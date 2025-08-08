Думаєте, ваше керівництво занадто тисне і контролює? Це ви просто не працювали з генієм бізнесу Генрі Фордом. Про хронометристів ефективності й соціологів-нишпорок — уривок із книжки «Заради прибутку»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Генрі Форд мав також бурхливі стосунки зі своїми підлеглими. Його п’ятидоларовий день був чимось на кшталт фаустівської угоди. Працівники отримували хорошу зарплату і працювали менше годин, але за це була своя плата. Перехід на конвеєр приніс із собою надмірний акцент на швидкості, і від робітників очікували, що вони працюватимуть наполегливо та швидко. Як розповідав робітник із фабрики в Гайленд-­ Парку: «Єдине слово, яке кожен бригадир мусив вивчити англійською, німецькою, польською та італійською мовами, було “поквапся”». Чарльз Медісон, працівник конвеєра, який приєднався до компанії невдовзі після того, як цей проєкт вступив у дію, описував постійний тиск. «Заклопотаний бригадир сказав мені, що мої дії були розраховані експертом з ефективності так, щоб я виробляв певну кількість готових деталей на день, — писав він. — Я засік час, щоб побачити, на що я справді здатен, і зрозумів, що зможу виконати квоту лише за умови, що все пройде добре і я пропрацюю всі вісім годин без перерви». Виробничі норми не передбачали перерв на обід чи туалет, не кажучи вже про відпочинок, тож Медісон «примудрявся тримати машину в робочому стані, поки жував [свій] бутерброд». Коли він не виконав свою норму першого дня, бригадир насварив його. Наступного дня на його дільницю прийшов «хронометрист ефективності» з секундоміром і спостерігав за його роботою. Упродовж наступної години хронометрист спостерігав за ним як укопаний, час від часу роблячи нотатки, а потім доповів бригадиру, що Медісон працює надто повільно й не докладає жодних зусиль, щоб прискоритися. Медісон змирився з нелюдською системою в надії заробити свої 5 доларів на день. Тому, отримавши першу зарплатню, він був шокований, коли дізнався, що йому платять лише 25 центів на годину. Бригадир повідомив йому, що «домовленість полягала в тому, що платити по 5 доларів на день почнуть лише після того, як робітник пропрацює на фірмі шість місяців і доведе свою здатність виконувати встановлену для нього норму».

Робітники заводу Форда на конвеєрі зі збору радіаторів. 1920-ті роки. Getty Images / «Бабель»

Робота на конвеєрі могла бути фізично та емоційно виснажливою. Працівники годинами перебували в незручних позах, виконуючи повторювані дії з високою швидкістю. Така робота — запорука травм. Робітник Ентоні Гарфф згадував історію свого приятеля-­ митця, якого йому вдалося влаштувати на роботу на цю фабрику. «Першої ж ночі я забрав його й відвіз додому. Він сказав, що страшенно втомився», — згадував Гарфф. Друга поставили на «позицію навпочіпки» під крилами автомобілів на конвеєрі, він ледве міг стояти прямо, коли його зміна закінчилася. «Він приходив додому ввечері, сідав у крісло, і йому було байдуже, вечеряв він чи ні. Йому просто треба було посидіти у вертикальному положенні якийсь час. Він знемагав від утоми й болю в усьому тілі, і йому було байдуже, рухався він чи ні». За три дні друг відмовився повертатися на завод. Саме таке ставлення змусило Джона Стейнбека написати у «Гронах гніву», книжці, яка значною мірою присвячена автомобілям: «Мене не обходить. Не хочу цього Генрі Форда. Не до душі мені це. Ніколи цим не їздив. У мене брат на заводі працював. Варто до нього дослухатися».

Ford Motor Company також поєднала свою найвищу зарплату в галузі з очікуваннями, що її працівники демонструватимуть «гарні моральні якості». У зв’язку із планом п’ятидоларового робочого дня Форд створив новий «соціологічний відділ», завданням якого було забезпечити виконання цієї вимоги. У відділі працювало до двохсот дослідників, які стежили за працівниками, збираючи інформацію про їхні особисті звички, родини, житло та оточення. Вони їздили по Детройту, озброївшись довжелезними списками робітників та їхніх адрес, і зупинялися біля будинків, щоб поставити запитання мешканцям та сусідам. Репортер описував типову взаємодію так:

— А Джо Полянскі тут живе? — питає він.

— Так, він тут живе.

— Що за людина Джо — хороший хлопець?

— Звісно, він гарна людина.

— Що він робить вечорами?

— Вечорами завжди вдома, рано лягає спати.

— Він п’є?

— Ні! Ні! Він не вживає.

— Що він робить зі своїми грошима — заощаджує?

— Звісно, заощаджує. Частину відправляє на батьківщину, допомагає своїм старим, іншу — кладе в банк.

— Ну, а якби Джо отримував більшу зарплату, як думаєте, що б він з нею зробив?

— Гадаю, відклав би й купив будинок.

Такі перевірки мали реальні наслідки. Якщо виявлялося, що працівники брехали відділу, їх звільняли. Якщо контролери доходили висновку, що ті були недостатньо ощадливими чи пиячили, їхню заробітну плату могли урізати.

Автомат з обліку робочого часу на заводі Форда. Getty Images / «Бабель»

Патріархальний, усевидний, усезнайний підхід Форда до працевлаштування мав свої переваги, особливо для сімей. У той час, коли працювали лиш одиниці серед жінок, дружини та діти значною мірою залежали від чоловіків, які їх утримували. Співробітник соціологічного відділу компанії Форда говорив: «Я точно знаю, що якщо вони не піклувалися про своїх дітей, розлучалися, а чоловік не платив аліменти, і, можливо, дружина не хотіла його турбувати, все, що їй потрібно було зробити, це піти в соціологічний відділ, і цю суму просто вираховували з його заробітної плати […] Вони піклувалися про багатьох дітей». Компанія також випередила свій час у турботі про довгострокове здоров’я та добробут своїх працівників. Вона розробила кілька новаторських програм для підтримки своїх підлеглих. 1913 року компанія створила позиково-­ ощадну асоціацію для робітників, щоб допомогти їм накопичити статки. Її юридичний відділ надавав безплатну допомогу в придбанні житла, поданні заяв на отримання громадянства та списанні боргів. У ній був медичний відділ, який до 1920 року налічував 20 кімнат, 10 лікарів, 2 стоматологи, 2 аптекарі й анестезіологи. Оскільки чимало робітників Форда були іммігрантами, компанія заснувала мовну школу для навчання англійської мови. Фордизм навіть здобув прихильність відомої макрейкерки Іди Тарбелл, яка назвала його план «цілком вартісним і глибоко людяним методом». Вона підсумувала: «Правда в тому, що соціологічний відділ Форда, схоже, ненавидить відмовлятися від людини так само, як відділ продажів ненавидить відмовлятися від замовлення».