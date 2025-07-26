Що подивитися у вихідні. Сиквел комедії «Щасливчик Гілмор» з Адамом Сендлером, пригодницький серіал із зіркою «Люцифера» і моторошний трилер «Нормальна жінка»

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Комедія «Щасливчик Гілмор 2»

Про що фільм. Сиквел фільму «Щасливчик Гілмор», який вийшов у 1996 році. У першому фільмі Гілмор — 28-річний хокеїст, відомий своєю агресивною грою. Коли він дізнається, що його бабуся заборгувала податковій понад $200 тисяч, то бере учать у турнірі з гольфу, щоб підзаробити. Виявляється, що Гілмор має хист до цього виду спорту. Після численних перемог талановитий гольфіст прославляється на всю країну з прізвиськом «Щасливчик Гілмор». Події сиквелу відбуваються за 30 років по тому. Після трагічної події на одному з матчів Гілмор покинув професійний спорт. Тепер він працює комірником у супермаркеті та пиячить після роботи. Та коли він дізнається про мрію доньки вчитись у балетній школі, повертається до турнірів, щоб зібрати гроші їй на навчання.

Happy Gilmore 2 / Netfix / є український дубляж і субтитри / режисер — Кайл Ньюачек / у головних ролях — Адам Сендлер, Джулі Бовен, Крістофер Макдональд / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що Адам Сендлер майстерно грає типову для нього комедійну роль, а фільм викликає приємну ностальгію. The Hollywood Reporter пише, що у фільмі багато камео акторів з першої частини та знаменитих друзів Сендлера.

Пригодницький серіал «Вашингтон Блек»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману канадської письменниці Есі Едугян. У XIX столітті 11-річний Джордж зростає у рабстві на цукровій плантації. Він потайки цікавиться наукою і майструє різні механізми. Це помічає брат його господаря Крістофер і бере хлопця в учні. Після трагічного випадку на плантації, в якому звинуватили Джорджа, вони вдвох тікають на дирижаблі та потрапляють у численні пригоди, наприклад, у полон до піратів. Паралельно з цією сюжетною лінією серіал розповідає про пригоди вже дорослого Джорджа, який переховується від мисливців за головами в Канаді та мріє змінити світ своїми винаходами.

Washington Black / Hulu / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Селвін Сейфу Хайндс, Кімберлі А. Ґаррісон / у головних ролях — Ернест Кінґслі Джуніор, Том Елліс, Едді Каранья / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider пише, що актори чудово грають, особливо Ернест Кінґслі Джуніор і Едді Каранья, які зображують Джорджа у різному віці. New York Times пише, що шоуранери знехтували структурою роману і через це сюжет вийшов недосконалим, а персонаж Джорджа прописаним гірше, ніж у книзі. Цей недолік компенсує хороша акторська гра і захопливий візуал.

Детективний серіал «Дружини на полюванні»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману американської письменниці Май Кобб. Журналістка і прихильниця Демократичної партії США Софі О’Нілл переїжджає з Бостону в містечко у штаті Техас через нову роботу свого чоловіка. Вона почувається самотньою серед набожних сусідів і прихильників Дональда Трампа, поки не зустрічає місцеву світську левицю Марго та її подруг Каллі й Джилл. Софі швидко зближається з новою компанією, їздить з ними на полювання і разом влаштовує благодійні вечірки. Однак веселощі тривають недовго — одного ранку поліція знаходить у лісі тіло, і Софі опиняється у списку підозрюваних. Намагаючись зрозуміти, хто її підставив, вона викриває темні таємниці своїх подруг і сусідів.

The Hunting Wives / Netfix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Ребекка Каттер, Ервін Штофф, Май Кобб / у головних ролях — Малін Акерман, Бріттані Сноу, Джеймі Рей Ньюман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал атмосферний, а сюжетні повороти тримають темп історії та роблять її захопливою. Decider пише, що персонажі цікаві й колоритні, хоча іноді їхні риси надто гіперболізовані. Оглядач вважає, що дует Акерман (Марго) і Сноу (Софі) — головна родзинка серіалу.

Психологічний трилер «Нормальна жінка»

Про що фільм. Мілла — світська левиця і дружина одного з найвпливовіших бізнесменів Джакарти. Вони живуть розкішне життя й удають ідеальну родину для журналістів і підписників у соцмережах. Але насправді Мілла самотня і постійно тривожиться через зневагу чоловіка та докори своєї матері, що живе з ними. Через стрес і страх бути недосконалою жінка вкривається висипами. Її стан швидко погіршується: вночі їй сняться кошмари про таємничу дівчинку Грейс, а вдень ввижаються різні жахіття. Усі спроби вилікуватись марні. Міллі вірить, що одужає, якщо зʼясує, хто така Грейс.

A Normal Woman / Netfix / є українські субтитри / режисер — Лакі Кусванді / у головних ролях — Марісса Аніта, Діон Війоко, Ґізелла Анастасія / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes —ще немає / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut пише, що історія і персонажі добре прописані, а режисер вдало доповнив трилер елементами горору. Оглядачка Heaven of Horror хвалить акторську гру Аніти (Мілли) та відчуття саспенсу, яке викликає фільм.