Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Джинні й Джорджії», продовження культової франшизи бойовиків «Хижак» і захоплива документалка про океани з Девідом Аттенборо

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Драматичний серіал «Джинні й Джорджія» — третій сезон

Про що серіал. Третій сезон починається там, де закінчився другий. Поліція заарештовує Джорджію на її весіллі з мером Веллсбері Полом. Її звинувачують у вбивстві Тома — чоловіка очільниці місцевого самоврядування Синтії, він важко хворів і був у комі. Незадовго до весілля Джорджія допомогла Синтії його задушити. Поки Джорджія у в’язниці, про Джинні піклується її батько Зак. А її молодшим братом Остіном опікується його батько Гіл, який намагається налаштувати хлопця проти матері. Звинувачення поліції негативно впливають на політичну кар’єру Пола, а ще — на довіру друзів і однокласників до Джинні. Усі дівчата з MANG переймаються арештом Джорджії та переживають підліткові проблеми. Щоб з усім впоратися, Джинні ходить на заняття з поезії й там зустрічає Вулфа, який, можливо, допоможе забути важке розставання з Маркусом.

Ginny & Georgia / Netflix / українські субтитри й дубляж / шоуранерка — Сара Ламперт / у головних ролях — Бріанна Гові, Антонія Джентрі, Фелікс Меллард / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Decider хвалить сюжетні лінії та баланс між драмою і комедією. Оглядачка Collider хвалить сильну акторську гру, легкість серіалу і те, як добре шоуранерка висвітлює важкі теми. Проте вона вважає, що третій сезон вийшов затягнутим, бо сценарист кілька разів пояснює сюжетні події — ніби для неуважних глядачів, що скролять соцмережі під час перегляду. Також забагато часу приділили флешбекам і додатковим сюжетним лініям, що не рухають сюжет.

Комедійний серіал «Король гольфу»

Про що серіал. Прайс — колишній зірковий професійний гравець у гольф, який 20 років тому зруйнував свою кар’єру. Чорна смуга невдач триває і в дорослому віці — він втрачає роботу в магазині спорттоварів, а його дружина подає на розлучення. Прайс втратив сенс життя і не займається нічим, окрім дрібного шахрайства. Одного дня у гольф-клубі він випадково зустрічає талановитого 17-річного Санті. Прайс захоплюється хлопцем і пропонує йому спробувати сили на місцевих змаганнях. Мати юнака підтримує його захоплення, і невдовзі він з Прайсом починають тренування. Тепер Санті має сильного наставника і вірного друга, а Прайс віднайшов у хлопці сенс життя і любов до гольфу.

Stick / Apple TV / українські субтитри / шоуранер — Джейсон Келлер / у головних ролях — Оуен Вілсон, Пітер Дагер, Ліллі Кей / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал легкий, кумедний, а харизма Вілсона — його головна родзинка. Collider каже, що серіал — це типова історія про аутсайдерів, але фантастична акторська гра і вдало прописані драматичні моменти роблять шоу приємним для перегляду.

Анімаційний науково-фантастичний фільм «Хижак: вбивця вбивць»

Про що фільм. Це продовження культової франшизи «Хижак». У фільмі видатні воїни трьох різних історичних періодів — Другої світової війни, епохи вікінгів і феодальної Японії (XIV—XIX століття) — намагаються вбити іншопланетних істот, яких прозвали Хижаками.

Predator: Killer of Killers / Hulu і Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / режисери — Ден Трахтенберг, Джошуа Вассунг / озвучують головні ролі — Ліндсей Лаванші, Луїс Одзава Чангчьєн, Рік Гонсалес, Майкл Бін / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. Screen Rant пише, що анімація захоплива, події в різних часових проміжках цікаво урізноманітнюють бій з Хижаками, а фінал розширює всесвіт франшизи та натякає на продовження. Оглядачка The Guardian вважає, що фільм був би кращим, якби в ньому грали справжні актори, проте він все одно вийшов захопливим.

Документалка «Океани з Девідом Аттенборо»

Про що фільм. Легендарний 99-річний ведучий документальних фільмів про природу Девід Аттенборо розповідає про найвизначніші відкриття про океани, моря та їхніх мешканців. Розповідь він доповнює захопливими кадрами підводних ландшафтів і різноманітних рослин і тварин. Головна мета документалки — попередити світ про те, як сильно риболовля, браконьєрство та індустріалізація шкодять океанам.

Ocean with David Attenborough / Hulu і Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / режисери — Колін Батфілд, Тобі Новлан, Кіт Шолі / ведучий — Девід Аттенборо / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що візуал приголомшливий, а Аттенборо вдало балансує між захопливою оповіддю і жахливими фактами про людські злочини. Оглядач BBC захоплюється енергійністю Аттенборо і тим, як він висвітлює важливу проблему.