Комбат бригади «Магура» Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення — за його словами, через накази командування. «Бабель» зібрав реакції публічних військових та цивільних

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Олександра Ширшина призначили командиром батальйону в липні 2024 року. Від початку формування 47 бригада стояла на Вуглегірському, Токмацькому, Покровському та Авдіївському напрямках. У жовтні 2024 року її передислокували на Курщину — там бійці утримують оборону дотепер.

У січні 2023 року історик Тімоті Снайдер опублікував у твіттері знімок, на якому український воїн в окопі читає його книгу «Шлях до несвободи». На фото — Олександр Ширшин. X (Twitter) / «Бабель»

Публічно підтримав Ширшина журналіст Юрій Бутусов. На його думку, командир відкрито поставив під сумнів дії Ставки верховного головнокомандувача, Генштабу та командування угруповання «Курськ». Тому, за словами Бутусова, заява «заслуговує на офіційну оцінку». Водночас Бутусов додає, що бойові дії на Курщині справді ведуться з грубими помилками — «техніка йде в лоб під удар дронів, завдання не відповідають реальним можливостям, а командування не робить висновків».

Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала ситуацію коротко: «Всі все знають. Все знає Володимир Зеленський». Вона також заявила, що доки Олександр Сирський залишається на посаді, він «знищуватиме ЗСУ не гірше за росіян». За її словами, президент залишається «глухим» до цих проблем.

Колишній начальник штабу «Азову» Богдан Кротевич теж висловився у твіттері: «Фронт тримається на таких, як цей комбат [Олександр Ширшин] — ініціативних, самовідданих. Але точно не на “стратегії та тактиці” — бо їх просто немає». Він також зауважив, що нинішнє військове керівництво перетворило армію на «політичне шоу», де «одна людина тримається за крісло і водночас зневажає тих, кого можуть розглядати як альтернативу».

Бійці 47 окремої механізованої бригади «Магура». X (Twitter) / «Бабель» X (Twitter) / «Бабель» Бійці 47 окремої механізованої бригади «Магура». X (Twitter) / «Бабель»

У Третій штурмовій бригаді підтримали рішення Генштабу створити робочу групу для розслідування обставин у 47 бригаді. Там зазначили: «Внутрішні суперечки в армії потребують чіткої та обґрунтованої реакції. До завершення розслідування коментарі та публічні обговорення недоречні». Вони також додали, що операція на Курщині — «одна з важливих на території противника, і завдяки цим зусиллям наша країна продовжує існувати».

Дмитро Філатов, командир Першого окремого штурмового полку, вважає, що «справжній командир не шукає винних зовні, а аргументовано відстоює свою позицію, доносить її до керівництва та пропонує дієві рішення». За його словами, просто сказати «я йду» — це фактично дезертирство.

Майор Олег Ширяєв, командир 225 штурмового полку, розкритикував «системну дискредитацію армії під виглядом критики керівництва». Він зауважив, що відповідальність за виконання бойових завдань лежить на командирах тактичного рівня. Також Ширяєв закликав уникати публічного обговорення дій на фронті: «Армія — не форум, війна — не місце для особистих шоу».

Роберт Бровді, засновник і командир підрозділу «Птахи Мадяра», вважає, що всі проблеми слід вирішувати на рівні підрозділів через діалог. Публічні скарги, за його словами, лише шкодять армії. «Ми не жаліємось і не виносимо сміття з хати. Розбираємо те сміття у стодолі бригади — тоді й виносити нічого», — наголосив Бровді.

Бійці «Магури» біля пускової установки «Град». X (Twitter) / «Бабель»

Ігор Оболєнський, командир 2 корпусу НГУ «Хартія», висловив думку про те, що командний склад ЗСУ здатен чути командирів на місцях і ухвалювати зважені рішення. На його думку, «відповідальність — це здатність донести своє бачення, переконати, взяти на себе тягар рішення — і його наслідків».