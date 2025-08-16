Що подивитися у вихідні. Продовження культової франшизи «Чужого», трилер із зіркою «Фантастичної четвірки» та документальне шоу з Крісом Гемсвортом і Едом Шираном

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Науково-фантастичний серіал «Чужий: Земля»

Про що серіал. Наприкінці тривалої місії у 2120 році космічний корабель USCSS Maginot здійснює аварійну посадку на невідомій планеті. Полагодивши несправність, екіпаж вирушає до Землі. Невдовзі вони знаходять на борту кокони іншопланетних істот, яких називають Чужими, і досліджують їх у лабораторії. Тим часом Землею правлять пʼять корпорацій, які конкурують і розвиваються, щоб одного дня захопити весь світ. Однією з них керує науковець Бой Кавальєр. Він сконструював пристрій, який переносить свідомість людей у штучно створені тіла гібридів. Вони виглядають як люди, але набагато спритніші й витриваліші. Кавальєр створює загін гібридів «Загублені хлопчики» з важкохворих дітей та дає їм нові імена на честь персонажів «Пітера Пена». Коли корабель Maginot дістається Землі й розбивається, науковець наказує загону принести йому все, що зібрали науковці в подорожі. Гібриди пробираються на корабель і виявляють жахливих істот, які вбили екіпаж.

Alien: Earth / Hulu / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Ной Хоулі / у головних ролях — Сідні Чандлер, Алекс Лотер, Ессі Девіс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить візуал і гру акторів та пише, що серіал вражає і тримає у напрузі. Оглядач Collider каже, що шоуранер якісно розширив всесвіт і додав у серіал усі аспекти, які роблять «Чужого» неймовірною і дивовижною франшизою.

Кримінальний трилер «Ніч завжди настає»

Про що фільм. Екранізація роману американського письменника Віллі Влотена. Лінетт працює на кількох роботах і часто порушує закон, щоб самотужки забезпечити родину: матір Дорін і старшого брата Кенні, який має синдром Дауна. Вона орендує будинок в Портленді та мріє про власне житло. Власник будинку погоджується задешево продати його Лінетт, та коли родина має внести перший внесок, Дорін витрачає всі кошти на нове авто. Тепер у Лінетт є доба, щоб зібрати $25 тисяч, інакше власник знайде іншого покупця і виселить їх. У пошуку швидких грошей вона повертається до свого темного минулого і давніх друзів-злочинців.

Night Always Comes / Netflix / є українські субтитри й дубляж / режисер — Бенджамін Карон / у головних ролях — Ванесса Кірбі, Дженніфер Джейсон Лі, Закарі Ґоттзаґен / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що фільм динамічний, персонажі чудово прописані, а Ванесса Кірбі (Лінетт) чудово грає і змушує вболівати за свою героїню. Оглядач The New York Times теж хвалить акторську гру Кірбі та каже, що трилер точно триматиме глядачів у напрузі.

Шпигунський серіал «Метелик»

Про що серіал. Колишній агент розвідки США Девід Юнг живе тихим життям у Сеулі, девʼять років тому інсценувавши власну смерть. Коли він дізнається, що його донька Ребекка приїхала в місто, то намагається відновити з нею контакт. Він покинув її ще підліткою, щоб захистити, і єдиною родиною для дівчини стала його колишня напарниця Джуно. Вона виростила з Ребекки вправну агентку своєї шпигунської організації Caddis. Тепер Девіду потрібно відновити довіру доньки та врятувати їх з Джуно від численних ворогів, які дізнались, що він живий.

Butterfly / Amazon Prime / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранери — Кен Вудрафф, Стеф Чха / у головних ролях — Деніел Дае Кім, Рейна Гардесті, Луї Ландау / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від глядачів, 89% від критиків / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал захоплює екшеном, динамічними сценами й візуалом, але йому бракує балансу між бійками та сюжетними сценами. Хоча в «Метелику» є кілька неочікуваних сюжетних поворотів, не варто очікувати складної історії, вважає оглядачка. Collider теж пише, що за персонажами й розвитком подій цікаво спостерігати, хоча серіал дещо шаблонний і передбачуваний.

Документальне шоу «Без меж» — другий сезон

Про що серіал. Голлівудський актор Кріс Гемсворт, найбільш відомий за роллю Тора в супергеройських фільмах Marvel, досліджує людське тіло й мозок та намагається зрозуміти, як жити так, щоб бути здоровим і молодим якомога довше. Другий сезон він присвячує ментальному здоров’ю і психологічній стійкості. Наприклад, у першому епізоді, Кріс вчиться грі на барабанах, щоб покращити памʼять та когнітивні функції. І після кількох місяців тренувань виступає на концерті свого друга і популярного англійського співака Еда Ширана.

Limitless: live better now / Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / ведучий — Кріс Гемсворт / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Upcoming пише, що Кріс — чарівний ведучий, який не боїться показати свої недоліки й робить це з гумором. Оглядачка додає: шоу радше мотиваційне і розважальне, аніж наукове, бо сцени зі знаменитостями або роздумами Гемсворта займають більше екранного часу, ніж виступи запрошених науковців. The Guardian пише, що моментами шоу виглядає постановочним, але за Крісом все одно цікаво спостерігати.