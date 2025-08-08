Антикорупційне бюро Сінгапуру — найстаріше і чи не найефективніше у світі. Це приклад для НАБУ. Але є нюанс, який українцям точно не сподобається

Антикорупційне бюро Сінгапуру з’явилось як відповідь на тотальну корупцію в поліції
На початку ХІХ століття Сінгапур став колонією Великої Британії. Британці перетворили його на головний торговельний і транспортний морський хаб, що сполучав Азію та Європу. Сінгапур став процвітаючим портовим містом. Заразом процвітала й корупція, яка вкорінилась буквально в усіх сферах.
У 1871 році британський колоніальний уряд Сінгапуру офіційно оголосив корупцію злочином. Утім, закон так і лишився на папері, а на практиці майже не застосовувався. Наступні спроби посилити антикорупційне законодавство були вже у 1930—1940-х роках. Тоді при Департаменті кримінальних розслідувань сінгапурської поліції навіть створили невеличкий відділ боротьби з корупцією. Та все знову було марно. Усе тому, що сінгапурські силові структури ще з ХІХ століття стали центральною ланкою цієї корупційної системи. Окрім дрібного хабарництва за вирішення різноманітних питань, сінгапурські поліцейські кришували весь тіньовий бізнес — від наркотрафіку і борделів до підпільних лотерей.
Переломним став жовтень 1951 року. Тоді в Сінгапурі викрали понад 800 кілограмів опіуму на суму понад $300 тисяч. Антикорупційний відділ доволі швидко вийшов на своїх колег і начальство. Зʼясувалось, що троє детективів поліції безпосередньо брали участь у викраденні, а діяли вони, ясна річ, зі згоди керівництва. Утім, достатніх доказів зібрати не вдалось навіть за втручання колоніального уряду. Усе обмежилось звільненням одного офіцера середньої ланки.
Ошелешені провалом антикорупційного відділу британці у вересні 1952-го вирішили створити в Сінгапурі відокремлене від поліції Бюро з розслідування корупційної діяльності, яке підпорядковувалось генеральному прокуророві. Його офіс показово облаштували в будівлі Верховного суду Сінгапуру, аби підкреслити незалежність нової структури від поліції. Прецедент став історичним, але на практиці лишився радше декларативним, як і загалом британські антикорупційні закони в Сінгапурі. Тодішнє Бюро складалось лише з 13 офіцерів. А слідчі, які мали працювати «в полях», прибували в короткострокові відрядження з різних поліцейських департаментів.
Ідею антикорупційного бюро не закинули зі здобуттям незалежності
У 1959 році Сінгапур вийшов з-під влади Британії та ввійшов до складу Малайської федерації на правах широкої самоврядної автономії. А в 1965-му взагалі став незалежною державою. Новий уряд на чолі з прем’єром Лі Кван Ю носив білий одяг, який мав символізувати чистоту і непідкупність його членів. Заразом премʼєр оголосив нульову толерантність до хабарництва та посилив незалежність і ефективність сінгапурського антикорупційного бюро. Основним став антикорупційний закон 1960 року. Усі подальші доповнення впродовж наступних десятиріч лише підсилювали повноваження антикорупціонерів.
Ось основні повноваження антикорупційного бюро Сінгапуру:
- Бюро розслідує хабарництво в усіх формах, як грошового, так і негрошового характеру, як у державному, так й у приватному секторі.
- Бюро може розслідувати корупційні правопорушення, скоєні громадянами Сінгапуру за кордоном так, ніби вони були скоєні на території держави.
- Бюро може проводити обшуки й арешти без ухвали суду, виключно на підставі обґрунтованої підозри у причетності до корупційних злочинів.
- Бюро може вимагати і штраф, й увʼязнення за кожен доведений випадок корупції.
- Будь-яка винагорода, надана або отримана людиною, яка працює в уряді або державному органі, вважається корупційною без презумпції про невинуватість, тож підозрюваний має сам все спростовувати.
- Засудженого можуть зобовʼязати відшкодувати державі суму в розмірі доведеного хабаря безвідносно до терміну увʼязнення.
- Особисті дані інформаторів, які повідомили про випадки корупції, не можуть розголошуватись навіть у суді.
- Бюро може рекомендувати зміни в діяльності будь-якого державного відомства, якщо виявить навіть потенційні корупційні ризики в його процедурах.
Окрім повноважень, розширили й штат Бюро. Уже в 1960-му воно переїхало в нову будівлю, яка стала його штаб-квартирою на наступну чверть століття. Офіс символічно назвали «Білим домом» через чисті наміри співробітників Бюро за аналогією з правлячою партією.
