Що подивитися у вихідні. Другий сезон The Sandman, аніме-горор «Літо, коли помер Хікару», сиквел бойовика «Стара гвардія» з Умою Турман і захоплива документалка про акул

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Фентезійний серіал «The Sandman. Пісочний чоловік» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменної серії графічних романів британського письменника Ніла Геймана. У 1916 році Морфей, Повелитель Снів, потрапляє в полон до чаклуна й окультиста Родеріка Берджесса. У 2021 році він виривається на свободу, хоче повернути собі царство Снів і навести там лад. У другому сезоні Морфей має повернути свою кохану з пекла, а ще знайти свого брата Руйнівника, що три століття тому зрікся свого королівства і зник. Для цього йому доведеться помиритися з оракулом Орфеєм, з яким він давно ворогує.

The Sandman / Netflix / шоуранери — Ніл Гейман, Девід С. Гоєр, Алан Гайнберг / у головних ролях — Том Старрідж, Бойд Голбрук, Петтон Освальт / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. IGN пише, що серіал захопливий і зворушливий, але деякі сюжетні лінії занадто поспішні, бо серіал скоротили до двох сезонів. Collider пише, що візуал дивовижний, нові сюжетні лінії розвинули всесвіт, і актори дуже якісно зіграли своїх персонажів. Але Netflix розділив сезон на дві частини й зруйнував динаміку серіалу.

Аніме-горор «Літо, коли помер Хікару»

Про що серіал. Екранізація однойменної манги. Йошікі й Хікару — друзі змалку, які живуть у невеличкому селі. Одного дня Хікару зникає в горах. За тиждень він повертається і майже нічого не говорить про те, що сталось. Йошікі відчуває, що це не його друг, хоча й виглядає, як Хікару, і має його спогади. Коли він наважується про це запитати, Хікару зізнається, що він істота з гір, і обіцяє не вбивати хлопця, бо той йому сподобався. Йошікі не може змиритись з втратою друга, тому приймає істоту, що вдає із себе Хікару. Та коли в селі починають зникати люди, він більше не може ігнорувати те, що сталося.

Hikaru ga Shinda Natsu / Netflix / українські субтитри / шоуранер — Рьохей Такесіта / озвучують головні ролі — Тіакі Кобаясі, Шюїчіро Умеда, Чікагіро Кобаясі / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач AnimeNewsNetwork каже, що персонажі добре прописані, особливо Йошікі, який метушиться між прив’язаністю до істоти й страхом перед нею. Оглядачу сайту GonkBonk подобається, як шоуранер побудував саспенс і як передав моторошну атмосферу манги.

Бойовик «Стара гвардія 2»

Про що фільм. «Стара гвардія» — група безсмертних найманців, які народились у різних епохах. Вони не володіють надлюдською силою, але миттєво зцілюються від будь-яких ран. Бійцями керує Енді. У першому фільмі злодій намагається скопіювати їхній дар безсмертя, щоб на цьому заробити. Наприкінці фільму найманці його перемагають, але Енді стає смертною. Дія сиквелу відбувається через пʼять років. Перша з безсмертних Дискордія рятує давню подругу Енді — дівчину Квін, яку люди заточили в саркофазі й кинули в море пів століття тому. Квін хоче помститися всім людям і Енді, бо та її покинула. І Дискордія їй у цьому допоможе.

The Old Guard 2 / Netflix / український дубляж і субтитри / режисерка — Вікторія Махоні / у головних ролях — Шарліз Терон, Ума Турман, Кікі Лейн, Чиветел Еджіофор / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, 42% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,2.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian вважає, що ця частина знищила всю франшизу через поганий і заплутаний сюжет. Єдине що рятує фільм — гра Терон, Турман і Лейн, каже він. Collider пише, що сюжет мав потенціал, але сценарист його не розвинув і перевантажив нудними бійками, великою кількістю персонажів і передбачуваними діалогами. Проте Дискордія і Квін — цікаві антагоністки.

Документальний серіал «Розслідування нападу акули»

Про що серіал. Документалка вийшла під час щорічного липневого фестивалю National Geographic про акул. У серіалі науковці вивчають поведінку акул і досліджують, що саме провокує їх напасти. У першому епізоді команда пояснює, чому популяція великих білих акул різко зросла у водах, які омивають штат Каліфорнія, і як це вплинуло на місцеву екосистему і туризм. А ще показують приголомшливі підводні кадри.

Investigation Shark Attack / Disney + / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Гіббс Кугуру / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачу What’s on Disney+ сподобалося, що документалка в деталях аналізує поведінку акул і в кожному епізоді розглядає тему під новим кутом зору. TV Everyday пише, що автор цікаво поєднав дані досліджень, історії місцевих і пригоди науковців, і тому серіал вийшов захопливим.