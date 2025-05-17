Що подивитися у вихідні. «Любов, смерть і роботи», науково-фантастичні «Щоденники вбивцебота» й атмосферний серіал «Дастер» про американський кримінал 1970-х

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Науково-фантастичний серіал «Щоденники вбивцебота»

Про що серіал. Людство створило кіборгів зі штучним інтелектом для захисту людей та брудної і важкої роботи. SecUnit — один з них. Він вважає людей дурнями й тому зламав власну систему, щоб не підкорятись їхнім вказівкам. Кіборг прозвав себе Вбивцебот і запланував помститись людям, але натомість лише потайки дивиться космічні мильні опери на роботі, де вдає із себе звичайного робота. Коли він вирушає на іншу планету разом з науковцями, кілька членів їхньої команди помічають дивну поведінку кіборга — й одразу викривають його. Вони залишають Вбивцебота в екіпажі, щоб дослідити його емоції та емпатію, що раптом проявились.

Murderbot / Apple TV / українські субтитри / шоуранер — Кріс Вайц / у головних ролях — Александер Скашгорд, Нома Думезвені, Девід Дастмалчян / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що акторський склад сильний, а шоуранер ідеально поєднав комедійні сцени з драматичним. Оглядач вважає, що «Щоденники вбивцебота» — один з найкращих науково-фантастичних серіалів Apple TV. Empire пише, що сюжет легкий, а Скашгорд чудово грає комедійну роль, проте через короткі епізоди історія поверхнева, а персонажі другого плану майже не розкриті.

Кримінальний серіал «Дастер»

Про що серіал. США, штат Аризона, 1970-ті. Джим — дрібний курʼєр місцевої мафії, яку очолює кримінальний авторитет Езра Сакстон. Раніше Джим працював на злочинців разом з братом Джої, але той загинув у автокатастрофі кілька років тому. Тим часом у місцеве відділення ФБР влаштовується зухвала агентка-новачок Ніна Гейз, яка хоче знищити злочинний синдикат Сакстона за будь-яку ціну. Вона виходить на Джима і переконує його, що до смерті брата причетний Сакстон. Джим стає її інформатором, щоб дізнатись правду про Джої та вберегти колишню дружину і доньку.

Duster / HBO Max / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Джефрі Джейкоб Абрамс, Латоя Морган / у головних ролях — Джош Голловей, Камілл Гуаті, Сідні Єлизавета / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал атмосферний, актори чудово грають, а їхні персонажі добре прописані та запамʼятовуються. Проте сценарист перевантажив сюжет великою кількістю героїв, сюжетних ліній та різних побічних історій. Collider хвалить хімію між Джимом і Ніною й те, як влучно шоуранер підібрав акторів на головні та другорядні ролі.

Анімаційний серіал «Любов, смерть і роботи» — четвертий сезон

Про що серіал. Серіал-антологія з непов’язаних між собою епізодів у різних жанрах і стилях анімації. У кожному з них історія про одну або кілька згаданих у назві тем — про любов, смерть або роботів. Наприклад, у пʼятій серії нового сезону домашній рудий кіт Санчес спробує захопити світ з допомогою робота-помічника, у девʼятій — високотехнічні зубні щітки та інші пристрої скаржитимуться на те, як жахливо служити людям. Автори серіалу — режисер «Дедпула» Тім Міллер і творець «Бійцівського клубу» Девід Фінчер.

Love, Death & Robots / Netflix / український дубляж і субтитри / шоуранери — Тім Міллер, Девід Фінчер, Дженніфер Міллер / озвучують головні ролі — Джо Манґаньєлло, Розаріо Довсон, Сет Ґрін / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 40% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. The Verge пише, що новий сезон трохи поступається попередньому, але все ще має широкий спектр жанрів і анімаційних стилів — він смішний, жорстокий, дивний та ніколи не нудний. Оглядач Den of Geek каже, що нові епізоди вражають, вони непередбачувані та цікаві, а ще розширюють кілька всесвітів з минулих сезонів.

Детективний серіал «Затишок»

Про що серіал. Сесіль разом з іншими багатіями живе в передмісті данського Копенгагену. Під час званої вечері у її сусідів Расмуса і Катаріни їхня економка Рубі благає Сесіль про допомогу. Розгублена жінка відмовляє їй, а наступного дня дівчина зникає. Спершу поліція припускає, що Рубі втекла, але цій теорії суперечить те, що вона не взяла паспорт, гроші та інші потрібні речі. Сесіль вирішила допомогти детективці Айші докопатись до правди — і згодом викриє жахливі таємниці своїх друзів і сусідів.

Secrets We Keep / Netflix / український дубляж і субтитри / шоуранерка — Інґеборґ Топсе / у головних ролях — Марі Бах Гансен, Ексел Бусано, Даніца Чурчич / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал похмурий і цікавий, акторська гра чудова, більшість сюжетних поворотів важко передбачити, а шоуранерка добре поєднала елементи детективу і драми та якісно висвітлила нерівність між бідними й заможними. Decider хвалить те, що серіал не затягнутий і швидко розповідає історію, не вдаючись у непотрібні деталі або недоречні побічні історії.

True Crime документалка «Фред і Роуз Вести: Британська історія жаху»

Про що серіал. З 1967 до 1987 року британський серійний вбивця Фред Вест вбив щонайменше дванадцять людей у графстві Глостершир, що на півдні Англії. Одна з жертв — його донька. Під час розслідування поліція зʼясувала, що з усіма вбивствами Фреду допомагала його дружина Роуз. Наприклад, вони разом ховали тіла на задньому дворі свого будинку. Автор документалки зібрав архівні поліцейські аудіо- і відеозаписи, як-от свідчення очевидців і допит подружжя, поспілкувався з журналістами, адвокатами та правоохоронцями, які працювали над справою, і розповідає історію одних з найжорстокіших убивць Великої Британії.

Fred & Rose West: A British Horror Story / Netflix / український дубляж і субтитри / шоуранер — Даніель Дьюсбері / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Telegraph пише, що серіал якісно і чітко розповідає про злочини подружжя, але автору варто було взяти свіжі інтервʼю зі свідками, які зʼявляються лише на архівних записах. Оглядачу Decider сподобалось, що автор документалки показав унікальні архівні записи та розповідає найголовніше про злочини, не плутаючи глядачів зайвими деталями.