Що подивитися у вихідні. Історичний серіал із Джейсоном Момоа, продовження «Поплавленого металу», захоплива драма про юних рок-зірок «Скляне серце» і документалка від номінанта на «Оскар»

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Історичний серіал «Вождь війни»

Про що серіал. У ХVII столітті Гавайські острови розділені на чотири королівства, які ворогують між собою: Оаху, Мауї, Кауаї та Гаваї. Після чергової кривавої війни вождь Каяна, який очолював військо королівства Мауї, втік з родиною до Гаваїв, щоб вести мирне життя. У новій місцині він дізнається про жорстоких європейців, які почали колонізувати віддалені острови. Тепер його головна мета — переконати всіх королів об’єднатися, щоб протистояти зовнішньому ворогу.

Chief of War / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранери — Джейсон Момоа, Томас Па'а Сіббетт / у головних ролях — Джейсон Момоа, Люсіан Б'юкенен, Темуера Моррісон / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач Collider називає цю роль визначною для Момоа і хвалить акторську гру, битви та візуал серіалу. Variety пише, що серіал масштабно висвітлює конфлікт між гавайцями та колонізаторами і якісно відображає звичаї і традиції корінного народу островів.

Постапокаліптичний серіал «Поплавлений метал» — другий сезон

Про що серіал. Серіал заснований на однойменній серії відеоігор, які виходили для кількох поколінь консолі Playstation з 1995 по 2012 рік. Двадцять років тому сталася катастрофа, яка перетворила США на пустелю. Більш-менш стабільне життя залишається в кількох містах, захищених високими мурами. Між ними їздять курʼєри, яких називають молочниками. Одного з них всі знають як Джона Доу. Він і сам не знає, як його звуть насправді, бо втратив памʼять. Доу отримує завдання доставити загадковий вантаж через пустелю. Якщо він це зробить, то зможе оселитися в безпечному місті Нью-Сан-Франциско. Але на його шляху стоять банди мародерів і ще значно небезпечніші супротивники. Перший сезон серіалу номінували на кінопремію «Еммі».

Twisted Metal / Peacock / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Майкл Джонатан Сміт / у головних ролях — Ентоні Макі, Стефані Беатріс, Томас Гейден Черч, Самоа Джо / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків і глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядач IGN каже: якщо перший сезон нагадував гру лише за атмосферою, то другий ще й дотримується змісту оригіналу — шоуранер детальніше дослідив героїв, краще прописав їхні пригоди й додав фірмовий сюрреалістичний гумор. Decider пише, що в продовженні сценарист добре збалансував важливі сюжетні історії з кумедними моментами та автомобільними погонями.

Драматичний серіал «Скляне серце»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману японської письменниці Вакагі Міо. Юна барабанниця Акане мріє грати у рок-гурті, але отримує відмову на кожному прослуховуванні. Після років спроб вона вирішує відмовитися від мрії та зосередитись на навчанні в коледжі й роботі в невеличкому ресторані її родини. Того ж дня вона доставляє їжу в студію звукозапису й там знайомиться з молодою рок-зіркою Наокі Фудзітані. Виявляється, що він колись чув її гру на вулиці й хоче, щоб Акане доєдналась до його нового рок-гурту «Тембланк». Дівчина погоджується і потрапляє в захопливий світ: виступає на великих аренах, дає інтервʼю на телебаченні й долає різні перешкоди, як-от сварки між учасниками. А ще — вперше закохується.

Glass Heart / Netflix / є українські субтитри / шоуранери — Котару Гото, Кенсаку Какімото / у головних ролях — Такеру Сато, Ю Міядзакі, Кейта Мачіда / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Оглядач Collider пише, що сценарист добре прописав персонажів і зробив їх щирими й зворушливими. І актори майстерно їх грають, бо для цього понад рік опановували гру на інструментах. Screen Rant пише, що родзинка серіалу — музичні композиції. Він також хвалить сюжет, операторську роботу і те, що сценарист детально пояснює мотиви і рішення всіх героїв.

Трилер «Мітка»

Про що серіал. Бабальва — найкраща працівниця інкасаторської компанії Iron Watch і зразкова вірянка. Та коли її доньці, хворій на рак, терміново потрібна операція вартістю 1,2 мільйона рандів, їй відмовляють у позиці й на роботі, і в церкві. Від безвихіддя Бабальва звертається до місцевого кримінального авторитета, який раніше намагався її завербувати. Вона допоможе йому пограбувати інкасаторську машину і з награбованого забере гроші на операцію. Але все йде не за планом, і Бабальва, попри власні принципи, вплутується у світ криміналу.

Marked / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Стівен Піллемер, Сідні Дайр, Акін Омотосо / у головних ролях — Лерато Мвеласе, Сфамандла Длудлу, С’думо Мчалі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Оглядач Decider вважає, що те, як Бабальва справляється зі своїм новим кримінальним життям, маючи непохитну віру, — цікава частина історії, яка виокремлює «Мітку» з-поміж схожих серіалів. DMT хвалить гру акторів і якісний візуал. Але оглядач вважає, що в серіалу дуже повільний темп і сценаристи погано прописали пограбування й персонажів, бо занадто зосередилися на драмі.

Документальний серіал «Розмови з убивцею: Записи Сина Сема»

Про що серіал. Історія про серійного вбивцю Девіда Берковіца, який розстрілював молоді пари в Нью-Йорку в 1970-х. Він глузував з поліції та погрожував містянам через повідомлення в газетах. У листах до журналістів він підписувався як Син Сема й розповідав, що ним керує кровожерливий демон у подобі собаки на імʼя Сем. Автор документалки поспілкувався з родинами жертв, кількома людьми, які пережили його напад, і кримінальним репортером Джеком Джонсом, який стежив за справою і спілкувався з Берковіцем, щоб зрозуміти, як думають серійні вбивці. Історію шоуранер доповнив архівними кадрами й інтерв’ю Берковіца, які Джонсон записав у 1980-х.

Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Джо Берлінгер / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Оглядач Ready Steady Cut вважає, що записи інтерв’ю Берковіца — найцікавіша частина серіалу. Decider пише, що документалка буде точно цікавою тим, хто не читав про справу Берковіца раніше. Бо автор якісно й цікаво переказав усі важливі події й деталі, але не здобув інформації, що досі не з’являлась в американських медіа.