От тільки з підзвітністю Бюро в перше постколоніальне десятиліття була певна плутанина. Спочатку його вилучили з-під управління генпрокурора і передали до МВС, потім — до уряду, а згодом повернули назад до прокуратури. І тільки в 1969-му остаточно вирішили, що антикорупційне бюро підзвітне виключно Офісу прем’єра — по суті першої людини в державі. Утім, за законодавством директор Бюро має право звернутись до президента у випадку, якщо премʼєр блокує справу або якщо розслідування стосується самого прем’єра.
У другій половині 1990-х відбувся ще один важливий крок до самостійності антикорупційного бюро. Штат збільшили, аби воно самотужки могло проводити всі польові операції — обшуки, затримання, конвоювання тощо. Тоді ж для працівників Бюро запровадили курси з фізичної підготовки, навичок із затримання підозрюваних і поводження зі зброєю.
Антикорупційне бюро поступово стало ефективним і завоювало довіру суспільства
Антикорупціонери насамперед взялись за поліцію. Упродовж 1960—1970-х років відбулось чимало гучних справ. Наймасштабнішою стала операція «Чап джи кі», під час якої ліквідували найбільший у країні синдикат нелегальних азартних ігор. А заразом засудили 67 поліцейських різних рангів, які його покривали.
Далі взялися за топчиновників. Першою резонансною стала справа міністра навколишнього середовища Ві Тун Буна. Він отримав хабар у понад $600 тисяч і власне бунгало від індонезійського забудовника за те, щоб лобіювати його інтереси на державному рівні. Буна засудили до штрафу і чотирьох з половиною років в’язниці, згодом термін зменшили до 18 місяців. Ця справа підняла рейтинг Бюро в очах громадськості. А заразом додала балів премʼєрові Лі Кван Ю, який дав добро на розслідування проти свого урядовця.
У листопаді 1986-го директор антикорупційного бюро прийшов до прем’єра з підозрою в хабарництві проти одного найвідоміших і найвпливовіших політиків країни — міністра національного розвитку Те Чен Вана. Лі Кван Ю розумів репутаційні ризики для влади, тому спочатку попросив проводити розслідування по-тихому. За тиждень антикорупціонери надали йому докази, що міністр отримав майже $800 тисяч хабарів від забудовників. Премʼєр погодив публічне розслідування. А міністр не став чекати, поки йому висунуть офіційні звинувачення. Він написав прем’єрові листа з покаянням і наклав на себе руки.
Загалом на рахунку сінгапурського антикорупційного бюро чимало успішних справ проти посадовців різних рівнів. Наприкінці 1979-го голову Національного конгресу профспілок Фей Ю Кока звинуватили в розкраданні профспілкових коштів. Він вийшов під заставу і втік з країни. У Бюро чекали 35 років, поки Кок не здався посольству Сінгапуру в Тайланді. На батьківщині його засудили до п’яти років в’язниці. У 1994-му операційного директора Ради комунальних послуг Чой Хон Тіма викрили на рекордному в історії Сінгапуру хабарі — майже $11 мільйонів. Його засудили на 14 років.
У боротьбі з корупцією Сінгапур перевершив Британію
Зусиллями Бюро Сінгапур з 1995 року постійно перебуває в десятці найменш корумпованих країн світу. А у 2024-му посів перше місце серед країн Азійсько-Тихоокеанського регіону і третє у світі загалом. Велика Британія у цьому рейтингу двадцята.
Нинішня штаб-квартира Бюро — це величезна сучасна будівля, з робочими кабінетами, зонами відпочинку, музеєм історії антикорупційного бюро та аудиторіями для виступів перед відвідувачами. У Бюро є власний прапор, логотип, мерч. Окремий відділ займається просвітницькою роботою, залучаючи молодь. Наприклад, спільно зі студентами створюють антикорупційні комікси та відеоігри. Співробітники Бюро активно виступають на міжнародних антикорупційних конференціях і діляться досвідом з іншими країнами.
Звісно, Бюро продовжує займатись своєю головною задачею — бореться з корупцією в усіх сферах і на всіх рівнях. Причому навіть на найдрібніших, як-от вибірково перевіряють футболістів на поліграфі щодо участі в договірних матчах чи стежать за шеф-кухарями відомих ресторанів, аби ті проводили прозорі закупівлі всіх продуктів. Ясна річ, не забувають і про топпосадовців. У 2024 році міністра траспорту Субраманіама Ісварана викрили на корупційних оборудках і засудили до річного ув’язнення. Добро на розслідування дав прем’єр Лі Сян Лун, який продовжив жорстку антикорупційну політику свого батька Лі Кван Ю.