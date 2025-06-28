Що подивитися у вихідні. Довгоочікуваний фінал «Гри в кальмара», новий сезон «Ведмедя», кримінальний серіал з Дженсеном Еклзом і детектив «Дим» із зіркою «Кінгсмана»

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Cеріал «Гра в кальмара» — третій сезон

Про що фільм. 50-річний Сон Кі Хун втратив усе. Його звільнили з роботи на автомобільному заводі, власний бізнес двічі прогорів, а дружина розлучилась з ним і поїхала до США, забравши доньку. Хун живе зі старенькою мамою, яка сильно хворіє. Одного дня невідомий пропонує йому взяти участь у грі з призом 45,6 мільярда вон, і він погоджується. Із 456 гравців у ній буде лише один переможець — той, хто виживе. Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим серіалом в історії Netflix. У другому сезоні переможець повернеться до гри, щоб знищити її. Третій сезон починається на тому ж місці, де закінчився другий: смертоносні ігри тривають, а головний герой наближається до їхнього творця, щоб його зупинити.

Squid Game / Netflix / українські субтитри й дубляж / шоуранер — Хван Дон Хьок / у головних ролях — Лі Чон Че, Пак Хе Су, Грег Чунь / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian пише, що серіал став більш видовищним, кривавим і драматичним, а фінал вийшов зовсім непередбачуваним і грандіозним. Оглядачка Collider теж каже, що серіал цікаво закінчився. Вона також хвалить акторську гру головних героїв і те, як сценарист у кінцівці поєднав усі основні сюжетні лінії.

Кримінальний серіал «Зворотний відлік»

Про що серіал. Після того як невідомий вбиває досвідченого агента Міністерства нацбезпеки США, керівнику поліції Лос-Анджелесу Натану Блайту доручають створити команду, які знайде вбивцю. До неї увійшли найкращі спецагенти з різних відомств — Марк, Ембер, Кейонте, Еван і Лукас. Невдовзі вони викривають велику групу злочинців і дізнаються про масштабний теракт, від якого можуть постраждати тисячі американців, — діяти треба якнайшвидше.

Countdown / Amazon Prime / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Дерек Хаас / у головних ролях — Дженсен Еклз, Джессіка Камачо, Ерік Дейн / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% від критиків, 65% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори блискуче грають і розкривають своїх персонажів на максимум — і саме це робить шоу захопливим. Оглядач Variety вважає, що серіал вийшов монотонним, бо сюжет занадто повільно розвивається, але нова місія в другій половині сезону рятує шоу.

Детективний серіал «Дим»

Про що серіал. Сценарій створений на основі подкасту Firebug, в якому ведучі розповідали про справжні злочини американського палія Джона Леонарда Орра. Дейв Гудсен — колишній пожежник, який після травматичної події на одному з викликів став слідчим з підпалів у районному відділку поліції. Його основна задача — розшукати двох серійних паліїв, що тероризують місто. Коли він заходить у глухий кут, йому призначають напарницю — детективку Мішель, яку перевели до Дейва через конфлікт на службі, який вона намагається приховати.

Smoke / Apple TV+ / українські субтитри / шоуранер — Денніс Лігейн / у головних ролях — Тарон Еджертон, Джерні Смоллетт-Белл, Рейф Сполл / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що «Дим» — захоплива кримінальна драма з добре прописаними персонажами. Оглядач Collider каже, що акторський склад сильно грає і між головними героями чудова хімія, а захопливий візуал — родзинка серіалу, який точно вартий перегляду.

Драмеді-серіал «Ведмідь» — четвертий сезон

Про що серіал. Успішний шеф-кухар Кармен Берзатто повертається з Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб управляти рестораном брата, який вчинив суїцид. Виявляється, що брат залишив борги, ресторан на межі банкрутства, а персоналом майже неможливо керувати. Наприкінці першого сезону Кармен відкриває на місці старого закладу новий ресторан «Ведмідь», а в наступних намагається зробити його найкращим у місті.

The Bear / Hulu / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Крістофер Сторер / у головних ролях — Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі, Ліонель Бойс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. Variety пише, що як порівняти з третім сезоном, шоу стало кращим — сценарист зосередився на головних героях і закрив сюжетні діри попередніх сезонів. Проте серіал все ж недотягує до рівня перших двох сезонів. Оглядачка Time вважає, що сюжет «Ведмедя» застряг на місці, діалоги стали одноманітними, а хаос на кухні вже не захоплює, як раніше.