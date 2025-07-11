«Дуже кохав свою дівчину, але не бажав її». Ми поговорили про сексуальну реабілітацію військових: з експертами — про її методи, і з ветераном — про його особистий досвід

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«Бабель» розпитав ветерана про його особистий досвід відновлення сексуальності. Маючи стосунки, він кілька місяців після поранення не відчував сексуального потягу — але з часом відновився.

«З дівчиною ми разом уже пʼять років. У 2022 році я пішов добровольцем і пробув на фронті майже три роки. Повернувся додому трохи поламаним — тіло вже не таке, як раніше: дуже багато шрамів, забоїв, рука не слухалась [через травму плечового суглоба]. Але найважчим було навіть не це — психологічно я відсторонився. Люди — що були, що ні. Ну я їх не бачив ніби.

А ще в мене зникло сексуальне бажання. Я дуже люблю свою дівчину, хотілося бути поруч, але самого бажання не було. Спершу я не вважав це проблемою, але переживав, що вона мене покине. Якщо подивитися на наші стосунки по роках — більшість часу я провів на фронті, а тепер травмований після нього. Виходить, більша частина наших стосунків припала на такий собі період.

Майже одразу я помітив, що ми взагалі перестали чути одне одного. Вона хотіла більше близькості — просила обіймів, щоб я торкався її волосся, цілував. Вона думала, що нам обом так буде краще. А я відсмикував руки. Мене дратували дотики.

Потім мене познайомили з психотерапевтом. Спершу я просто для галочки слухав його. Потім довелося трохи говорити — про те, що болить. Я почав відкриватися: спочатку з ним, потім з іншими, навіть з дівчиною. Стало трохи легше. І вже тоді психотерапевт порадив мені знайомого сексолога. Я навіть не знав, що є сексологи, які працюють із посттравматичними штуками.

У мене після поранення звичайні способи збудження якийсь час не працювали. Тому доводилося шукати інші шляхи — стимулювати ті ерогенні зони, які стали більш чутливими: вуха, шию, груди. Я навіть перестав мастурбувати, бо банально не знав як. Добре пам’ятаю, коли вперше після поранення в мене зʼявилася ерекція. Я вибіг з туалету і радів як дитина.

За дослідженням Veteran Hub, для якого опитали 29 ветеранів, більшість з них не втратили інтерес до інтиму навіть після ампутацій. Один зізнався, що після травми йому хотілося обіймів. Інші адаптувалися до змін у тілі, шукали нові пози, щоб займатися сексом, попри біль чи протези. Але були й ті, хто втратив чутливість і бажання — один ветеран прямо сказав: «Не відчуваю статевого органу, оргазм вже не той, що був раніше».

А от перший секс був десь за три з половиною місяця після виписки зі шпиталю. Ми могли б і в лікарні щось спробувати, але вдома було спокійніше, я почувався впевненіше. Це не був якийсь «вау» момент. Я ще був дуже слабкий, схуд на 20 кілограмів, втратив багато крові. Медикаменти, операції, ПТСР — усе це впливало. Коли постійно під знеболювальними або наркозом, взагалі ні про що не думаєш. Ти овоч, який виглядає як людина.

Я працював із психологом і сексологом одночасно. Потроху все почало повертатися, завдяки моїй дівчині в тому числі. Вона ніколи не ставилася до мене як до хворого, бачила в мені чоловіка. Часто повторювала щось у стилі «шрами прикрашають». Не знаю, що вона думала насправді, але це працювало. Я ж не вважав себе жертвою — мені більше було шкода своїх рідних і свою дівчину. Вони показували, що готові мене терпіти. Ще дівчина ходила зі мною на парні терапії і сама теж до психолога записалась.

Перші рази інтим був трохи незручним. Ну, десь перші пʼять. Але потім стало легше. І секс перестав бути чимось, що треба запланувати або приготуватися до нього. Важко, бо я досі ледве відчуваю праву руку, у мене багато глибоких шрамів, фізично я слабкий, вага набирається повільно. Але сексуальне життя з коханою людиною повертає відчуття повноцінності. Ще я повернувся до спорту — ми з дівчиною тренуємося разом, і це круто».

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Пояснює сексологиня Святослава Федорець: з чого починається відновлення сексуальності, як має поводитися партнер або партнерка, що може відбуватися із сексуальністю.

Секс — важлива складова життя в реабілітації, як сон та їжа, але втрата сексуального бажання після фронту — це нормально. Такою може бути реакція на сильний стрес, та це не означає, що з людиною щось не так. Ветерани можуть вважати, що через поранення стали несексуальними, що це знижує їхню привабливість для інших. До того ж медичний персонал, який перебуває поруч з військовими, часто не порушує теми сексу взагалі: не питає, чи є труднощі, чи щось змінилося. А іноді ще й засуджує. Я знаю випадок, коли медсестри побачили, як військовий мастурбує, і засудили його за це.

Відновлення сексуальності військового починається з відвертих розмов — із самим собою та з партнеркою або партнером. Потім ідуть вправи — на дослідження себе і партнера, на прийняття зміненого тіла. Це довгий шлях, який вимагає вміння не порівнювати себе з тим, як було раніше.

Один пацієнт розповідав: «Вона мене пестила, мені було приємно, але член не встав. Я відчув себе слабким, нікчемним — якщо немає ерекції, як я можу дати їй задоволення?» Так виникають переконання, що задоволення — це лише ерекція, а без неї чоловік «не чоловік». Тому вправи підбирають індивідуально.

Часто партнерка хвилюється за комфорт і безпеку коханого, наприклад: «Він був на протезі, але я не могла розслабитися — постійно дивилася, чи йому зручно, чи не впаде». Хтось каже про те, що «протези — не про секс». Але так думають до тих пір, поки не спробували. Варто використовувати те, що допомагає.

Змінювати уявлення про власну сексуальність — це нормально. У когось може змінитися відчуття чоловічості чи жіночності. Людині потрібно допомогти побачити себе по-новому: тіло зі шрамами може бути сексуальним. Жінка, яка втратила частину тіла, може бути бажаною.

Буває, що потрібно переосмислити, що таке «нормальний» секс. Якщо раніше він асоціювався зі спонтанністю, ерекцією, зміною поз, а тепер потрібна тривала стимуляція або є лише одна зручна поза, людина може думати: «Це вже не секс». Бувають ситуації, коли після травм спинного мозку ерекція є, але немає еякуляції — і це теж викликає сумніви у власній повноцінності.

Перші рази можуть бути незручними, невдалими, болісними — з відчуттям, що все «не так». І саме в ці моменти людину потрібно підтримати.