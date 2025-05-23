Знайомтесь, одна з найвпливовіших жінок світу Кім Йо Чжон. Права рука диктатора КНДР, тендітна й чорнорота, вона невтомно погрожує світу й готується очолити країну. Уривок із книжки «Сестра»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У середині травня 2022 року [...] Кім Чен Ин вперше визнав факт поширення Covid-19 у його країні та навіть у її столиці. Назвавши ситуацію «великим потрясінням», якого зазнала Північна Корея, він оголосив вірусові війну. Почали з’являтися фотографії Кім Чен Ина в масці, а часом і у двох. Мабуть, він відчував, що навіть його велич не може протистояти невидимому ворогові. Проте через якихось три місяці Великий лідер узяв гору — вірус було подолано.

У травні 2022-го Кім Чен Ин зʼявлявся на публіці навіть не в одній, а в одразу двох масках. KCNA / «Бабель»

На політичному зібранні в серпні 2022 року, під час якого Кім Чен Ин тріумфально заявив про «блискучу перемогу» над Covid-19, його сестра виголосила полум’яну промову, сповнену зворушливих, войовничих і нечестивих фраз. Того дня на державному телебаченні Північної Кореї можна було вперше почути її голос. Сяючи від любові й шани до свого брата, вона сказала, що її «країна та народ здійснили епохальне диво, за короткий проміжок часу владнавши безпрецедентну медичну кризу», завдяки, ясна річ, «енергійному й ретельному», ну і, звісно ж, «незрівнянному» керівництву її брата. Як і належить, тремтливим голосом вона зізналася, що її невтомний брат і сам захворів, виконуючи це складне завдання, страшенно страждаючи від «високої температури». Однак Великий лідер мужньо протистояв хворобі, відмовляючись «навіть на секунду» прилягти — такий відданий він був завданню з доведення турботи про свій народ «до кінця».

Зворушлива й водночас тривожна новина про вразливість Великого лідера приголомшила аудиторію (чоловіків і жінок різного віку). Дехто зітхав, переповнений шоком і болем, витираючи сльози, що рікою котилися по обличчю. Потрясіння, що охопило склепінчасту залу, було щирим, адже здоров’я представників королівської родини, не кажучи вже про Верховного керівника, було величезною таємницею, розкривати яку можна хіба що напрочуд обачно. Жоден із присутніх у залі не міг про це згадувати, бодай навіть шанобливо. Тільки верховна заступниця Кім Чен Ина Кім Йо Чжон мог­ла про це сказати, іще більше олюднюючи відданого керівника в таку сповнену відвертості мить.

Аудиторія реагує на розповідь Кім Йо Чжон про хворобу брата. YouTube YouTube Це був її перший публічний виступ у КНДР. YouTube Аудиторія реагує на розповідь Кім Йо Чжон про хворобу брата. Це був її перший публічний виступ у КНДР. YouTube

Однак Кім Йо Чжон мала в запасі ще дещо. Коронавірус, — обурювалася вона, — навмисне заслали в її країну південнокорейський «людський непотріб» і «покидьки» (тобто втікачі з Північної Кореї, які стали борцями за права людини), що були «гіршими за звірів». Першими слідами «зловісного вірусу» в її королівстві стали заражені ковідом «листівки, банкноти і брудні буклети», які активісти клали всередину повітряних кульок і переправляли через кордон між Кореями, — заявила вона присутнім. Ті, хто надсилав такі «листівки й брудне лайно» в її країну, були винні у «злочинах проти людяності», і їм вона пообіцяла «відповісти смертельною відплатою». Аудиторія вибухнула оплесками, коли вона заприсяглася, що якщо «вороги й надалі робитимуть цю небезпечну хрінь», через яку вірус знову потрапить у її країну, вона «винищить» не лише сам вірус, але й «покидьків, що керують півднем Кореї».

Ще того самого місяця, щоб іще чіткіше окреслити свою позицію щодо «покидьків, які керують півднем Кореї», Кім Йо Чжон видала свою першу тираду проти новообраного президента Юн Сок Йоля, який обійняв посаду три місяці перед тим. Повний текст її заяви, як завжди, було опубліковано в «Родон Сінмун». За три дні до того в одній з найважливіших своїх промов лідер Південної Кореї запропонував втілити в життя «хоробру ініціативу» з ядерного роззброєння. Якщо Північна Корея припинить розвивати свою ядерну програму й розпочне «щирий та предметний процес ядерного роззброєння», — сказав президент Юн, Сеул не лише надасть «масштабну» продовольчу допомогу, але й здійснить комплексне оновлення інфраструктури Півночі — від будівництва електростанцій, портів, лікарень і аеропортів до забезпечення міжнародних фінансових інвестицій у Північну Корею. «Абсурдна мрія», — таким був вердикт Кім Йо Чжон. Краще б він «стулив пельку, аніж молов дурниці».

Вона діяла рішуче й безжально. Юнова пропозиція допомоги в обмін на ядерне роззброєння її країни була «найогиднішою» і «сміховинною», «вершиною абсурду», чимось таким, як гавкіт собаки, до того ж так само практичною, як «розведення шовковиці в темних глибинах океану». Тепер уже Кім Йо Чжон було не спинити. Вона поводилася з нинішнім президентом так само, як і з Муном, щодо якого ніколи не оминала нагоди сипонути образами. Колишні «наміри» Муна стати «рушієм» відносин між обома Кореями були напрочуд комічними, — просторікувала вона, — проте новий президент був «невігласом понад міру», «дурнем», «нікчемою» і «схожим на дитину простаком». За її словами, він був їй глибоко огидний як людина. «Ніхто не обмінює власну долю на кукурудзяні пластівці», — ганила вона малоприємного їй Юна. На завершення пані Кім взялася глузувати з Південної Кореї та США за те, що ті днем раніше неправильно визначили час і місце ракетних випробувань її країни.

