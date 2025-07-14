Російські сили тиснуть на Костянтинівку з трьох напрямків, іноземні ЗМІ припускають, що на кону — вирішальна битва за місто. Що там відбувається?

Як зазначають деякі військові, на перший погляд Костянтинівка виглядає доволі спокійною і майже не має видимих руйнувань. Проте місто вже повністю перебуває під контролем ворожих FPV-дронів, підключених до оптоволоконної мережі. Військові відзначають, що «нитки» цих дронів простягнуті по всій території міста, через що будь-які переміщення є дуже ризикованими.
Щоб протидіяти повітряній загрозі, час від часу вулицями на великій швидкості проїжджають мобільні групи з переносними засобами ППО. Бійці цих груп тримають зброю, спрямовану в небо, для відбиття атак дронів. Попри небезпеку, у місті все ще можуть залишатися близько 9 тисяч цивільних мешканців.
Тим часом The New York Times припускає, що Україна готується до можливого вирішального наступу Росії на Костянтинівку, хоча сама битва може затягнутися на кілька місяців. У матеріалі порівнюють два потенційні сценарії: лобова атака, подібна до штурму Бахмуту в 2023 році, або спроба охоплення з флангів з метою змусити українські сили відступити — як це було під час взяття Авдіївки.
Зараз російські війська просуваються в напрямку Костянтинівки з трьох боків: з півночі — від Часового Яру, з південного сходу — від Торецька, а з півдня — трасою безпосередньо до міста. Чи є ця ситуація загрозливою? Для військових на фронті — так, адже доводиться розпорошувати сили на кілька напрямків одночасно. Для самої Костянтинівки — ні, бо ворог рухається повільно: за понад місяць на деяких ділянках просунувся лише на 5—6 км із коливаннями позицій вперед і назад. Якщо темп збережеться, ворог може дійти до міста приблизно за три місяці. За останній тиждень українські сили призупинили наступ ворога.
- Нині найбільше сил противник зосередив поблизу сіл Яблунівка та Олександро-Калинове. Від Яблунівки до Костянтинівки — трохи більше ніж 5 кілометрів, тому ворог тисне з флангів і масово застосовує дрони різних типів, намагаючись прорвати оборону.
- Бої за Яблунівку тривають уже не перший тиждень. За словами бійців батальйону «Тавр» штурмової бригади Нацполіції «Лють», ще наприкінці червня їм довелося понад 12 діб безперервно утримувати селище під постійними мінометними обстрілами та штурмами. Російські підрозділи неодноразово намагалися прорватися, іноді заходили впритул, тривали ближні бої. Попри це українські військові утримують позиції та відбивають наступи дотепер.
- Якщо ворог прорве оборону на цій ділянці, він отримає простір для маневру й зможе розпочати наступ безпосередньо на Костянтинівку. Яблунівка — ключовий опорний пункт: вона прикриває підхід до траси Т-0504 ще з одного напрямку. Тому головне зараз — утримати ці позиції, підвести резерви й максимально замаскувати техніку від ворожих дронів.
- У районі Білої Гори триває вогневе виснаження — ворог постійно застосовує ствольну артилерію, реактивні системи «Град» і FPV-дрони. Ударів завдають не хаотично, а прицільно — по укриттях, техніці та спостережних пунктах. Піхотні штурми зараз трапляються рідко, але російські війська час від часу намагаються заходити невеликими групами з флангів, щоб закріпитися в найближчих посадках.
- За словами бійців 28 ОМБр, після кількох місяців штурмів малими групами росіяни почали прориватися до українських позицій кількома танками з піхотою. Танки сильно заброньовані — їх перетворили на рухомі бункери. Та українським дронам вдається знищувати їх навіть у «зеленці». Водночас, як зазначають у 12 бригаді «Азов», ворогу суттєво допомагає забудована місцевість на цій ділянці — з численними підвалами, де він може ховатися та пересуватись непоміченим.
- Серед інших стратегічних цілей — селище Петрівка. Російські війська, ймовірно, вже підійшли до нього впритул і можуть найближчим часом повністю захопити. Петрівка розташована на східному фланзі української оборони та відкриває шлях до тилових доріг у напрямку Костянтинівки.
- Крім того, противник намагається відновити наступальні дії в напрямку Степанівки — ще одного населеного пункту на південному напрямку. Загалом ситуація ускладнюється як зі сходу, так і з півдня.
- Після перегрупування зі сторони Часового Яру противник проводить піхотні штурми. Найактивніші бої — у селищі Ступочки, яке відкриває шлях до Предтечиного, що менш ніж за 5 кілометрів від Костянтинівки. Російські війська зібрали там чималі сили ще навесні, але просунутися змогли незначно — ситуація постійно змінюється, бої тривають.