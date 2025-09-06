Що подивитися у вихідні. Кримінальний серіал з Марком Руффало, спіноф «Офісу», трилер з A$AP Rocky від оскароносного режисера і захоплива true crime документалка «Кров і міф»

Кримінальний серіал «Завдання»
Про що серіал. У передмісті Філадельфії орудує впливова банда байкерів «Темні серця». Роббі, який працює вантажником на сміттєвозі, планує відібрати у них частину награбованого, щоб забезпечити свою родину і бідняків, які живуть у передмісті. Після декількох його успішних вилазок ватажок «Темних сердець» наказує знайти його і помститися. Це все помічає місцевий штаб ФБР. Його керівниця повертає з відставки овдовілого агента Тома і доручає йому запобігти війні між бандами.
Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що «Завдання» — серіал з добре прописаним сюжетом, першокласним акторським складом і візуалом. Variety пише, що тандем Руффало (Том) і Пелфрі (Роббі) захоплює. Також оглядачка хвалить те, наскільки добре підібрані актори, і те, як добре вони грають.
Мок’юментарі «Газета»
Про що серіал. Команда документалістів, яка знімала події в американському «Офісі», дізнається, що корпорація Enervate з Толедо викупила паперову компанію Dunder Mifflin. Enervate також володіє виробництвом туалетного паперу Softie і регіональною жовтою пресою — неприбутковою газетою Toledo Truth Teller. Коли документалісти приїжджають у редакцію, то знайомляться з її новим головним редактором — провідним продажником у Softie і студентом журфаку Недом Семпсоном, який хоче оживити газету й займатись серйозною журналістикою. А ще документалісти помічають знайоме обличчя — колишнього працівника «Офісу» бухгалтера Оскара Мартінеса.
Що кажуть критики. The New York Times пише, що серіал кумедний і динамічний, але його персонажі занадто нагадують героїв «Офісу». Оглядач Variety каже, що серіал найкраще розкривається в середині сезону й у нього є всі задатки стати таким же культовим, як «Офіс».
Трилер «З вершин до низин»
Про що фільм. Адаптація роману «Викуп Кінга» американського письменника Еда Макбейна та римейк фільму «Рай та пекло» 1963 року. Девід Кінг — впливовий музичний продюсер у лейблі Stackinʼ Hits Records. Він хоче викупити контрольний пакет акцій компанії й для цього закладає усю свою нерухомість та велику колекцію мистецтва. У день угоди Кінг отримує повідомлення від аноніма, який викрав його сина і вимагає викуп розміром 17,5 мільйона швейцарських франків. Виявляється, що злочинець помилився і викрадений хлопчик — син водія Кінга. Продюсер може заплатити цю суму, але тоді навряд чи вчасно виплатить заставу і може втратити своє майно. Перед ним постає важкий вибір — врятувати хлопця і власну репутацію чи зберегти статки.
Що кажуть критики. Оглядач The Guardian каже, що режисер цікаво переосмислив «Рай та пекло» й зробив фільм стильним. Collider пише, що актори добре грають, а фільм захоплює візуалом.
Документалка «Кров і міф»
Про що фільм. У віддаленому селі на Алясці актор-початківець Тедді Кайл Сміт убив свою матір і двох місцевих чоловіків. Одразу після вбивства він втік у ліс і прожив там декілька днів, поки його не знайшла поліція. На допиті він розповів, що до злочину його примусили інукунси — міфічні істоти корінного народу Аляски. Ведучий документалки декілька місяців пожив у цьому селищі, поспілкувався з поліцейськими, які вели справу, та сестрою Сміта, яка нібито теж бачила інукунсів. А ще — поїхав у в’язницю до Сміта й попрохав його розповісти, що сталось насправді.
Що кажуть критики. Оглядач K-waves & Beyond каже, що фільм атмосферний і якісно розкриває мотиви і думки Тедді, але автор надто зациклився на міфології. Оглядачка Heaven of Horror хвалить документалку, зокрема те, як вона поєднує історію про злочин з елементами фольклору.