Щоб зберегти владу, Віктор Орбан знайшов нового ворога — і це українці: наші спецслужби керують опозицією і ми скоро відберемо в угорців робочі місця. Ось як нам (й Орбану) це вдалося

Майже рік тому, після обстрілу росіянами «Охматдиту», опозиційний угорський політик Петер Мадяр приїхав до Києва з допомогою для лікарні. Віз його Роланд Цебер ― угорський політик із Закарпаття, який доти вже підготував для України чимало гуманітарної допомоги, збираючи донати з угорців та залучаючи лікарів. Невдовзі в Цебера почались проблеми. Спершу Будапешт без пояснень анулював йому дозвіл на вʼїзд в Угорщину ― і заразом в усі країни Шенгенської зони. А нещодавно оголосив його ворогом, який шпигував в Угорщині на користь України. Зокрема, Цеберу присвятив промову в парламенті лідер ультраправої угорської партії «Наша батьківщина» Ласло Тороцкай.
Ця історія відображає головну особливість сучасної угорської політики: влада робить ворога з України, насправді боячись Петера Мадяра. Є причини: він уже став найпопулярнішим політиком у країні з більшою кількістю фоловерів у соцмережах, ніж у Віктора Орбана. В уряду ж проблема за проблемою ― ЄС скорочує дотації, тож грошей в економіці меншає, вибухово популярним стало розслідування «Династія» про бізнес родичів Віктора Орбана ― у країні з населенням 9,5 мільйона людей його подивились понад 3,7 мільйона разів. Набирає обертів скандал після звільнення 2 400 засуджених за торгівлю людьми ― приводом стала потреба зекономити кошти в тюремній системі. Уперше за 15 років Орбан має реальну перспективу втратити владу: якби парламентські вибори відбувалися зараз, його партія програла б.
Наступні вибори в Угорщині мають відбутись у квітні 2026 року. Раніше загрозливі тенденції Орбан перебивав, знаходячи зовнішнього ворога. Донести потрібні меседжі до угорців допомагало власне ноу-хау під назвою «національні консультації». Процедурно вони схожі на референдум, але не мають жодної юридичної сили ― фактично це організоване державою опитування громадської думки. У цих консультацій зазвичай низька явка, а їхній результат потрібний владі, оскільки дає змогу «Фідес» казати, що вони виконують волю народу. Наприклад, у 2017-му в Угорщині відбулась консультація під назвою «СТОП Сорос!» із риторичими запитаннями про те, чи варто дозволяти філантропу просувати в Угорщині ліберальні цінності. Паралельно Сороса демонізували у промовах, статтях і зовнішній рекламі ― на інформаційну кампанію, яка супроводжує консультації, влада зазвичай витрачає в рази більше грошей, ніж на саме голосування. Одним з наслідків антисоросівської інформаційної кампанії став переїзд більшості підрозділів заснованого мільярдером Центральноєвропейського університету з Будапешту у Відень.
За такими ж принципами й метою в Угорщині проходили консультації щодо прав сексменшин і впливу Брюсселю, а в понеділок розпочалось онлайн-голосування в новому псевдореферендумі із запитанням, чи дозволяти Україні вступати до ЄС. Як завжди, уряд має відповідь ― звісно, не дозволяти. Вулиці угорських міст заполонила урядова реклама з портретом Володимира Зеленського і закликом «не дати їм вирішувати через нашу голову». В інтернеті та на телебаченні зʼявились ролики, де, наприклад, закадровий голос каже, що «ціну за вступ України доведеться платити нам». Також Орбан часто запевняє, що якщо зруйновану війною Україну приймуть до ЄС, усі гроші, які раніше з європейських фондів отримувала Угорщина, підуть на відновлення нового члена євроспільноти. Орбан уже проголосував в опитуванні ― передбачувано проти.
Це опитування ― лише частина інформаційної кампанії, де Україна ― головний негативний герой. Це через Україну ЄС марно витрачає десятки мільярди доларів і замість розвитку стагнує. Київ відвертає увагу від «реальних проблем». А тепер ще й явно шпигує проти Будапешту.
Тепер Україна ― постійна тема угорських проурядових медіа. Наприклад, на головній сторінці «улюбленого видання Орбана» Magyar Nemzet вранці 29 травня були такі заголовки: «Україні немає місця в ЄС, вважає болгарський експерт», «Ось так Європа руйнує себе через Україну» та «Українці напали на Москву». У молодіжного пропагандистського видання Mandiner вийшли матеріали «Україна вдарила Угорщину ножем у спину» (мова про відмову постачати угорцям російський газ), «Знайдіть нову роботу: ось як поліцейські погрожують, якщо ми запитаємо їх про вступ України до ЄС» та «Уряд вирішив: досить української мафії!». В останній статті ідеться про банківські шахрайства, за якими нібито стоять українські злочинці.
У цих матеріалів є одна особливість ― у них усіх згадується партія «Тиса» чи Петер Мадяр. Ця партія ― якщо не цілковито проєкт українських спецслужб, то точно ними координується. Опозиціонери ― занадто проукраїнські та явно мають злі наміри, а сам Мадяр взагалі «виглядає як український селянин». Відповідно, усе негативне, що можуть принести українці на угорську землю, подається як результат роботи головного опонента Орбана.
Аби до виборів повернути прихильність угорців, Орбан поширює меседжі за допомогою «Бійцівського клубу». Саме так він назвав спільноту з 10 тисяч спеціально відібраних людей, перед якими виступив минулого тижня. «Клуб» має «боротися за свободу», поширюючи підготовлені меседжі та агітуючи інших знов підтримати Орбана. «[Брюссельські бюрократи] хотіли перетворити Угорщину на країну мігрантів, перевиховати наших дітей своїми гендерними активістами, ― казав він у виступі з нагоди заснування спільноти. ― Ми відбили цю атаку. Але зараз ситуація складніша, бо втрутилися українці».
Орбан повторив уже звичну для Угорщини тезу, що партія «Тиса», яку очолює Петер Мадяр, ― проєкт українських спецслужб. І щоб боротися проти підступних українців, потрібна «цифрова оборона», для якої він і зібрав людей. До наступного січня «Бійцівський клуб» має дорости до ста тисяч членів. А «перша битва» ― голосування на консультаціях проти вступу України до ЄС.
Рольова модель Орбана ― Дональд Трамп, адже «Америці вдалося зупинити злоякісний вплив». Цими днями в Угорщині запланована конференція CPAC Hungary, місцевий аналог американського зʼїзду політиків-консерваторів. Виступ на американській CPAC у 2011 році дав старт політичній карʼєрі Трампа, відтоді він брав у ній участь майже щороку. З 2022-го в Угорщині це робить і Віктор Орбан ― і ця конференція виглядає максимально схожою на американську.