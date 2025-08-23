Що подивитися у вихідні. Мультсеріал від творця «Коня БоДжека», фінальний сезон «Вторгнення» від продюсера «Марсіанина» і продовження «Миротворця» з Джоном Сіною

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Комедійний мультсеріал для дорослих «Якщо коротко»

Про що серіал. У центрі сюжету сварлива і хаотична єврейська родина Швуперів: батько Елліот, мати Наомі, троє їхніх дітей Аві, Шіри та Йоші. У кожному епізоді стаються часові стрибки в проміжку від 1959 до 2022 року — епізод може початись в одному десятилітті, а закінчитись в іншому. Члени родини стикаються з типовими проблемами їхнього віку та постійно сваряться і миряться. Шоуранер серіалу — Рафаель Боб-Ваксберґ, творець популярного анімаційного серіалу «Кінь БоДжек».

Long Story Short / Netlix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Рафаель Боб-Ваксберґ / озвучують головні ролі — Бен Фельдман, Анжелік Кабрал, Еббі Якобсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що мультсеріал кумедний, а розвиток персонажів і сюжет правдоподібні. Оглядач додає, що стрибки в часі допомагають краще зрозуміти героїв і перейнятися їхніми історіями. Collider теж хвалить «Якщо коротко», особливо його нелінійну структуру і добре прописані динамічні діалоги.

Фантастичний серіал «Вторгнення» — третій і останній сезон

Про що серіал. Пʼятеро людей у різних частинах світу, розбираючись зі своїми особистими справами та драмами, стикнулися з незрозумілими й майже містичними явищами. Поступово вони усвідомили, що почалось вторгнення прибульців. Деякі персонажі намагаються дізнатись правду про цих істот і звʼязатись з ними, решта ж лише хочуть захистити рідних від небезпеки. Дія другого сезону починається за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення прибульців, коли планета перетворилася на зону бойових дій. Сюжетні лінії кількох головних героїв вперше перетинаються, і вони разом борються із загарбниками. Один з персонажів навіть виживає під час зустрічі з істотою, а згодом потерпає від дивних симптомів. У фінальному сезоні війна призупинилась, але ненадовго — істоти майже відновились після атак людей і готуються до нової хвилі наступу. Один з шоуранерів серіалу — Саймон Кінберг, номінант на кінопремію «Оскар» за фільм «Марсіанин».

Invasion / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранери — Саймон Кінберг і Девід Вейл / у головних ролях — Шамір Андерсон, Гольшіфте Фарахані, Сіорі Куцуна, Індія Браун, Педді Голланд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що цей сезон найкращий, бо має найсильніші сюжетні лінії й акторську гру. Еволюція прибульців і розвиток людських фракцій створили сильних антагоністів та перешкоди для головних героїв — це робить серіал захопливим і напруженим, додає оглядач. Оглядач Screen Rant вважає, що в цьому сезоні шоуранер нарешті реалізує весь потенціал історії та вдало інтригує глядачів.

Політичний серіал «Заручник»

Про що серіал. У восьмий місяць на посаді прем’єрка Великої Британії Абігейл Далтон стикається з двома серйозними проблемами. Люди обурені тим, що вона скоротила військовий бюджет і не запобігла кризі в Національній службі охорони здоровʼя, через яку в аптеках майже немає ліків для онкохворих. Далтон має вирішити ці питання завдяки угоді з президенткою Франції Вів’єн Туссен, яку вони укладуть на лондонському саміті. Напередодні зустрічі група терористів викрадає чоловіка Далтон доктора Алекса Андерсона, який під час гуманітарної місії лікував людей у Французькій Гвіані. Невідомі погрожують вбити Алекса, якщо Абігейл за добу не подасть у відставку. Прем’єрка постає від важким вибором і шукає підтримки у Туссен, яка намагається використати цю ситуацію на свою користь.

Hostage / Netlix / є українські субтитри й дубляж / шоуранер — Метт Чарман / у головних ролях — Сюранна Джонс, Жюлі Дельпі, Корі Мілкріст / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал захопливий, а сюжет швидко розвивається. Оглядачці сподобалось, як нові деталі поступово розкривають значно більшу схему, ніж просту спробу усунути британську премʼєрку. The Guardian пише, що «Заручник» — шалена і розумна драма з добре прописаними персонажами й акторами, які чудово грають.

Супергеройський серіал «Миротворець» — другий сезон

Про що серіал. Спіноф фільму DC «Загін самогубців: Місія навиліт» (2021), в якому вперше зʼявився персонаж коміксів Крістофер Сміт, відомий як Миротворець. Він — і супергерой, і лиходій одночасно. Миротворець — суперпатріот, який хоче допомагати людям і нести мир, але робить це найбруднішими методами та легко відбирає чужі життя. Герой до крайнощів ексцентричний, шоуранер серіалу Джеймс Ґанн описує його як «найбільшого недоумка у світі». Дія другого сезону відбувається після подій фільму DC «Супермен» (2025). Супергеройська команда Миротворця розпалася, і він переїжджає до будинку покійного батька. Там він знаходить портал, що веде в інші світи. Наприклад, у той, де батьки Сміта живі, а він — національний герой. Миротворець постає між важким вибором — залишитись у цьому світі чи кинути виклик самому собі з іншого виміру, перемогти та назавжди переміститися у кращий світ. Тим часом урядова організація США A.R.G.U.S., яка стежить за Миротворцем, спробує заволодіти цим відкриттям.

Peacemaker / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Джеймс Ґанн / у головних ролях — Джон Сіна, Даніель Брукс, Стів Ейджі, Роберт Патрік / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Оглядачу Collider сподобалось, що сюжет другого сезону приділяє більше уваги Сміту, а не його супергеройській особистості. Також він хвалить гру акторів і хімію між ними. Absolute Geeks каже, що шоуранер зберіг фірмовий гумор і цікаво розвиває сюжет завдяки мультивсесвіту, але серіалу бракує взаємодії між членами команди Миротворця.

Документальна драма «Заплутана історія Аманди Нокс»

Про що серіал. У 2007 році 20-річна американка Аманда приїхала в Італію на навчання. За кілька тижнів дівчину та її хлопця Рафаеля звинуватили в жорстокому вбивстві сусідки Аманди Мередіт. Медіа зробили з цієї історії справжню сенсацію, італійське суспільство зненавиділо пару, а невдовзі їх засудили до 25 років тюрми. Насправді Аманда і Рафаель невинуваті, а справжнього вбивцю спіймають лише через рік. Серіал охоплює події 2007—2022 років: від дня трагедії й арешту дівчини до її життя після того, як суд остаточно виправдав її. Усі сцени відтворюють актори.

The Twisted Tale of Amanda Knox / Hulu / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранерка — К. Й. Стейнберґ / у головних ролях — Грейс Ван Паттен, Джо Ланца, Анна ван Паттен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що Грейс Ван Паттен блискуче грає Аманду, і серіал достовірно відтворює ключові події, хоча припустився кількох незначних помилок. Оглядачці Collider сподобалось, що серіал досліджує, чи були судді та прокурори упередженими. Проте вона критикує те, що в серіалі майже не згадують про смерть Мередіт і що шоуранерка зробила історію простішою, знехтувавши деталями й контекстом, який пояснює мотивацію персонажів.