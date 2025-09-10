Уряд Непалу впав після кількох днів протестів зумерів. Молодь палить державні установи та оселі політиків — це відповідь на роки безробіття та корупції

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Непал є однією з найменш розвинених країн світу і вважається бідним навіть за мірками свого регіону. Його уряд змінювався 14 разів з моменту скасування монархії у 2008 році. Без роботи більш як половина працездатного населення, політична еліта невелика, привілейована й тісно пов’язана між собою. Корупція в країні стала звичним явищем, пише The Economist.

До того як Шарма Олі став прем’єр-міністром у 2024 році, він тричі обіймав керівну посаду. Уряд, який він очолював, — це велика коаліція, що обʼєднує дві найпотужніші партії Непалу. Це послабило опозицію.

Президент Непалу Рам Чандра Паудель та прем’єр Шарма Олі на святкуванні фестивалю на честь бога дощу Індри в Катманду, 6 вересня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Незадоволення корупцією та безробіттям наростало довгий час. Але кульмінацією стала подія 4 вересня, коли уряд заборонив соціальні мережі. Їх заблокували нібито через порушення правил реєстрації в Міністерстві зв’язку та інформаційних технологій країни. Таке рішення обурило молодь. Середній вік населення у Непалі — 23—24 роки, і соцмережі допомагають багатьом з них підтримувати зв’язок з близькими, які заробляють на життя за кордоном. А майже 90% з 30 мільйонів жителів Непалу користуються інтернетом. Причин для мітингів було декілька.

У понеділок, 8 вересня, молодь, яка ідентифікує себе як «покоління Z», вийшла на вулиці Катманду. У них були дві головні вимоги: уряд має скасувати заборону на соціальні мережі, а чиновники мають покласти край корупції. Проходячи маршем по Катманду, вони несли прапори і плакати з гаслами «Зупинити корупцію, а не соціальні мережі», «Скасувати заборону на соціальні мережі» та «Молодь проти корупції».

Антиурядовий протест у Катманду, 8 вересня 2025 року. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Антиурядовий протест у Катманду, 8 вересня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Ситуація загострилася після того, як протестувальники прорвали колючий дріт навколо будівлі парламенту і змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу. Вони також підпалили машину швидкої та кидали предмети в шеренги поліції. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ, водомети, гумові кулі та, за даними правозахисної організації Amnesty International, відкрили вогонь по людях. У результаті цього щонайменше 22 людини загинули, а сотні отримали поранення.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів під час протесту біля парламенту в Катманду, 8 вересня 2025 року. Getty Images / «Бабель» Демонстранти реагують на поранення людини в зіткненні з поліцією під час протесту біля парламенту в Катманду, 8 вересня 2025 року. Getty Images / «Бабель» Кадр антиурядового протесту в Катманду з висоти пташиного польоту, 8 вересня 2025 року. Getty Images / «Бабель» Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів під час протесту біля парламенту в Катманду, 8 вересня 2025 року. Демонстранти реагують на поранення людини в зіткненні з поліцією під час протесту біля парламенту в Катманду, 8 вересня 2025 року. Кадр антиурядового протесту в Катманду з висоти пташиного польоту, 8 вересня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

У зоні парламенту уряд розгорнув армію і ввів комендантську годину. Вже ввечері міністр внутрішніх справ Рамеш Лехак пішов у відставку, взявши на себе відповідальність за смерті протестувальників. Єдиним політиком, який відкрито підтримав протест, був мер міста Катманду Бален Шах.

До ранку 9 вересня уряд скасував заборону на соціальні мережі. Але протести не вщухали, молодь порушила комендантську годину та мітингувала біля парламенту. Прем’єр-міністр звернувся до начальника армії Непалу генерала Ашока Раджа Сігделя по допомогу. Генерал порадив йому піти у відставку, заявивши, що стабілізувати ситуацію можна лише без нього.

За кілька годин премʼєр-міністр оголосив, що йде з посади. Однак це не заспокоїло ситуацію. Протестувальники підпалили будівлю парламенту, Верховного суду, резиденції урядовців та офіси чиновників, а також захопили вулиці Катманду й прилеглі райони. Крім того, мітингувальники напали на вʼязницю, що дозволило сотням увʼязнених утекти на тлі заворушень по всій країні. Постраждали також журналісти.

Чоловік вивішує піратський прапор на тлі диму й полум’я після підпалу будівлі Сінгха Дурбар у Катманду, де розташовані офіси урядових міністерств, 9 вересня 2025 року. Піратський прапор символізує бунт і протест проти влади. Getty Images / «Бабель»

Сьогодні лідери протестного руху провели переговори з військовим керівництвом. Протестувальники закликали до дострокових виборів і заявили, що підтримують колишнього головного суддю Верховного суду Непалу на чолі тимчасового уряду.

Непальська армія розгорнула патрулі на вулицях столиці й попередила про покарання для будь-кого, хто причетний до насильства та вандалізму. За даними BBC, вже заарештовано 27 осіб за насильство та мародерство, також виявили 31 одиницю вогнепальної зброї. Зараз по всій столиці є військові контрольно-пропускні пункти, де офіцери перевіряють документи будь-якого транспортного засобу, що проїжджає повз.