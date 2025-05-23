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136 років тому народився Ігор Сікорський — геніальний авіаконструктор і винахідник українського походження. Дізнайтесь більше про «батька гелікоптерів», який змінив світ. Тест «Бабеля»

Автор:
Софія Коротуненко
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
136 років тому народився Ігор Сікорський — геніальний авіаконструктор і винахідник українського походження. Дізнайтесь більше про «батька гелікоптерів», який змінив світ. Тест «Бабеля»

Ігор Сікорський народився в 1889 році в Києві в Російській імперії. Його батько був видатним науковцем і психіатром, а ще членом клубу російських націоналістів, де він критикував прихильників української державності. Як і батько, авіаконструктор вважав себе росіянином, проте в листі до історика Василя Галича писав, що його родина суто українського походження — родом з села Антонів у Київській губернії. Невдовзі після більшовицького перевороту, у лютому 1918-го, родина Сікорських емігрувала до Франції, а за рік — до США, де прожила решту життя. На той момент 30-річний Ігор Сікорський вже був відомим авіаконструктором і пілотом-рекордсменом. У США він заснував компанію Sikorsky Aircraft та створив літаки і гвинтокрили, що встановлювали рекорди й змінили світ. Тепер на його гвинтокрилах українці воюють проти росіян. Перевірте, наскільки добре ви знаєте видатного авіаконструктора, у традиційному тесті «Бабеля».

Завдяки фінансовій підтримці меценатів Сікорський створив чимало якісних літаків, а «Бабель» — багато хороших текстів. Підтримайте нас: https://babel.ua/donate.