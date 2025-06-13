133 роки тому кияни вперше проїхалися електричним трамваєм. А ви милувалися лісом дорогою до Пущі-Водиці? Застали трамвай між берегами Дніпра? Згадайте улюблені маршрути у тесті «Бабеля»

Тринадцятого червня 1892 року інженер Аманд Струве запустив у Києві перший електричний трамвай. Київ став третім містом у Східній Європі і першим у Російській імперії, в якому з’явився такий вид транспорту. Через 20 років трамвай курсував майже усім містом та його околицями. Чимало колій пошкодили Перша і Друга світові війни та війни на українських землях після більшовицького перевороту. Трамвайна мережа знову розквітла у 1960-х, тоді за рік трамваї перевозили близько 280 мільйонів пасажирів більш ніж 30 різними маршрутами. Але з початку 1990-х місцева влада скасовує маршрути і демонтує рейки: наприклад, колії на мості Патона, які з’єднували лівий і правий береги міста. Дізнайтесь більше про історію київської мережі трамваїв і поностальгуйте за улюбленими маршрутами у традиційному тесті «Бабеля».