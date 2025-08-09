Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Венздей» і «Платонічних стосунків», комедія з Едді Мерфі та документалка про найбільшу крадіжку діамантів в історії

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Серіал «Венздей» — другий сезон

Про що серіал. Коли Венздей Адамс виганяють зі звичайної школи, батьки відправляють її разом з Річчю в інтернат для складних учнів «Невермор», де вони самі колись навчалися. Там саркастичній і замкнутій Венздей доводиться ділити кімнату зі своєю протилежністю — емоційною дівчиною-вовкулакою Енід, яка обожнює все яскраве. Упродовж навчального року стається серія загадкових убивств, які скоїла надприродна істота, і Венздей їх розслідує. У другому сезоні починається новий навчальний рік. Венздей повертається до «Невермору» і стає місцевою зіркою, бо врятувала всіх наприкінці минулого семестру. Під час літніх канікул вона бачила видіння: її найкраща подруга Енід померла, і в цьому якимось чином винна сама Венздей. Уникаючи набридливих фанатів, дівчина починає нове розслідування, щоб запобігти смерті Енід. Виконавчий продюсер серіалу — Тім Бертон. Перший сезон здобув 20 престижних кінонагород, а серіал став одним із найпопулярніших в історії Netflix.



Wednesday / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Альфред Гоф і Майлз Міллар / у головних ролях — Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Рікі Ліндгоум, Гвендолін Крісті, Емма Маєрс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків і глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що новий сезон так само «шалено цікавий», як і перший, і дотримується фірмового стилю і гумору. Оглядачка також хвалить харизму Дженни Ортеги (Венздей), жвавий темп серіалу і добре прописаний сюжет. Variety пише, що продовження вийшло моторошним і захопливим, а Тім Бертон створив «справжню візуальну насолоду». Проте оглядачка критикує рішення Netflix розділити сезон на дві частини (останні чотири епізоди сезону вийдуть 3 вересня).

Комедійний серіал «Платонічні стосунки» — другий сезон

Про що серіал. Сільвія — домогосподарка, мати трьох дітей і дружина адвоката Чарлі. Вілл — розлучений власник броварні. Дітьми вони дружили, але не бачилися вже багато років. Коли Сільвія дізнається, що Вілл розлучився, вирішує подзвонити й підтримати його. Вони поновлюють спілкування і відтоді постійно потрапляють у кумедні пригоди. Завдяки дружбі їхні життя поступово змінюються. У другому сезоні вони стикаються з новими випробуваннями: Сильвія виснажена через власну справу, її чоловік розчарований великою невдачею (і це впливає на їхній шлюб), а наречена Вілла Дженна ревнує його до Сільвії.

Platonic / Apple TV+ / є українські субтритри / шоуранери — Франческа Дельбанко та Ніколас Столлер / у головних ролях — Роуз Бірн, Сет Роген, Люк Макфарлейн, Тре Хейл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider хвалить гру акторів, комедійні здібності Бірн і Рогена (Сільвії і Вілла) і майстерно прописані діалоги. Оглядач каже, що в новому сезоні багато вдалих жартів. Оглядачка The Guardian пише, що серіал добре балансує між комедією та драмою і якісно порушує проблеми, які відгукнуться багатьом дорослим.

Комедійний бойовик «Пограбування»

Про що фільм. Рассел — охоронець у приватній компанії, він планує вийти на пенсію і відкрити готель разом з дружиною Наталі. У день 25-ї річниці їхнього весілля Расселу доручають перевезти готівку з одного кінця штату Нью-Джерсі в інший. Разом з ним їде його молодий колега Тревіс, який всю дорогу надокучає розмовами про вікенд із Зої — дівчиною мрії, яку він нещодавно зустрів. Аж раптом на вантажівку нападає банда злочинців, і виявляється, що її ватажок — Зої. Дівчина погрозами примушує напарників допомогти їй пограбувати казино. Але її план виявляється зовсім не таким бездоганним, яким здавався.

The Pickup / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / режисер — Тім Сторі / у головних ролях — Едді Мерфі, Піт Девідсон, Єва Лонгорія, Кеке Палмер / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 32% від критиків, 48% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. Variety пише, що Палмер (Зої) і Лонгорія (Наталі) харизматично грають і створюють багато кумедних моментів, попри невелику кількість реплік. Натомість за Мерфі й Девідсоном нецікаво спостерігати, бо їхні персонажі погано прописані. Оглядач Collider пише, що ця роль невдала для Мерфі й сцени з бійками не вражають. Єдина перевага фільму — гра Палмер та її героїня, вважає він.

Документалка «Викрадені діаманти: Пограбування століття»

Про що фільм. У лютому 2003 року італійська банда «Туринська школа» пограбувала неприступний алмазний квартал у світовій столиці діамантів Антверпені. Злочинці на чолі з Леонардо Нотарбартоло непомітно зламали найнадійніший у світі сейфовий комплекс, де зберігають близько 80% світового запасу діамантів, і вкрали коштовностей приблизно на $100 мільйонів. Згодом правоохоронці так і не знайшли більшості вкрадених речей. Автор документалки в деталях розповідає про пограбування і підготовку до нього, спираючись на книгу-розслідування американських журналістів Скотта Селбі й Грега Кемпбелла. Розповідь він ілюструє архівними записами з камер відеоспостереження і реконструкціями, в яких грають актори.

Stolen: Heist of the Century / Netflix / є українські субтитри / режисер — Марк Льюїс / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачу DMT сподобалося, що режисер висвітлює дві версії подій: поліції та головного злочинця (на основі його свідчень). Він каже, що документалка вийшла захопливою. Decider пише, що фільм якісний і точно вартий перегляду.