На зимових Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані сестра Кім Чен Ина стала однією з головних зірок. Фактично так світ із нею й познайомився — і вона зачарувала багатьох оглядачів, зокрема у Південній Кореї, своєю незворушністю й тендітністю. YouTube

2023-го, після перших у цьому році пусків МКБР її країною 18 лютого, вона два дні поспіль робила заяви. Обзиваючи південнокорейських аналітиків «ідіотами», які викликають у неї «бажання глузувати», та називаючи їхній аналіз ракетних технологій її держави «неймовірно огидним» і «по-справжньому дурним», вона завершила своє повідомлення за 20 лютого попередженням про те, що «частота використання Тихого океану як нашого полігону для стрільб залежить від природи дій військ США». Після цього попередження наступного дня вона видала таке: «Наданою мені владою я попереджаю: ми уважно стежитимемо за кожним кроком ворога та вживатимемо відповідних, потужних і переважаючих заходів протидії щодо виявів будь-якої ворожої діяльності проти нас». Наступного місяця Кім Йо Чжон пішла ще далі: у заяві за 7 березня нагадала своєму «головному ворогові», що «Тихий океан не належить тільки США та Японії» і що будь-які спроби США збити міжконтинентальні балістичні ракети її династії, які пролітатимуть через небо над океаном, вважатимуться «відкритим оголошенням війни». Так вона передвістила масштабніші випробування зброї, включно з пусками МКБР через Тихий океан, і майбутні підриви ядерних зарядів, а також — у типовій північнокорейській манері — створила для цього привід.

Протягом останніх трьох років Кім Йо Чжон і далі є головною цензоркою країни, речницею, насмішницею та поширювачкою погроз і злостивості. Усе це перетворює її на одну з найвпливовіших лідерок у сучасному світі, що тримає за вуздечку зовнішню політику своєї країни, а також насолоджується необмеженим доступом до брата, який контролює ядерну кнопку. Тим часом у неї на батьківщині подейкують, що звичайними погрозами життю вона не обмежується.

Починаючи з 2022-го Кім Йо Чжон усе частіше показують поряд із братом. Getty Images / «Бабель»

Як повідомлялося, 2021-го Кім Йо Чжон здобула найвищу владу жорстокого диктатора — владу грати у Бога й вирішувати, хто житиме, а кого треба знищити. Є відомості про те, що вона наказала стратити кількох високопоставлених чиновників державного рівня — просто за те, що ті «її нервували». Менш неугодних разом з їхніми безталанними сім’ями вона засилала в табори, де на них чекало стражденне життя: примусова праця, побої, тортури та голод. Чутки про її любов до чисток і знищення неприємних їй людей стали настільки поширеними, що північнокорейські чиновники затамовують подих у її присутності. Коли вона проходить повз них, вони відводять погляд і втуп­люються в підлогу. Усі щосили намагаються не впадати в немилість Кім Йо Чжон і навіть уникають її похвали, бо саме визнання від неї може з часом призвести до втрати її поваги й неминучої смерті. Відчуваючи огиду до її жорстокості, за спиною цю жінку називають «кровожерливою демонкою» і «дияволицею». Пересічні північні корейці стали кликати її Верховною імператрицею Цисі — на честь безжальної правительки останньої імператорської династії Китаю, яка перебувала при владі майже п’ятдесят років.

Однак посада, яку вона обіймає, не є посадою глави держави чи номінального монарха. Не є ця посада навіть міністерською. З 2020 року її офіційне звання — заступниця керівника Центрального комітету Трудової партії Кореї, що є заледве однією з сорока найвищих посад в ієрархії державного управління. Попри це, кожен офіційний начальник, за винятком її брата, прислуговує їй. Кім Йо Чжон бояться.

Підвищення, звільнення, реабілітація і засудження в цій родинній абсолютній монархії зав­жди були прерогативою короля. Його необмежена влада поширюється на всіх, включно з батьками, рідними та двоюрідними братами й сестрами, свояками, дядьками, тітками та, ясна річ, тещами і тестями. Таке широкомасштабне насильство є фірмовою рисою династії Кімів. Протягом трьох поколінь вони колективно вчиняли вбивства звичайних людей, власних братів, небожів, дядьків, дідів, дітей, немовлят і, можна сказати, цілого народу — здійснювали геноцид.

Сімʼя Кім Чен Іра. Взагалі це його четверта дружина, інші дали йому трьох дітей. Однак ті жили своїм життям. Wikimedia / «Бабель»

Те, що жінка-лідер з’явилася в такій традиційно патріархальній культурі, якою є північнокорейська, є великою дивиною. А втім, Кім Йо Чжон стала виразницею політики її держави щодо Сполучених Штатів і Південної Кореї, і вдвічі старші за неї чоловіки тремтять і падають перед нею ниць. У сучасному світі подібних до неї немає. У міру зростання влади Кім Йо Чжон та поширення історій про її безжальність її все частіше розглядатимуть крізь призму «поганої жінки» — «нежіночної» особи, яка узурпувала традиційну чоловічу роль тирана. Однак якщо вона вирішить ще раз напнути на себе миле обличчя й відкрити себе світові, як вона це зробила разом із братом 2018-го, багато хто, схоже, знову наївно довіриться їй лише тому, що вона — жінка, до того ж молода. Будь-які вияви миролюбності після її вибухових тирад здаватимуться ще привабливішими, ніж раніше. Так само, як уряди держав регулярно недооцінювали злі помисли неприємного колись деспота Північної Кореї, вони матимуть спокусу переоцінювати доб­ру волю неприємної колись деспотеси з гори Пекту.