Австрійський фонд ERSTE вже три роки працює в Україні. Він допомагає громадянському суспільству — і ось найпомітніші його проєкти

Коріння австрійської ERSTE Foundation сягають 1819 року. Тоді у Відні започаткували однойменний банк, що працював як ощадна каса для малозабезпечених людей у місті. Відтоді й донині головним принципом для установи є доступність фінансових послуг для всіх верств населення, незалежно від віку, статі, походження та статків. Позаяк банк — це не просто місце, де зберігаються гроші, а інституція, яка має велику соціальну відповідальність перед суспільством.
Нині ERSTE Bank працює в семи країнах і виходить на нові ринки, як нещодавно зробив у Польщі. І понад 200 років вкладається в розвиток свідомого та освіченого суспільства, яке прагне жити якісно та бути фінансово грамотним. Так у 2003 році з’явилася фундація, яка працює завдяки дивідендам банку. Найбільш активний фонд у регіонах Центральної, Центрально-Східної та Південно-Східної Європи (Балкани).
За 22 роки роботи ERSTE Foundation реалізувала понад півтори тисячі проєктів у 25 країнах світу та інвестувала понад сто мільйонів євро у громадянське суспільство Європи. А у 2025 році ERSTE Bank посів перше місце у списку Diversity Leader в Австрії і друге — в усій Європі. Це рейтинг, який щороку формує Financial Times на базі інтерв’ю з 850 компаніями. Що й не дивно, адже організація має спеціальні програми для жінок і людей з інвалідністю, займається розбудовою безбар’єрного простору та підтримкою ЛГБТК+-спільноти, зокрема є головним партнером Pride в Австрії.
Напрямки діяльності
Фундація опікується п’ятьма основними напрямками, в яких ERSTE Group має експертизу, багатолітній досвід, базу знань і належний соціальний капітал. Саме ці категорії дають фундамент для розвитку здорової та європейсько орієнтованої держави.
Європа та демократія. Організація наслідує цінності Євросоюзу та поширює їх у країнах, яким допомагає. Зокрема, вкладається в співпрацю між регіонами, підтримку миру, підсилення голосу кожної людини та громадськості загалом. А також у відповідальну та свідому роботу медіа.
Фінансова освіта. Займається проєктами щодо фінансової та економічної грамотності. Формує розумні навички поводження з грошима, в тому числі у підлітків і людей старшого віку. Промовистий факт — відвідування ERSTE Financial Life Park рекомендоване австрійською шкільною програмою.
Цифрові та соціальні інновації. Використовує нові технології та інструменти для полегшення робочих процесів у ГО, залучає молодь до громадської діяльності та впливу на рішення, а також опікується підготовкою управлінців для громадського сектора.
Культура та мистецтво. Підтримує мистецько-соціальні теми з дослідницькою частиною та проєкти, пов’язані зі спадщиною та ідентичністю. ERSTE заснувала премію Ігоря Забеля для теоретиків мистецтва — тих, хто формує ідеї та створює тенденції у сфері культури.
Соціальне фінансування. Підтримує проєкти з довготривалим соціальним впливом, розвиває інструменти соціального фінансування для підтримки бізнесу з соціальною місією.
ERSTE Foundation має власний журнал — Tipping Point, онлайн-платформу для розмов про майбутнє Європи. Теми відповідають цінностям організації: демократія, культура, відповідальне майбутнє, соціальний дискурс, важливість збереження ідентичності та інші. Цей журнал замислювався не тільки як інформаційний ресурс, а й як майданчик для роздумів. Для аудиторії, яка формує сенси у своїх спільнотах: дослідників, журналістів, аналітиків, митців, студентів.
Також фундація має публічну бібліотеку, архів якої налічує понад 12 000 матеріалів. Це одна з найбільших колекцій у Центральній та Східній Європі, де представлені видання про політику, історію, культуру, трансформації після падіння соціалізму, унікальний архів про розвиток громадянських ініціатив у регіоні за останні два десятиліття, велика колекція книг з сучасного мистецтва. Вхід до бібліотеки вільний за умови оформлення читацького квитка. А прямо за її скляною стіною розташовується і головний офіс ERSTE Foundation.
Напрямок «Україна»
З початком повномасштабного вторгнення ERSTE Foundation відкрила окремий напрямок допомоги — український. На той момент більшість інших організацій розширювали наявні департаменти та наймали консультантів для допомоги. ERSTE ж створила відділ з нуля і взяла на посаду директорки українку. Під керівництвом Яни Барінової українським напрямком займається команда людей з різним бекграундом, яка працює в складному і чутливому полі на перетині політики, громадянського суспільства та культури.
Перший рік ERSTE Foundation працювала в екстреному режимі та без конкретного плану, адже повномасштабне вторгнення стало несподіванкою для всіх. Фундація виділила мільйон євро для організацій, які були в країнах, де працює ERSTE Bank, як-от Угорщина, Словаччина, Румунія. Фінансову підтримку отримали 46 громадських організацій в регіонах, де приймали українських біженців. ERSTE Foundation зазвичай не виділяє гуманітарну допомогу, тому коли найкризовіший етап минув, а український напрямок остаточно сформувався, фундація зосередилася на довгострокових програмах, на створенні нових інституцій всередині країни та адвокаційній роботі.
