Ми сходили на великий фестиваль незалежної музики «Брудний пес». Скоріше подивіться на його відвідувачів та артистів — 28 фото

У вихідні, 14 і 15 червня, у Києві пройшов «Брудний пес» — фестиваль української незалежної музики. Це одна з найпомітніших музичних подій року: на п’яти сценах тут виступили майже 90 артистів, третина з яких потрапила в лайнап через відкритий відбір. «Брудний пес» з’явився в перший рік великої війни. Він проходить вчетверте і дає можливість виступити перед великою аудиторією молодим групам і виконавцям, причому тим, які зазвичай не міксуються, — електронщикам, хіп-хоперам, рокерам, інструменталістам. За завданням «Бабеля» на фестиваль пішов фотограф Микита Абрамов — щоб танцювати, слухати та знімати репортаж. Ось що він побачив.