Що подивитися у вихідні. Трилер з Джуліан Мур і Сідні Свіні, комедія з Орландо Блумом і документалка про батискаф «Титан», який вибухнув у 2023-му під час подорожі до уламків «Титаніка»

Комедійний бойовик «ФУБАР» — другий сезон
Про що серіал. Люк Брюннер — оперативник ЦРУ, якого перед виходом на пенсію раптом викликають на ще одну місію. Його доросла донька Емма — теж оперативник ЦРУ. Але вони не знають правду одне про одного, допоки раптом не зустрічаються на останньому завданні Люка. Тепер їм доведеться працювати разом і дізнатись одне про одного те, що вони ретельно приховували. У другому сезоні Люк і Емма виявили злочинне угруповання, яке хоче зруйнувати енергосистему США. І з ним повʼязані колишня коханка Люка Грета та ексспівробітник МІ6 Теодор.
Що кажуть критики. Collider пише, що другий сезон цікавий, заплутаний та має першокласні гумористичні сцени, а актори — винятково грають своїх персонажів. Оглядач Decider пише, що серіал веселий та неправдоподібний. Йому подобається, що шоу легке, а актори грають свої ролі не серйозно, а з гумором.
Трилер «Материнська любов»
Про що фільм. Кейт важко переживає втрату дружини й живе в ізоляції на сімейному ранчо. Раптом додому повертається її наркозалежна донька Клер. Вона налякана і вкрита кров’ю. В машині Клер труп її хлопця, якого вона випадково вбила, захищаючись під час сварки. Кейт готова на все заради доньки. Вночі вона викидає тіло в місцеве озеро і приховує всі докази. Але вже наступного дня до неї приходить дилер Джекі, який звинувачує Клер у крадіжці наркотиків. А ще він каже, що знає все про їхній злочини та використовуватиме це проти них.
Що кажуть критики. Collider пише, що це сильна і захоплива драма, яка складніша, ніж здається спочатку. Актори винятково грають і тримають глядача в напрузі. Проте у фільма проблеми з темпом, що негативно впливає на розвиток сюжету і персонажів. Оглядач Variety критикує сюжет, але каже, що фільми запамʼятовуються саме завдяки таким сильним акторам, як у «Материнській любові».
Комедія «Під прикриттям»
Про що фільм. Кет — комедійна акторка, яка викладає в гуртку з імпровізації. Після одного із занять її вербує поліцейський, який прохає її та двох студентів Г’ю і Марлона проникнути під прикриттям у банду контрабандистів — торговців цигарками. Він вважає, що справа несерйозна й актори точно будуть у безпеці. Вони погоджуються заради легких грошей, але, потрапивши в угруповання, одразу розуміють, що мають справу з жорстокими наркоторговцями Лондону. Їм доведеться викрити цю мережу, інакше вони ніколи не повернуться до нормального життя.
Що кажуть критики. Оглядачка Collider вважає, що сюжет настільки абсурдний, що в нього неможливо повірити. Проте фільм рятують хороші актори та їхні цікаві персонажі з гострим почуттям гумору. Decider пише, що фільм просто кумедний і легкий — і якщо від нього більше нічого не очікувати, він може сподобатись.
Документалка «Титан: Катастрофа підводного апарата OceanGate»
Про що фільм. У 2023 році батискаф «Титан» разом з п’ятьома туристами занурився, щоб дослідити уламки судна «Титанік» на дні Атлантичного океану. Серед них був Стоктон Раш — засновник компанії OceanGate, яка володіє батискафом. Майже одразу апарат зник з радарів і через півтори години вибухнув. Імовірна причина — субмарина не розрахована на настільки глибоке занурення. Автор документалки зробив реконструкцію подій та спробував розібратись у причинах катастрофи. Для цього він поспілкувався з працівниками OceanGate — усі вони поскаржились на недбалість Раша, який ігнорував безпекові норми.
Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian хвалить те, як якісно автор розклав по поличках численні неправильні рішення, що призвели до катастрофи. Decider пише, що режисер добре зібрав і виклав факти, проте фільм здається затягнутим через одноманітні скарги співробітників OseanGate на Стоктона Раша.