Що подивитися у вихідні. Трилер з Джуліан Мур і Сідні Свіні, комедія з Орландо Блумом і документалка про батискаф «Титан», який вибухнув у 2023-му під час подорожі до уламків «Титаніка»

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Комедійний бойовик «ФУБАР» — другий сезон

Про що серіал. Люк Брюннер — оперативник ЦРУ, якого перед виходом на пенсію раптом викликають на ще одну місію. Його доросла донька Емма — теж оперативник ЦРУ. Але вони не знають правду одне про одного, допоки раптом не зустрічаються на останньому завданні Люка. Тепер їм доведеться працювати разом і дізнатись одне про одного те, що вони ретельно приховували. У другому сезоні Люк і Емма виявили злочинне угруповання, яке хоче зруйнувати енергосистему США. І з ним повʼязані колишня коханка Люка Грета та ексспівробітник МІ6 Теодор.

Fubar / Netflix / українські субтитри й дубляж / шоуранер — Нік Сантора / у головних ролях — Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Джей Баручель, Апарна Бріель / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що другий сезон цікавий, заплутаний та має першокласні гумористичні сцени, а актори — винятково грають своїх персонажів. Оглядач Decider пише, що серіал веселий та неправдоподібний. Йому подобається, що шоу легке, а актори грають свої ролі не серйозно, а з гумором.

Трилер «Материнська любов»

Про що фільм. Кейт важко переживає втрату дружини й живе в ізоляції на сімейному ранчо. Раптом додому повертається її наркозалежна донька Клер. Вона налякана і вкрита кров’ю. В машині Клер труп її хлопця, якого вона випадково вбила, захищаючись під час сварки. Кейт готова на все заради доньки. Вночі вона викидає тіло в місцеве озеро і приховує всі докази. Але вже наступного дня до неї приходить дилер Джекі, який звинувачує Клер у крадіжці наркотиків. А ще він каже, що знає все про їхній злочини та використовуватиме це проти них.

Echo Valley / Apple TV+ / українські субтитри / режисер — Майкл Пірс / у головних ролях — Джуліан Мур, Сідні Свіні, Донал Глісон / тривалість — 1 година 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 51% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що це сильна і захоплива драма, яка складніша, ніж здається спочатку. Актори винятково грають і тримають глядача в напрузі. Проте у фільма проблеми з темпом, що негативно впливає на розвиток сюжету і персонажів. Оглядач Variety критикує сюжет, але каже, що фільми запамʼятовуються саме завдяки таким сильним акторам, як у «Материнській любові».

Комедія «Під прикриттям»

Про що фільм. Кет — комедійна акторка, яка викладає в гуртку з імпровізації. Після одного із занять її вербує поліцейський, який прохає її та двох студентів Г’ю і Марлона проникнути під прикриттям у банду контрабандистів — торговців цигарками. Він вважає, що справа несерйозна й актори точно будуть у безпеці. Вони погоджуються заради легких грошей, але, потрапивши в угруповання, одразу розуміють, що мають справу з жорстокими наркоторговцями Лондону. Їм доведеться викрити цю мережу, інакше вони ніколи не повернуться до нормального життя.

Deep Cover / Amazon Prime / немає українських субтитрів і дубляжу / режисер — Том Кінгслі / у головних ролях — Брайс Даллас Говард, Орландо Блум, Нік Моаммед, / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider вважає, що сюжет настільки абсурдний, що в нього неможливо повірити. Проте фільм рятують хороші актори та їхні цікаві персонажі з гострим почуттям гумору. Decider пише, що фільм просто кумедний і легкий — і якщо від нього більше нічого не очікувати, він може сподобатись.

Документалка «Титан: Катастрофа підводного апарата OceanGate»

Про що фільм. У 2023 році батискаф «Титан» разом з п’ятьома туристами занурився, щоб дослідити уламки судна «Титанік» на дні Атлантичного океану. Серед них був Стоктон Раш — засновник компанії OceanGate, яка володіє батискафом. Майже одразу апарат зник з радарів і через півтори години вибухнув. Імовірна причина — субмарина не розрахована на настільки глибоке занурення. Автор документалки зробив реконструкцію подій та спробував розібратись у причинах катастрофи. Для цього він поспілкувався з працівниками OceanGate — усі вони поскаржились на недбалість Раша, який ігнорував безпекові норми.

Titan: The OceanGate Disaster / Netflix / українські субтитри / режисер — Марк Монро / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian хвалить те, як якісно автор розклав по поличках численні неправильні рішення, що призвели до катастрофи. Decider пише, що режисер добре зібрав і виклав факти, проте фільм здається затягнутим через одноманітні скарги співробітників OseanGate на Стоктона Раша.