В ERSTE Foundation не роблять open call, не керуються дедлайнами або обсягом заявок. Натомість спочатку разом із партнером розробляють ідею та концепцію проєкту, які відповідають цінностям фонду, а вже потім надають на це фінансування. Тому фонд не просто виділяє грант, а виступає співавтором проєктів, і виключно в тих напрямках, де має експертизу. Це стратегічний крок для того, щоб українські організації могли спиратися на фундацію та користуватися її ресурсами.
Один із головних принципів українського напрямку — співпрацювати з локальними громадськими організаціями. Тому більшість коштів спрямовують одразу в Україну — без посередників. І хоча це складніший процес з юридичного боку, він пришвидшує отримання грошей, створює нові робочі місця, а відтак і податки у державний бюджет.
Інший важливий момент — фонд і його локальний партнер мають поділяти цінності. Для української організації варто збагнути: що цей проєкт для неї означає? Яке місце в стратегічному плануванні він посідає? Навіщо потрібна співпраця саме з ERSTE Foundation? Натомість фундація також має визначити, чи буде вона корисною в цьому конкретному випадку та чи зможе у такий спосіб позитивно вплинути на українське громадянське суспільство.
Реалізовані проєкти в Україні
Українські партнери: Media Development Foundation (MDF)
Це сучасний підхід до навчання журналістів і медіафахівців. Школа пропонує курси, які не викладають в університетах, вона залучає іноземних лекторів та досвідчених українських менторів. На платформі доступні девʼять програм різної тривалості — від академічного року до двох місяців — всі безоплатні. Адже метою проєкту є удосконалити навички тих людей, які залишаються в професії, щоб українська журналістика відповідала світовим стандартам і справлялася з викликами. А їх не бракує: опір російській пропаганді та фейковим новинам, виживання маленьких медіа на прифронтових територіях, стале фінансування після припинення американської підтримки тощо.
Українські партнери: Internews Ukraine
ERSTE Foundation разом з Офісом віцепремʼєра з питань євроінтеграції України та Internews Ukraine створили академічну програму для молодих лідерів. Вона готує фахівців, які будуть рухати реформи та відбудовувати Україну після війни. Складається зі 180 годин навчання: 45 онлайн-лекцій від міжнародних і локальних спеціалістів (дипломатів, науковців, підприємців, економістів тощо), участь у кількох офлайн-заходах, розробка практичних проєктів з менторською допомогою, а також навчальний візит до Відня. Під час програми молоді люди охоплюють різні суспільно корисні теми: «Лідерство та цінності», «Євроінтеграція та державна політика», «Інновації, поточні та майбутні виклики».
Civil Society Leadership Programme for Ukraine
Австрійський партнер: NGO Academy
У 2013 році ERSTE Foundation та Віденський університет економіки та бізнесу заснували NGO Academy — освітній проєкт для неурядових організацій і їхніх лідерів. Для них організували різні курси, заходи, майстерні, інтенсиви тощо. Рік тому, у 2024-му, організація розробила спеціальну програму для представників українських ГО, яка передбачає 10-денну поїздку до Австрії для інтенсивного навчання.
Учасники вчаться ефективно керувати ресурсами, прокачують управлінські навички, тренуються у розробці стратегій та комунікаційних планів, кооперуються з іншими колегами з третього сектора тощо. Нещодавно партнери завершили другий набір і отримали понад 160 заявок, з яких належить обрати лише 20 людей. Що, як зазначають в ERSTE Foundation, задача з зірочкою, адже український громадський сектор нині є взірцем для багатьох, середовищем з унікальним досвідом.
Що далі?
Усі програми фонду пов’язані одна з одною та працюють на загальну мету — підсилювати українське громадянське суспільство. Тож можна уявити історію студентки факультету журналістики, яка пройшла на програму Next Visionaries. Потім вона влаштувалася працювати в провідне медіа та покращувала свої навички на курсі Kyiv Media School. А ще через кілька років заснувала власну громадську організацію, що займається медіаграмотністю, і як лідерка проєкту пройшла Civil Society Leadership Programme for Ukraine.
У планах фонду на майбутнє — запустити проєкт у сфері жіночого підприємництва: над ним вже працюють. І хоча подробиць ERSTE Foundation поки не розголошує, однак натякає, що до кінця цього року може бути перший пілот.
А поки запрошує подаватися на чинні в Україні (і не тільки) програми та слідкувати за оновленнями. Це можна робити на сайті фундації або на її сторінці в інстаграмі. До фонду можна звертатися зі своїми ідеями. І хоча фінансування гарантувати ніхто не може, директорка українського напрямку розгляне запит та радо дасть зворотний звʼязок.