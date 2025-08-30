Що подивитися у вихідні. Комедія з Гелен Міррен і Пірсом Броснаном, шпигунський серіал з Крісом Праттом і Люком Гемсвортом і трилер із зіркою «Паперового будинку»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Комедія «Клуб убивств по четвергах»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 2020 року британського письменника Річарда Османа. Четверо друзів — Елізабет, Рон, Ібрагім і Джойс — мешкають у пансіонаті для літніх людей у Великій Британії. Щочетверга вони збираються разом, аби розслідувати старі нерозкриті справи місцевої поліції. Одного дня вони дізнаються, що власник будинку Іан планує виселити усіх мешканців та переобладнати пансіонат під елітні квартири. Це спричиняє низку подій, яка призводить до смерті людини. Тіло знаходять у передпокої пансіонату. Потайки від поліції четвірка друзів випробовує свої детективні навички на справжньому вбивстві. Режисер фільму — Кріс Коламбус, найбільше відомий за двома частинами «Сам удома» і першими двома фільмами з серії про Гаррі Поттера.

The Thursday Murder Club / Netlix / є український дубляж і субтитри / режисер — Кріс Коламбус / у головних ролях — Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі, Селія Імрі / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider називає «Клуб убивств по четвергах» одним із найкращих фільмів Netflix у цьому році. Вона хвалить режисерську роботу Коламбуса, добре прописаний сценарій, дизайн костюмів та інтер’єру і хімію між акторами. The Guardian пише, що фільм вийшов кумедним та приємним для перегляду.

Шпигунський серіал «Список на усунення: Темний вовк»

Про що серіал. Приквел серіалу «Список на усунення» 2022 року. У ньому член спецпідрозділу «морських котиків» Джеймс Ріс викрив змову, через яку загинули його побратими, і помстився за них. Дія нового серіалу відбувається в Іраку за п’ять років до подій «Списку на усунення». «Морський котик» Бен Едвардс разом із Джеймсом Рісом тренує місцевих новобранців боротися з терористами «Ісламської держави» (ІД). Коли бойовик ІД жорстоко вбиває їхнього перекладача, Едвардс влаштовує розправу. Військовому керівництву це не подобається, і воно планує відсторонити Едвардса і його товариша Рейфа Гастінгса. Високопоставлений агент ЦРУ користується цієї ситуацією, вербує побратимів і дає їм завдання — ліквідувати впливового ватажка терористів з Ірану разом з агентками ізраїльського Моссаду.

The Terminal List: Dark Wolf / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Девід Діджіліо, Джек Карр / у головних ролях — Тейлор Кітч, Том Гоппер, Дар Салім / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 58% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Variery пише, що пристойний бойовик псує «пихата і груба мачо-поведінка» головних героїв. Оглядач додає, що сценарій надто простий і персонажі погано прописані. Проте у серіалі є декілька захопливих сюжетних поворотів і напружених бійок. Оглядач Decider пише, що акторська гра Тейлора Кітча (Бен Едвардс) — родзинка серіалу.

Трилер «Дві могили»

Про що серіал. У маленькому містечку на півдні Іспанії зникли дві 16-річні подруги Вероніка та Марта. За кілька днів поліція знайшла на дні моря тіло Марти, і відтоді розслідування застопорилось. За два роки слідчі не знайшли Вероніку і зрештою закрили справу через брак доказів і підозрюваних. Бабуся Вероніки починає власне розслідування, щоб помститися винним. Для цього вона співпрацюватиме з батьком Марти — небезпечним наркоторговцем Рафаелем, якого грає Альваро Морте — професор у хітовому серіалі Netflix «Паперовий будинок».

Dos tumbas / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Агустін Мартінес / у головних ролях — Кіті Манвер, Альваро Морте, Овік Кеучкерян / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. GQ España пише, що серіал захопливий і моторошний — і він точно вартий перегляду. Оглядач Los Lunes Seriéfilos також каже, що серіал інтригує, але вважає, що він перевантажений сюжетними поворотами у фіналі.

Підлітковий серіал «Моє життя з Волтерами» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2014 року американської письменниці Алі Новак. Родина 15-річної Джекі Говард з Нью-Йорка гине в автомобільній катастрофі. Опікунами дівчини стає подружжя Волтерів — найкраща подруга її матері Кетрін і її чоловік Джордж. Вони мешкають у місті Сільвер-Фолз у штаті Колорадо і виховують сімох синів і одну доньку. Джекі доводиться вибудовувати стосунки з новою величезною родиною, а брати Алекс і Коул закохуються у свою нову зведену сестру. Наприкінці першого сезону Джекі тікає у Нью-Йорк до дядька, бо заплуталась у своїх почуттях до хлопців. У другому сезоні вона повертається до Волтерів і намагається налагодити з ними взаємини, які попсувала її раптова втеча.

My Life with the Walter Boys / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранерка — Мелані Холсол / у головних ролях — Ніккі Родрігес, Сара Рафферті, Марк Блукас / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Decider пише, що сюжет інтригує і за персонажами цікаво спостерігати. Оглядачка Screen Rant каже, що другий сезон вийшов легким і захопливим. Вона хвалить розвиток головних героїв і нові сюжетні лінії, які розкривають другорядних персонажів.

Документальний серіал «Мисливці за затопленими кораблями: Австралія» — другий сезон

Про що серіал. Команда дайверів та морських археологів досліджує води, що омивають західне узбережжя Австралії. Вони шукають затонулі кораблі, щоб дізнатись більше про історію регіону та показати, як через роки після катастрофи судна стають частиною екосистеми океану. У другому сезоні дослідники знайшли два давно втрачені 100-річні судна — пасажирський пароплав «Родондо» та норвезьке вітрильне судно «Ленгстон». Красиві кадри підводного світу ведучі доповнюють розповіддю про катастрофи та тих, хто у них вижив.

Shipwreck Hunters Australia / Disney+ / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Брендан Хатченс / ведучі — Еш Саттон, Андре Ререкура, Ануска Фрідман, Джонні Дебнем, Раян Чатфілд / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Perthnow пише, що шоу розкриває давні таємниці й у деталях розповідає про причини й наслідки катастрофи. Оглядач What’s on Disney Plus хвалить документалку, зокрема за те, що її автори знайшли двох людей, які вижили після аварії на «Родондо», і розповіли глядачам їхню історію.