Сьогодні починається Венеційський кінофестиваль. У програмі — стрічки з Джорджем Клуні, Джулією Робертс і Олександром Усиком. За пів року — у наших кінотеатрах

Кінострічка Паоло Соррентіно «Благодать»

Саме цей фільм відкриватиме фестиваль. Відомо, що це буде італійська драма про історію кохання. У головних ролях знялися Тоні Сервілло та Анна Ферцетті. Подробиці сюжету тримають у таємниці, але за даними джерел Deadline, стрічка розповідатиме про останні дні вигаданого президента Італії. Паоло Соррентіно — відомий італійський режисер і сценарист, п’ятиразовий лауреат національної кінопремії Італії «Давид ді Донателло». Його стрічка «Партенопа» виходила в український обмежений прокат у цьому році.

Двейн Джонсон, Емілі Блант та Олександр Усик у фільмі «Незламний»

Це біографічна спортивна драма, яка розповідає про життя й карʼєру легенди MMA і UFC Марка Керра, відомого як «Руйнівна Машина». Сюжет показує його злети і падіння, нелегкий шлях до слави та визнання. Ключовий епізод — бій Керра з українським кікбоксером Ігорем Вовчанчиним, роль якого виконав Олександр Усик. У головній ролі знявся Двейн «Скеля» Джонсон, який втілив самого Керра. Фільм зрежисував Бенні Сафді — американський кінорежисер та актор.

Джордж Клуні, Адам Сендлер і Лора Дерн у фільмі «Джей Келлі»

У центрі історії — Джей Келлі, популярний актор, який пройшов довгий шлях у кіно і здобув світове визнання. Та роки успіху залишили слід: він поступово віддалився від своїх доньок і втратив відчуття близькості з людьми, що були для нього важливими. Коли раптово помирає режисер, який колись допоміг йому стати зіркою, разом зі своїм відданим менеджером Роном Джей вирушає в подорож Європою. Під час цієї поїздки він починає переосмислювати своє життя, кар’єру та стосунки з родиною.

У головних ролях — Джордж Клуні, який грає самого Джея, Адам Сендлер грає менеджера Рона, і Лора Дерн — публіцистку Діану. Фільм зрежисований і написаний Ноа Баумбаком, який відомий глибокими фільмами про сімейні стосунки й особистісні кризи. Він отримав номінацію на «Оскар» за фільм «Кальмар і кит», а також знімав «Історії сім’ї Мейровіц» і «Марго на весіллі».

Ідріс Ельба та Ребекка Фергюсон у фільмі «Дім динаміту»

Це політичний трилер, у центрі сюжету якого — події в Білому домі, що розгортаються в реальному часі після атаки на США невідомою ракетою. Працівники адміністрації намагаються знайти організатора нападу та вирішити, як країна має відреагувати.

Фільм режисувала Кетрін Бігелоу. Вона стала першою жінкою-режисеркою, яка отримала премію «Оскар» за фільм «Володар бурі», а також була номінована на «Золотий глобус».

Оскар Айзек, Джейкоб Елорді та Міа Гот у фільмі «Франкенштейн»

Екранізація культового готичного роману Мері Шеллі. У центрі сюжету — вчений Віктор Франкенштейн, якого грає Оскар Айзек. Він створює штучного чоловіка, але потім відмовляється від свого творіння. Створена істота, яку зіграв Джейкоб Елорді, шукає своє місце у світі і починає переслідувати свого творця.

Режисером стрічки став Гільєрмо дель Торо. Найбільш відомий за фільмами «Хребет диявола», «Блейд II», «Хеллбой», «Лабіринт Фавна» та «Форма води» (отримав «Оскар»).

Джуд Лоу грає Путіна у фільмі «Чарівник Кремля»

До конкурсної програми увійшла стрічка про події в Росії 1990-х років. Головний герой — телевізійний продюсер Вадим Баранов. За сюжетом він стає політтехнологом Володимира Путіна на початку його кар’єри. Баранов — вигаданий персонаж, створений за мотивами реальних фігур, зокрема Владислава Суркова. Це екранізація однойменної книги італійського письменника Джуліанна да Емполі.

У фільмі грають Пол Дано (зірка «Бетмена») та Алісія Вікандер. Режисував стрічку Олівʼє Ассаяс — французький кінорежисер, сценарист, колишній кінокритик. Найвідоміші фільми — «Ірма Веп», «Зильс Марія», «Персональний покупець» (приз за найкращу режисуру у Каннах).

Емма Стоун у фільмі «Бугонія»

Історія розповідає про двох молодих людей, закоханих у теорії змов. Вони викрадають впливову генеральну директорку фармацевтичної компанії, бо впевнені, що вона інопланетянка, яка хоче знищити Землю. Фільм — англомовний ремейк південнокорейської стрічки «Врятуйте зелену планету!». Емма Стоун грає роль Мішель, директорки, з якою відбуваються несподівані події. Режисер — Йоргос Лантімос. Його «Бідолашні створіння» виходили в український прокат у 2024 році.

Джулія Робертс та Ендрю Гарфілд у стрічці «Після полювання»

У центрі сюжету — професорка коледжу Альма Олссон, яку грає Джулія Робертс. Її життя перевертається з ніг на голову, коли одна з найкращих студенток звинувачує колегу Альми у сексуальних домаганнях. Це зачіпає темну таємницю з минулого самої професорки.

Режисер стрічки — Лука Гуаданьїно, володар «Срібного лева» Венеційського кінофестивалю за найкращу режисерську роботу (2022, фільм «Цілком та повністю»). Найбільш відомий фільмом «Назви мене своїм імʼям».

Телесеріал «Флорентійський монстр»

Це італійський кримінальний трилер, який розповідає про одного з найвідоміших серійних убивць Італії, що діяв у Флоренції з 1968 по 1985 рік. Його називали «Флорентійським монстром» через кілька подвійних убивств і нерозкриті таємниці, що залишилися після його злочинів. У серіалі показують хроніку цих злочинів, слідство, судові процеси та труднощі розслідування, а також мотиви та психологію підозрюваних і жертв. Режисер стрічки — Стефано Солліма. Він режисер кращих телевізійних кримінальних драм, відомий серіалами “Romanzo criminale — La serie”, “Gomorrah” та “ZeroZeroZero”.

Документальний фільм Олександра Роднянського та Андрія Алфьорова «Нотатки справжнього злочинця»

Це документальна стрічка, яка поєднує архівні кадри Другої світової, зняті родиною Олександра Роднянського, матеріали часів кінця Холодної війни та сучасні кадри війни в Україні. Роднянський ділиться у фільмі власним досвідом — зокрема тим, як у Росії його оголосили «іноземним агентом» і заочно засудили до 8,5 року ув’язнення. З цим і пов’язана назва фільму — в інтерв’ю виданню Deadline режисер сказав: «Це називається так, бо я тепер злочинець».