Що подивитися у вихідні. Кримінальний серіал з Марком Руффало, спіноф «Офісу», трилер з A$AP Rocky від оскароносного режисера і захоплива true crime документалка «Кров і міф»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Кримінальний серіал «Завдання»

Про що серіал. У передмісті Філадельфії орудує впливова банда байкерів «Темні серця». Роббі, який працює вантажником на сміттєвозі, планує відібрати у них частину награбованого, щоб забезпечити свою родину і бідняків, які живуть у передмісті. Після декількох його успішних вилазок ватажок «Темних сердець» наказує знайти його і помститися. Це все помічає місцевий штаб ФБР. Його керівниця повертає з відставки овдовілого агента Тома і доручає йому запобігти війні між бандами.

Task / HBO Max / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Бред Інгелсбі / у головних ролях — Марк Руффало, Том Пелфрі, Сільвія Діонісіо, Джеймі МакШейн / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що «Завдання» — серіал з добре прописаним сюжетом, першокласним акторським складом і візуалом. Variety пише, що тандем Руффало (Том) і Пелфрі (Роббі) захоплює. Також оглядачка хвалить те, наскільки добре підібрані актори, і те, як добре вони грають.

Мок’юментарі «Газета»

Про що серіал. Команда документалістів, яка знімала події в американському «Офісі», дізнається, що корпорація Enervate з Толедо викупила паперову компанію Dunder Mifflin. Enervate також володіє виробництвом туалетного паперу Softie і регіональною жовтою пресою — неприбутковою газетою Toledo Truth Teller. Коли документалісти приїжджають у редакцію, то знайомляться з її новим головним редактором — провідним продажником у Softie і студентом журфаку Недом Семпсоном, який хоче оживити газету й займатись серйозною журналістикою. А ще документалісти помічають знайоме обличчя — колишнього працівника «Офісу» бухгалтера Оскара Мартінеса.

The Paper / Peacock / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Грегом Деніелс / у головних ролях — Челсі Фрай, Сабріна Імпаччіаторе, Донал Глісон / тривалість — 11 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що серіал кумедний і динамічний, але його персонажі занадто нагадують героїв «Офісу». Оглядач Variety каже, що серіал найкраще розкривається в середині сезону й у нього є всі задатки стати таким же культовим, як «Офіс».

Трилер «З вершин до низин»

Про що фільм. Адаптація роману «Викуп Кінга» американського письменника Еда Макбейна та римейк фільму «Рай та пекло» 1963 року. Девід Кінг — впливовий музичний продюсер у лейблі Stackinʼ Hits Records. Він хоче викупити контрольний пакет акцій компанії й для цього закладає усю свою нерухомість та велику колекцію мистецтва. У день угоди Кінг отримує повідомлення від аноніма, який викрав його сина і вимагає викуп розміром 17,5 мільйона швейцарських франків. Виявляється, що злочинець помилився і викрадений хлопчик — син водія Кінга. Продюсер може заплатити цю суму, але тоді навряд чи вчасно виплатить заставу і може втратити своє майно. Перед ним постає важкий вибір — врятувати хлопця і власну репутацію чи зберегти статки.

Highest 2 Lowest / Apple TV+ / є українські субтитри / режисер — Спайк Лі / у головних ролях — Дензел Вашингтон, A$AP Rocky (Ракім Маєрс), Джеффрі Райт, Ільфенеш Хадера / тривалість — 2 години 13 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian каже, що режисер цікаво переосмислив «Рай та пекло» й зробив фільм стильним. Collider пише, що актори добре грають, а фільм захоплює візуалом.

Документалка «Кров і міф»

Про що фільм. У віддаленому селі на Алясці актор-початківець Тедді Кайл Сміт убив свою матір і двох місцевих чоловіків. Одразу після вбивства він втік у ліс і прожив там декілька днів, поки його не знайшла поліція. На допиті він розповів, що до злочину його примусили інукунси — міфічні істоти корінного народу Аляски. Ведучий документалки декілька місяців пожив у цьому селищі, поспілкувався з поліцейськими, які вели справу, та сестрою Сміта, яка нібито теж бачила інукунсів. А ще — поїхав у в’язницю до Сміта й попрохав його розповісти, що сталось насправді.

Blood & Myth / Hulu / немає дубляжу і українських субтитрів / режисер — Каліл Гадсон / ведучий — Джеймс Доммек — молодший / тривалість — 1 години 14 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Оглядач K-waves & Beyond каже, що фільм атмосферний і якісно розкриває мотиви і думки Тедді, але автор надто зациклився на міфології. Оглядачка Heaven of Horror хвалить документалку, зокрема те, як вона поєднує історію про злочин з елементами фольклору.