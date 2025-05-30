99 років тому народилася найяскравіша зірка «золотої ери» Голлівуду Мерилін Монро. Тест «Бабеля» для її фанатів і всіх, хто «віддає перевагу білявкам»

Першого червня 1926 року народилась Норма Джин Мортенсон, яка користувалась прізвищем матері Бейкер. На початку акторської кар’єри вона взяла псевдонім Мерилін Монро і з ним прославилась на весь світ. Завдяки ролям наївної блондинки, відвертим фотосесіям і романам зі знаменитостями та, ймовірно, 35-м президентом США Джоном Кеннеді вона стала головним секс-символом «золотої ери» Голлівуду. Монро прожила гламурне, але дуже коротке, самотнє й трагічне життя. Проте митці з усього світу увічнили її образ у поп-культурі, а фанати досі досліджують її біографію і припускають, що Мерилін Монро — лише роль, яку Норма вдало грала на публіці. Перевірте, як добре ви знаєте одну з головних зірок Голлівуду та її творчу спадщину в традиційному тесті «Бабеля».