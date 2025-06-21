Що подивитися у вихідні. Романтична драма з Крістен Стюарт, нові сезони «Позолоченого століття» і «Буканьєрок» та документалка про першу американку в космосі

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Романтична драма «Кохай мене»

Про що фільм. Людство вимерло. Два роботи зі штучним інтелектом — буй посеред океану і супутник, розміщений на земній орбіті, — випадково підʼєднуються одне до одного через інтернет і починають взаємодіяти. В інтернеті робот-буй натрапляє в TikTok на сторінку пари інфлюєнсерів, які розповідали мільйонам підписників про свої ідеальні життя і стосунки. Переглядаючи їхні відео, робот замислюється, як це бути особистістю і вміти кохати. Разом із ШІ-супутником вони створюють 3D-аватари і простір, в якому вони житимуть. Роботи переносять свою свідомість в їхні тіла та спробують відчути себе живими й стати саме тією ідеальною парою із соцмереж.

Love Me / Paramount+ / немає українських субтитрів і дубляжу / режисери — Ендрю і Сем Зучеро / у головних ролях — Крістен Стюарт, Стівен Юн / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 47% від критиків, 62% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. Оглядач Collider вважає, що фільм унікальний і сильно вирізняється з-поміж інших новинок, а за акторами цікаво спостерігати. Оглядач The Guardian навпаки каже, що фільм, хоча й почався цікаво, вийшов схожим на невдалий епізод серіалу «Чорне дзеркало». Бо режисери не використали весь потенціал ідеї та просто перетворили цю історію на любовну драму.

Костюмований серіал «Позолочене століття» — третій сезон

Про що серіал. 1882 рік, донька генерала з півдня США Маріан Брук залишається сиротою і переїжджає в Нью-Йорк до тітоньок Аґнес ван Рейн і Ади Брук, з якими бачиться вперше. У Нью-Йорку вона потрапляє у вище суспільство. Найзапекліший конфлікт у ньому триває між поважною родиною ван Рейнів і сімʼєю залізничного магната Джорджа Рассела, який розбагатів не так давно. У третьому сезоні шлюб Расселів тріщить по швах. Джордж ризикує статками через масштабний залізничний проєкт, а його дружина Берта влаштовує шлюб доньки з герцогом, щоб закріпити їхній статус у суспільстві. Тим часом Маріан, попри засудження тітоньок, зближається з Ларрі Расселом, і про це починає пліткувати знать.

The Gilded Age / HBO Max / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Джуліан Феллоуз / у головних ролях — Керрі Кун, Морган Спектор, Луїза Джейкобсон, Таїсса Фарміґа, Синтія Ніксон, Крістін Баранскі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 57% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Оглядачка Variety вважає цей сезон найкращим, їй сподобалось, що шоу стало більш драматичним і проблеми стали справжніми загрозами, а не дрібними поміхами, що зникають протягом епізоду. The Wall Streeet Journal пише, що декорації, атмосфера серіалу і кілька вправних акторів — головні переваги серіалу. Оглядач вважає, що сюжетним лініям бракує обʼєму, конфлікти недорозвинені, а більшість персонажів поверхневі, тому акторам не завжди вдається зробити їх цікавими.

Костюмований серіал «Буканьєрки» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменного незакінченого роману 1938 року американської письменниці Едіт Вортон. Молода заможна дівчина з Нью-Йорка Кончіта Клоссон має вийти заміж за англійського лорда Річарда Мейбла. Проте батьки Річарда не схвалюють його вибір. Але Кончіта вже вагітна, тож ситуація складна. Наречена разом і подругами вирушає в Лондон, щоб довести англійським аристократам, що вони не гірше за них. Другий сезон починається саме з того місця, де закінчився перший.

The Buccaneers / Apple TV+ / українські субтитри / шоуранерка — Кетрін Джейквейс / у головних ролях — Крістін Фросет, Аліша Бо, Метью Брум, Джош Ділан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, 97% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Decider пише, що актори чудово взаємодіють між собою, а сценарист вдало поєднав типові романтичні сюжети з гострими питаннями, наприклад, про жіночу емансипацію. Screen Rant пише, що новий сезон вийшов значно похмурішим і занадто сильно відрізняється від першого. Але шоу досі приголомшує візуально, а за головними героїнями цікаво спостерігати.

Документалка «Саллі»

Про що фільм. Саллі Райд — перша астронавтка США, яка побувала в космосі. Її перший політ відбувся в 1983 році у складі екіпажу місії «Челленджер» STS-7, який мав вивести на орбіту супутники й провести кілька експериментів. Режисерка документалки поспілкувалась з її партнеркою Тем ОʼШоннесс. Вони були разом 27 років і ретельно це приховували. ОʼШоннесс розповідає про виклики й сексизм, з якими Райд регулярно стикалась на роботі, і пояснює, наскільки важко їй було довести світові, що жінкам є місце в американській космічній програмі. Фільм — суміш архівних кадрів і сцен з життя Райд, які відтворюють акторки.

Sally / Hulu і Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / режисерка — Крістіна Костантіні / у головних ролях — Варда Епплтон, Ліндсі Ламер / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Оглядач Variety хвалить те, як авторка розповіла біографію Райд і вдала поєднала оповідь О’Шоннесс з архівними кадрами. Оглядач Decider каже, що режисерка не тільки створила якісну документалку про досягнення Райд, але й змогла показати, якою ця жінка була насправді.