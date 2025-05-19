Російські війська наступають по всьому фронту. Ось що відбувається біля Покровська і Костянтинівки

Донецький напрямок, 16 травня 2025 року. «Бабель»

Костянтинівський напрямок

З початку травня російські війська просунулися на кілька кілометрів углиб українських позицій між Торецьком і Покровськом. Цей напрямок умовно називають Костянтинівським, оскільки ворог намагається або вийти до Костянтинівки, або перерізати шляхи, що ведуть від міста.

Противнику вдалося прорвати українську лінію оборони біля сіл Воздвиженка, Малинівка, Баранівка та Новооленівка. Ворог прорвався через українські укріплення і просунувся вперед на 5—10 кілометрів углиб території, яку контролювали ЗСУ.

91 окремий протитанковий батальйон працює на напрямку Покровськ — Костянтинівка. 91 окремий танковий батальйон

Росіяни захопили частину траси Покровськ — Бахмут, а саме ділянку між селами Малинівка та Новооленівка. Це дає їм можливість наблизитися до Костянтинівки з південного заходу. Якщо їм вдасться закріпитися на цих позиціях, вони зможуть просуватися далі і перерізати шляхи, якими українські військові отримують боєпостачання.

Частина російських сил просувається в напрямку сіл Новоекономічне та Нова Полтавка. Ворог намагається розширити зону бойових дій у бік Мирнограда, щоби послабити українську оборону поблизу Покровська.

Українські бійці утримують оборону в Єлизаветівці та на прилеглих ділянках. Вони не дають росіянам повністю захопити трасу. Якщо українським силам вдасться утримати ці рубежі, це дасть змогу завдавати ударів з флангів по російських підрозділах, які прорвалися вперед. Росіяни намагаються цьому завадити — їхня мета просунутися далі за Малинівку, у напрямку Новоекономічного. Тоді може виникнути загроза оточення для українських підрозділів у Єлизаветівці, і вони будуть змушені відступити.

Наступ на Костянтинівку, 16 травня 2025 року. «Бабель»

Російські війська намагаються просунутися також південніше Торецька — в районі траси Н-20. Там українські сили утримують позиції, що дещо виступають уперед у бік противника. Такі ділянки називають «виступами» — їх важче обороняти, оскільки ворог може атакувати не лише з фронту, а й з флангів.

Однією з головних цілей противника нині є «виступ» між селами Суха Балка та Стара Миколаївка. Раніше українські військові зуміли знищити ворожі позиції на ділянці між Сухою Балкою та Калиновим. Однак тепер російські сили знову наблизилися до Старої Миколаївки і, ймовірно, готуються знову штурмувати селище.

У разі просування далі — в напрямку Романівки — росіяни можуть використати велику кількість дронів і піхоти для прориву. Тоді їм відкриється ширший фронт для тиску на Костянтинівку з півдня. Повільний наступ триває і навколо самого Торецька — біля Кримського, Дачного та на північно-західній околиці міста.

У квітні противник намагався наступати на Костянтинівку з боку Часового Яру, однак за останній місяць це просування фактично зупинилося.

Покровський напрямок — наступ на Дніпропетровщину

З початку квітня противник веде наступ на захід від Покровська — у напрямку Дніпропетровщини. Найзапекліші бої тривають у селищі Удачне, де українські підрозділи утримують оборону. Водночас на інших ділянках фронту ворог досяг певних тактичних успіхів.

Покровський напрямок — наступ на Дніпропетровщину, 16 травня 2025 року. «Бабель»

Від початку травня російські війська просунулися на відрізках між Успенівкою та Новоолександрівкою, а також між Надіївкою і Запоріжжям. Після кількох тижнів боїв за Котлярівку, за різними джерелами, ворог або повністю контролює селище, або бої тривають на його околицях. Від Котлярівки до кордону з Дніпропетровською областю — близько трьох кілометрів.

Ворог розширює зону контролю на північ від Котлярівки, просуваючись у напрямку Муравки і Новомиколаївки — сіл, які розташовані менше ніж за три кілометри від кордону з Дніпропетровською областю. Ймовірно, російські сили вже частково закріпилися на південному сході від Новомиколаївки й просуваються низовиною в бік Муравки, до якої залишилося близько 2,5 кілометра.

Українські воїни обороняють позиції на Покровському напрямку. Військова частина 3017 Національної гвардії України Військова частина 3017 Національної гвардії України Українські воїни обороняють позиції на Покровському напрямку. Військова частина 3017 Національної гвардії України

Ці населені пункти розташовані біля доріг, що ведуть углиб України. Ворог готується штурмувати цю ділянку мотоциклами, важкою технікою, дронами, артилерією та авіацією. Його мета — знайти слабкі місця і розпочати наступ з вигідних позицій.

Російські війська намагаються наступати в напрямку сіл Троїцьке та Горіхове. Горіхове розташоване менш ніж за кілометр від кордону з Дніпропетровщиною. На цій ділянці українські військові успішно проводять контратаки, щоб стримувати ворога. Південно-східніше від Новопавлівки на Дніпропетровщині ворог активізував повітряну розвідку, запускаючи безпілотники, ймовірно, зі сторони Горіхового.