Що подивитися у вихідні. Продовження серіалів «Цим літом я стала красивою» і «Зоряний Шлях» та детектив «Неприборканий», що вражає кадрами дикої природи

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Фантастичний серіал «Зоряний шлях: Дивні нові світи» — третій сезон

Про що серіал. Приквел серіалу «Зоряний шлях», який вийшов у 1966 році. У центрі сюжету — команда капітана Крістофера Пайка, командира корабля USS «Ентерпрайз». Капітан Пайк вирушає в нову пʼятирічну дослідницьку місію і опиняється у вирі політичної інтриги, яка може призвести до війни між Обʼєднаною Федерацією Планет і ромуланцями. Третій сезон починається саме там, де зупинився другий: капітан Пайк і команда «Ентерпрайз» протистоять навалі горнів.

Star Trek: Strange New Worlds / Paramount+ / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Аківа Голдсман, Алекс Курцман і Дженні Люмет / у головних ролях — Енсон Маунт, Джесс Буш, Ітан Пек, Ребекка Ромейн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Оглядачка Screen Rant називає серіал одним із найцікавіших сучасних науково-фантастичних шоу. Вона пише, що нові пригоди героїв такі ж захопливі й динамічні, як і в минулих сезонах — усе тому, що шоуранери справді розуміють історію та її персонажів. Оглядачу CMB сподобалось, що сценарист розвиває історію, дотримуючись канонів франшизи.

Детективний мінісеріал «Неприборканий»

Про що серіал. Одного дня в Національному парку Йосеміті зі скелі Ель Капітан падає дівчина. Розслідувати цей випадок береться досвідчений агент Кайл Тернер зі Служби національних парків США. Йому допоможе давній друг, головний рейнджер парку Пол Саутер і його помічниця Ная Васкес. Докази, які трійця знаходить на території парку, доводять, що смерть невідомої — вбивство. А ще вони пов`язують розслідування зі справою, яку Тернер намагається розкрити понад десять років.

Untamed / Netflix / український дубляж і субтитри / шоуранери — Марк Л. Сміт, Ель Сміт / у головних ролях — Ерік Бана, Сем Нілл, Розмарі Девітт / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що «Неприборканий» — передбачуваний детектив, але сильний акторський склад частково це компенсує. Оглядачка The Guardian каже, що в серіалі немає глибини і складного сюжету, але він сподобається невибагливому глядачеві. Також вона хвалить захопливі кадри природи.

Підлітковий романтичний серіал «Цим літом я стала красивою» — третій і фінальний сезон

Про що серіал. Екранізація трилогії письменниці Дженні Хан. Щороку під час літніх канікул Беллі проводить час у пляжному будинку, який належить її друзям. Там вона зустрічає свої старих знайомих — братів Фішерів (Джеремі та Конрада). Між молодими людьми утворюється любовний трикутник. У третьому сезоні шоуранер переносить персонажів на декілька років вперед — головна трійця закінчує коледж й стикається з першими викликами дорослого життя. Наприклад, Беллі проходить на програму навчання за обміном у Парижі, але вагається, чи погоджуватись, бо побоюється стосунків на відстані зі своїм обранцем.

The Summer I Turned Pretty / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Дженні Хан та Габріель Стентон / у головних ролях — Лола Танг, Джекі Чанг, Рейчел Бланчард, Крістофер Бріні, Гевін Касаленьйо / тривалість — 11 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Decider хвалить гру головних акторів, особливо харизму Лоли Танг (Беллі). Оглядачці The Lantern сподобалось, як персонажі подорослішали і як сценарист закінчив їхні сюжетні лінії. Вона також хвалить реалістичні діалоги й сцени.

Драматичний серіал «Деліріум»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману колумбійської письменниці Лаури Рестрепо. Професор Фернандо Агілара повертається з короткого відрядження і знаходить вдома сильно налякану дружину Агустіну. Вона хаотично говорить, нічого не памʼятає про останні дні й постійно занурюється у власні думки. Жінка лягає в психдиспансер, а Агілара намагається зрозуміти, що сталось — і дізнається жахливі таємниці про родину дружини, які вона приховувала роками. Наприклад, про їхні звʼязки з наркоторговцями в колумбійській столиці Богота.

Delirium / Netflix / українські субтитри / шоуранери — Хуліо Хоркера Арріагада, Рафаель Мартінес Морено / у головних ролях — Естефанія Піньєрес, Хуан Пабло Раба, Хуан Пабло Уррего / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач GMix пише, що серіал цікаво розповідає щемку історію Агустіни і порушує актуальні проблеми — наркоторгівля й насильство в сімʼї. Також він хвалить гру акторів і те, як вони додають глибини персонажам. Screen Rant пише, що за подіями цікаво спостерігати й актори грають реалістично, але усім героям, окрім Агустіни, бракує послідовного розвитку через неякісну роботу сценариста.