Сьогодні український гурт Ziferblat співає в першому півфіналі «Євробачення». Ось головні музичні відео конкурсу — і політичні скандали навколо них

Де і коли дивитися Євробачення Транслювати пісенний конкурс буде канал «Суспільне Євробачення». Україна виступить у першому півфіналі — 13 травня, під п’ятим номером. Початок трансляції о 22:00. Проголосувати можна буде через застосунки для iOS та Android, а також за телефонами, які оголосять під час ефіру. За прогнозами букмекерів, перше місце в цьому півфіналі посяде Швеція, Україна — на третьому. У фінал виходять десять країн з кожного півфіналу, тож якщо Україна потрапляє в десятку — вона проходить далі.

Учасники «Євробачення» вже провели перші репетиції. Україна опустилась на кілька позицій у таблиці букмекерів: якщо на минулому тижні український гурт був на 11-й сходинці, то нині посідає 14-ту. Водночас більшість музичних критиків і єврофанів відзначили якісний живий вокал під час виступу українців.

Минулого тижня гурт Ziferblat презентував нові сценічні костюми, які створив дизайнер Іван Фролов. Хоч вони й відрізняються від тих, що були на Нацвідборі, за словами гурту, їх витримано в стилістиці 70-х років. Також з кадрів репетиції видно, що зі сцени зник квітковий сад — реквізит, з яким виступав гурт на відборі в Україні. Якими будуть фінальні образи і постановка, глядачі побачать уже в першому півфіналі.

Не минулося й без згадок про війну в Україні. Під час інтерв’ю з гітаристом і барабанщиком гурту журналіст ESC United Девід Попеску припустив, що війна може давати українським учасникам перевагу в конкурсі. Згодом медіа вибачилося за слова журналіста.

Списки фаворитів цьогорічного Євробачення очолюють Швеція та Австрія. За прогнозами букмекерів, найбільші шанси на перемогу має Швеція. Країну представляє гумористичний гурт KAJ з композицією “Bara Bada Bastu” — у перекладі «Просто попаритися в сауні».

Пісню високо оцінили експерти платформи Euromix, назвавши її «відсвіжною» серед цьогорічних конкурсних пісень, відзначивши мелодійність, взаємодію між учасниками й гумор. Один з оглядачів поставив композицію на перше місце у своєму рейтингу — завдяки хореографії та індивідуальному стилю виступу. Німецькомовний портал ESC kompakt, один з провідних сайтів, що висвітлює «Євробачення», описав пісню як «жартівливе вшанування культури фінської сауни». У Швеції та Фінляндії композиція вже очолила музичні чарти.

На другій позиції — представник Австрії, 23-річний Йоганнес Піч, який виступає під сценічним ім’ям Джей Джей. Його пісня “Wasted Love” — це емоційна сповідь про кохання, якому не судилося відбутися.

Критики описують “Wasted Love” як поп-оперу з драматургією, що починається як балада й поступово переходить у техно. Музичний експерт Ральф Стробл каже, що композиція ідеально підходить для «Євробачення» — вона унікальна і вирізняється з-поміж інших. Він також зауважує, що пісня нагадує концепцію минулорічного переможця, швейцарця Немо, вважаючи це потенційним і єдиним недоліком.

У відкритих джерелах є інформація, що до «оперних пасажів» своєї пісні Джей Джея надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко.

Серед фаворитів європейської аудиторії — представник Естонії Томмі Кеш. Його конкурсна пісня “Espresso Macchiato”, що оспівує італійську мафію і каву, спричинила суперечки серед італійців. Італійська асоціація споживачів Codacons звернулася до Європейської мовної спілки, запитуючи, чи варто допускати до участі трек, який «ображає країну і націю». Вони також заявили, що пісня нібито прославляє багатих людей, пов’язаних з організованою злочинністю, і навіть закликали дискваліфікувати Кеша з конкурсу. Однак EBU не зреагувала на це звернення.

В Україні на творчість Томмі Кеша реагують неоднозначно. Все через його російське походження, вільне володіння російською, співпрацю з російськими артистами і стиль, у якому він часто прославляє так званий пострадянський вайб. Нині він висловлює нейтральну позицію з приводу російсько-української війни, а над його кліпом до конкурсної пісні працювала команда і росіян, і українців. Букмекери прогнозують Томмі Кешу місце в десятці.

Російський слід знайшли і в представниці Ірландії — Еммі з піснею “Laika Party”. У пісні вона розповідає реальну історію собаки Лайки, яку радянські вчені відправили в космос — фактично це ода героїзму тварини. Проте однією з п’ятьох авторів композиції є росіянка Лариса Тормі. Вокал співачки похвалили за теплоту й емоційність, що додає композиції шарму. З іншого боку, у деяких користувачів пісня викликає побоювання — вона недостатньо серйозно трактує трагічну історію Лайки.

Одним із головних політичних скандалів «Євробачення» стала участь Ізраїлю. Країну представляє співачка Юваль Рафаель, яка була на музичному фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року, коли стався напад ХАМАС. На сцені конкурсу вона виконає пісню “New Day Will Rise” і каже, що пісня є символом «нового світанку» для Ізраїлю після пережитого.

Німецьке видання ESC Kompakt позитивно оцінило композицію, назвавши її «вражаючою, потужною і захопливою баладою». Водночас швейцарський мовник SRF висловився більш стримано: на його погляд, пісня менш виразна та гірше запам’ятовується, ніж ізраїльська ода минулого року — “Hurricane”.

Однак найбільший резонанс викликала не сама пісня, а участь Ізраїлю в конкурсі — 72 колишніх учасники «Євробачення» підписали відкритого листа, де закликали відсторонити країну від конкурсу. Вони посилаються на рішення 2022 року, коли Росія була виключена через повномасштабне вторгнення в Україну. У листі йдеться, що ізраїльський мовник KAN нібито підтримує воєнні дії в Газі, а його журналісти вихваляють знищення міста. Підписанти вважають, що Ізраїль, як і Росія, є нападником, і вказують на подвійні стандарти в організації конкурсу.

Дванадцятого травня ізраїльська делегація повідомила про погрози на адресу Юваль Рафаель. За їхніми словами, інцидент стався під час параду учасників конкурсу в Базелі, де поруч із делегацією рухалася група пропалестинських активістів. Ізраїльська делегація подала скаргу до швейцарської поліції. У відповідь Європейський мовний союз заявив, що не коментує дій окремих осіб, і наголосив, що розслідування має проводити місцева влада. Водночас у спілці зауважили, що жоден її член публічно не виступав проти участі Ізраїлю.

На цьогорічному «Євробаченні» глядачам дозволили приносити будь-які прапори, головне, щоб вони не порушували законів Швейцарії. Це означає, що в залі можуть бути як палестинські, так і російські прапори. Однак для учасників є обмеження: тепер на сцені можна показувати лише державні прапори. Під заборону потрапила й символіка ЛГБТК+ спільноти.