує фільм, та це частково компенсують персонажі.