Що подивитися у вихідні. Новий сезон «І просто так…», чорна комедія зі Стівом Кереллом і атмосферний детектив «Відділ нерозкритих справ» від творця хітового серіалу «Ферзевий гамбіт»

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Серіал «І просто так…» — третій сезон

Про що серіал. Продовження культового серіалу «Секс і місто». Через 11 років після подій фільму «Секс і Місто 2» Керрі, Міранда і Шарлотта живуть щасливим сімейним життям. Керрі одружена з Містером Бігом, Міранда і Стів виховують сина-підлітка, а Шарлотта і Гаррі — двох доньок. Саманта з’являється лише в одному з епізодів другого сезону. Вона посварилася з Керрі, переїхала в Лондон і ні з ким не спілкується. Подруги, яким вже за 50, переживають нові проблеми та вкотре переосмислюють життя. У третьому сезоні також розвивають сюжетні лінії нових героїнь — режисерки-документалістки Лізи та брокерки з нерухомості Сіми.

And Just Like That… / HBO Max / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що третій сезон значно кращий за попередні. Сюжетні лінії стали логічнішими, а за новими героїнями цікаво спостерігати. Проте серіал не такий смішний, як «Секс і місто», і йому бракує Саманти. Оглядач People навпаки переконує, що сюжет настільки цікавий, що глядачі й не згадають про Саманту. Він теж каже, що серіал значно покращав.

Чорна комедія «Гірська вершина» / «Маунтінхед»

Про що фільм. Четверо впливових друзів-техномагнатів — Рендалл, Вен, Джеф і Г’юго — приїжджають на спільний відпочинок у розкішний особняк в горах штату Юта. Вони катаються на лижах, грають у покер і постійно «міряються пенісами». Головні герої нагадують американських мільярдерів Ілона Маска, Пітера Тіля, Джеффа Безоса і Марка Цукерберга. Тим часом світ занурюється в хаос, за який відповідальна четвірка друзів та їхні компанії. Одна з проблем — фейкові жорстокі новини, які створюють користувачі соцмережі Вена завдяки новому набору ШІ-інструментів. Стосунки між друзями псуються, а дзвінок президента лише загострює конфлікт.

Mountainhead / HBO Max / немає українських субтитрів і дубляжу / режисер — Джессі Армстронг / у головних ролях — Стів Керелл, Джейсон Шварцман, Корі Майкл Сміт, Рамі Юссеф / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм кумедний, а цинічні репліки персонажів майстерно прописані. Оглядачка BBC захоплюється акторською грою і неприємними персонажами, яких добре прописав режисер. Вона пише, що перша половина фільму — кумедна сатира, а друга — насичена подіями чорна комедія.

Детективний серіал «Відділ нерозкритих справ»

Про що серіал. Карл Морк — зухвалий детектив з Единбурга, який вважає всіх дурнями. На останньому виїзді злочинець вистрілом паралізував його напарника і вбив поліцейського, що був з ними. Морк важко переживає втрату, а його колеги тепер не хочуть з ним працювати. Щоб розв’язати цю проблему, керівництво відправляє Морка в новий відділ, на який уряд виділив чимало грошей. Детектив наймає собі двох помічників — слідчих Роуз та Акрама, які з різних причин теж стали ізгоями. Разом з ними він розслідуватиме справи, що давно зайшли у глухий кут.

Dept. Q / Netflix / український дубляж і субтитри / шоуранери — Скотт Френк, Чандні Лахані / у головних ролях — Метью Ґуд, Хлоя Піррі, Джеймі Сівес / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що акторська гра Ґуда та його блискучий образ детектива затьмарює всі незначні недоліки сюжету і монтажу. The Hollywood reporter пише, що головна таємниця цікава і заплутана, а відносини в команді Морка теплі та іноді кумедні, тому за ними приємно спостерігати.

Серіал—трилер «Краща сестра»

Про що серіал. Хлої має ідеальну роботу, життя і сім’ю — чоловіка Адама і сина-підлітка Ітана. А ще вона вдало приховує брудні таємниці про своє минуле. Наприклад, про сестру Нікі, яка боролася з наркозалежністю і не раз мала проблеми із законом. Одного вечора Хлої знаходить чоловіка мертвим. Розслідувати справу береться безпринципна детектив Ненсі, яка підозрює, що сцена вбивства — постановка, а злочинець — хтось з родини Хлої. Місцеві журналісти одразу підхоплюють новину і починають копатися в минулому родини. Нікі переїжджає до сестри, щоб підтримати її, довести їхню невинуватість і знайти справжнього вбивцю.

The Better Sister / Amazon Prime / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранерки — Аріель Докторофф, Олівія Мільх / у головних ролях — Елізабет Бенкс, Джессіка Біл, Корі Столл / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 61% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал — це витончений детектив з неочікуваними поворотами, але переважно прісними жартами. Collider пише, що акторки неймовірно грають, а хімія між їхніми трохи клішованими персонажами — головна родзинка серіалу. Проте події надто повільно розвиваються, а головна таємниця надміру заплутана.