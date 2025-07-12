Що подивитися у вихідні. Екранізація горор-роману Стівена Кінга, сиквел «Декстера» із зірковими акторами, третій сезон «Фундації», епічний тайський бойовик і красива документалка про диких тварин

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Горор-серіал «Інститут»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Стівена Кінга. Однієї ночі невідомі викрадають сироту Люка Елліса, який володіє телекінезом. Він прокидається в Інституті — лабораторії, в якій мешкають діти з надлюдськими здібностями. Група вчених щодня проводить жорстокі випробування, щоб посилити їхні здібності. Організація переконує, що працює на благо людства, але діти їй не довіряють і планують втечу. Тим часом у селищі неподалік оселяється поліцейський у відставці Тім, який випадково дізнається про Інститут і починає збирати інформацію про його керівників та їхні справжні мотиви.

The Institute / MGM+ / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Джек Бендер, Бред Тернер / у головних ролях — Ділан Бейлі, Бен Барнс, Мері-Луіс Паркер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. ScreenRant пише, що шоуранери добре екранізували роман Кінга: основна сюжетна лінія захоплює та інтригує, персонажі добре прописані, а актори чудово грають. Оглядач вважає, що кілька цікавих сюжетних поворотів виокремлюють «Інститут» з-поміж інших серіалів цього жанру. The Hollywood Reporter теж хвалить серіал, але пише, що шоуранерам не варто було змінювати структуру твору Кінга і розширювати сюжетну лінію Тіма — це доволі нудний персонаж.

Кримінальний серіал «Декстер: воскресіння»

Про що серіал. Через два з половиною місяці після кінцівки серіалу «Декстер: Нова кров» Декстер виходить з коми, у якій опинився, коли в нього вистрелив його син Гаррісон за вбивство невинуватого. Декстер вирушає в Нью-Йорк, щоб знайти сина і примиритися з ним. У місті діє новий маньяк, який копіює поведінку Декстера. Виявляється, що це мільярдер Леон Прейтер, який має власну команду вбивць, що діють за його вказівками. Декстер стає одним з її членів і намагається зрозуміти, які в цього будуть наслідки. Тим часом Гаррісон починає життя з початку, працює портьє в готелі та робить усе, аби не стати таким, як батько.

Dexter: Resurrection / Paramount+ / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Клайд Філліпс / у головних ролях — Пітер Дінклейдж, Майкл Голл, Ума Турман / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider каже, що серіал захопливий, стильний та динамічний. Це найкраща версія «Декстера» — із чіткішим сценарієм, цікавішими моральними дилемами та ретельніше прописаними персонажами, вважає вона. The Hollywood Reporter, навпаки, пише, що серіал не пропонує нічого нового — лише черговий сюжет про те, як «Декстер замислюється, чи здатен кохати», або як «Декстер заводить злого друга, а потім розуміє, що він не такий, як інші злочинці».

Науково-фантастичний серіал «Фундація» — третій сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного циклу романів американського письменника Айзека Азімова. У майбутньому люди підкорили космос і заснували кілька колоній. Усіма ними керує Галактична імперія. Відомий вчений-математик Гарі Селдон робить передбачення про численні війни, через які імперія паде, а майже всі люди загинуть. Він збирає команду талановитих науковців, щоб зберегти найважливіші знання, які допоможуть людству відродитись. Заяви Селдона роблять його головним політичним ворогом імперії. Імператор намагається позбутись і його, і його помічників.

Foundation / Apple TV / українські субтитри / шоуранери — Джош Фрідман, Девід С. Ґоєр / у головних ролях — Терренс Манн, Лаура Бірн, Касіян Білтон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що акторська гра і сценарій — на найвищому рівні, а візуальні ефекти й масштаб оповіді вражають. Проте третій сезон перевантажений новими персонажами. Оглядач Inverse хвалить розвиток персонажів і сюжетну лінію головного злодія, особистість якого розкрили в цьому сезоні.

Тайський горор-бойовик «Зіам»

Про що фільм. Через глобальне потепління в Таїланді майже немає їжі. Уряд ізолював країну від зовнішнього світу і переконує тайців, що за кордоном гірше. Заможний підприємець пан Васу популяризує нову дорогу їжу, виготовлену з оброблених комах. Люди більше не помирають з голоду, але живуть у бідності. Щоб вижити, боєць муай-тай Сінгху працює контрабандистом, але обіцяє своїй дівчині Рін знайти безпечнішу роботу. Одного дня на вимогу пана Васу в місцевій лікарні, де працює Рін, тестують новий метод лікування. Операція пройшла невдало і пацієнт помер, але ненадовго. За кілька годин він повстав як кровожерливий монстр і перетворив інших хворих на собі подібних. Уряд намагається взяти ситуацію під контроль і наказує спецпризначенцям убити всіх у лікарні. Сінгху потайки пробирається в будівлю, щоб врятувати Рін.

Ziam / Netflix / українські субтитри / режисер — Кульп Каляреук / у головних ролях — Марк Прін Супарат, Нічаа Нуттаніча, Вайла Ванвайла / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 4,9.

Що кажуть критики. Screen Rant пише, що «Зіам» — приємний і передбачуваний екшн, який чудово підійде для перегляду в літню спеку. Оглядачка також хвалить хореографію боїв і те, як вона змінюється, коли Сінгху б’ється з людьми, а не з зомбі. Inverse пише, що актори чудово грають, а фільм вийшов кривавим, цікавим і захопливим.

Документальний серіал «Дикі тварини»

Про що серіал. Троє науковців подорожують небезпечними куточками планети, щоб дослідити місцеві екосистеми та врятувати шість видів тварин, які вимирають. Вони використовують понад 350 різних камер, дронів та інших пристроїв, щоб отримати унікальні кадри. У документалці автори також показують, як вони виживають у дикій природі. Наприклад, у першому епізоді вони захищають тигрів від браконьєрів у Малайзії, а у другому — гобійських бурих ведмедів у Монголії.

The Wild Ones / Apple TV+ / українські субтитри / автори — Деклан Берлі, Віанет Дженгет, Альдо Кейн / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Techradar пише, що це документалка нового рівня якості завдяки новітнім технологіям. Оглядач каже, що кадри приголомшують, а за пригодами науковців цікаво спостерігати. Оглядач AppleMagazine захоплюється візуалом документалки та внеском авторів у захист тварин, що вимирають. Наприклад, дані, які вони зібрали, допоможуть захисникам природи краще розуміти нічну поведінку тварин і відстежувати їхнє переміщення.