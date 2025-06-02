Австрійський фонд ERSTE вже три роки працює в Україні. Він допомагає громадянському суспільству — і ось найпомітніші його проєкти

Коріння австрійської ERSTE Foundation сягають 1819 року. Тоді у Відні започаткували однойменний банк, що працював як ощадна каса для малозабезпечених людей у місті. Відтоді й донині головним принципом для установи є доступність фінансових послуг для всіх верств населення, незалежно від віку, статі, походження та статків. Позаяк банк — це не просто місце, де зберігаються гроші, а інституція, яка має велику соціальну відповідальність перед суспільством.

ERSTE Foundation / «Бабель»

Нині ERSTE Bank працює в семи країнах і виходить на нові ринки, як нещодавно зробив у Польщі. І понад 200 років вкладається в розвиток свідомого та освіченого суспільства, яке прагне жити якісно та бути фінансово грамотним. Так у 2003 році з’явилася фундація, яка працює завдяки дивідендам банку. Найбільш активний фонд у регіонах Центральної, Центрально-Східної та Південно-Східної Європи (Балкани).

ERSTE Foundation / «Бабель»

«Фундація через свої програми розвиває освіту та культуру, допомагає відповідальній журналістиці. Ми також хочемо створити клімат, в якому люди розуміють, як досягти особистого добробуту — зокрема, через теми фінансової та інвестиційної грамотності. Ми вкладаємося в людський потенціал, а отже — в гідне майбутнє регіону».

За 22 роки роботи ERSTE Foundation реалізувала понад півтори тисячі проєктів у 25 країнах світу та інвестувала понад сто мільйонів євро у громадянське суспільство Європи. А у 2025 році ERSTE Bank посів перше місце у списку Diversity Leader в Австрії і друге — в усій Європі. Це рейтинг, який щороку формує Financial Times на базі інтерв’ю з 850 компаніями. Що й не дивно, адже організація має спеціальні програми для жінок і людей з інвалідністю, займається розбудовою безбар’єрного простору та підтримкою ЛГБТК+-спільноти, зокрема є головним партнером Pride в Австрії.

Напрямки діяльності

Фундація опікується п’ятьма основними напрямками, в яких ERSTE Group має експертизу, багатолітній досвід, базу знань і належний соціальний капітал. Саме ці категорії дають фундамент для розвитку здорової та європейсько орієнтованої держави.

Європа та демократія. Організація наслідує цінності Євросоюзу та поширює їх у країнах, яким допомагає. Зокрема, вкладається в співпрацю між регіонами, підтримку миру, підсилення голосу кожної людини та громадськості загалом. А також у відповідальну та свідому роботу медіа.

Фінансова освіта. Займається проєктами щодо фінансової та економічної грамотності. Формує розумні навички поводження з грошима, в тому числі у підлітків і людей старшого віку. Промовистий факт — відвідування ERSTE Financial Life Park рекомендоване австрійською шкільною програмою.

Цифрові та соціальні інновації. Використовує нові технології та інструменти для полегшення робочих процесів у ГО, залучає молодь до громадської діяльності та впливу на рішення, а також опікується підготовкою управлінців для громадського сектора.

Культура та мистецтво. Підтримує мистецько-соціальні теми з дослідницькою частиною та проєкти, пов’язані зі спадщиною та ідентичністю. ERSTE заснувала премію Ігоря Забеля для теоретиків мистецтва — тих, хто формує ідеї та створює тенденції у сфері культури.